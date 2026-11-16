Nội bộ Czech bất đồng về việc tham gia tập trận hỗ trợ Ukraine

Chia sẻ trong chương trình tranh luận ngày 15/11 của Đài Truyền hình Czech, Chủ tịch Hạ viện Czech Tomio Okamura khẳng định, ông không chấp nhận việc binh sĩ nước này hiện diện tại Ukraine, kể cả trong lực lượng gìn giữ hòa bình. Theo ông Okamura , Bộ Quốc phòng Czech đã loại những hoạt động như vậy khỏi chương trình tập trận ở nước ngoài, đồng thời đáp trả phe đối lập rằng, những người muốn công dân Czech tham chiến có thể tự đăng ký và ra tiền tuyến làm gương.

Tổng thống Séc Petr Pavel. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Thủ tướng Babiš cho biết, ông và các thành viên nội các thậm chí chưa từng thảo luận về khả năng cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận Koalicja tại Ba Lan. Theo ông Babiš, vấn đề này không nằm trong phạm vi trách nhiệm của chính phủ, mà là vấn đề thuộc thẩm quyền của Quân đội Czech và Bộ trưởng Quốc phòng Jaromír Zůna.

Trái lại, Tổng thống Czech Pavel cho rằng, quyết định không cử binh lính Czech đến Ba Lan là một sai lầm. Theo ông, đây là vấn đề liên quan đến tình hình sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc và cách thức đảm bảo an ninh cho chính nước Czech cũng như cho Ukraine và Czech nên tham gia vào những nỗ lực như vậy.

Về phía quân đội, Tướng Hlaváč, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Czech cho biết, quân đội đã đề xuất các khả năng tham gia cuộc tập trận tại Ba Lan, tuy nhiên chưa nhận được sự ủy quyền chính trị để triển khai, đồng thời khẳng định, việc điều động quân chính quy là vấn đề thuộc thẩm quyền của các nhà lãnh đạo Czech.

Những bất đồng trong nội bộ Czech liên quan đến việc cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận hỗ trợ Ukraine được đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận “Koalicja 26.2” dự kiến diễn ra trong hai tuần, từ ngày 9 - 22/11, tại khu vực Đông Nam Ba Lan, với sự tham gia của khoảng 2.800 binh sĩ. Cuộc tập trận nhằm giúp các nước châu Âu sẵn sàng triển khai lực lượng đa quốc gia để hỗ trợ Ukraine bảo đảm an ninh và tái thiết đất nước sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc.