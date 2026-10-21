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Nới lỏng xuất khẩu dầu diesel, Nga tăng cường kiểm soát giá nhiên liệu trong nước

Thứ Tư, 06:07, 21/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) khẳng định việc nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không ảnh hưởng đến giá nhiên liệu trong nước. Đồng thời, cơ quan này đang tăng cường giám sát thị trường và mở rộng các thỏa thuận bình ổn giá tại nhiều địa phương.

Ngày 20/10, bên lề Hội nghị Thuế quan toàn Nga, người đứng đầu Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS), ông Maxim Shaskolsky cho biết việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không tác động đến giá nhiên liệu tại thị trường nội địa. Theo ông , nguồn cung dầu diesel hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, do đó Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga không dự báo xảy ra tình trạng thiếu hụt khi hoạt động xuất khẩu được khôi phục từng phần.

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Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez tại thành phố Orsk, vùng Orenburg, Nga. Ảnh: Reuters

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, Nga đang tăng cường các biện pháp giám sát và kiểm soát giá nhiên liệu. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) đã khởi xướng 70 vụ việc chống độc quyền liên quan đến thị trường nhiên liệu và ban hành 102 cảnh báo về các dấu hiệu vi phạm, trong đó khoảng hai phần ba đã được thực hiện.

Ngoài ra, chính quyền tại 44 địa phương của Nga đã ký kết 125 thỏa thuận với các trạm xăng độc lập nhằm ổn định giá nhiên liệu và các hoạt động ký kết sẽ tiếp tục được triển khai.

Những biện pháp trên được triển khai trong bối cảnh Nga từng bước nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch. Theo Phó Thủ tướng Alexander Novak, khối lượng xuất khẩu có khả năng tăng lên 3 triệu tấn mỗi tháng trong thời gian tới.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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