Trong cuộc hội đàm ba bên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng “vũ khí hạt nhân cần phải bị cấm toàn diện và tiêu hủy hoàn toàn, hướng tới xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ tham gia hội đàm cấp cao 3 bên hôm 19/11. Ảnh: Sputnik.

Ông nhấn mạnh: “Chiến tranh hạt nhân không thể có người thắng cuộc và tuyệt đối không được phép xảy ra; cần nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều đó”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho rằng, với tư cách là các “quốc gia hàng đầu”, Trung Quốc, Nga và Mỹ “phải nêu gương trong việc hợp tác chống lại các mối đe dọa toàn cầu, thúc đẩy hòa bình thế giới và đóng góp vào sự tiến bộ của nhân loại”.

Trong cuộc hội đàm ba bên tại Thâm Quyến, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Nga và Trung Quốc cùng hợp lực để ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân.

Ông nhận định: “Một khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân thì rất khó để từ bỏ chúng. Đó là thực tế cuộc sống”.

Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định rằng Washington sẽ làm mọi cách để đảm bảo Iran không phát triển được bom hạt nhân. Tehran đã nhiều lần phủ nhận việc phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Ngoài ra, ông Trump bày tỏ sự lạc quan rằng một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine có thể sắp đạt được. “Tôi nghĩ mọi chuyện đang tiến triển. Tôi tin rằng ông Putin và cả phía bên kia nữa đều mong muốn chấm dứt cuộc chiến đó”, ông nói, ám chỉ đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông nói thêm: “Hãy chờ xem liệu chúng ta có thể đạt được kết quả gì không”.

Về phần mình, ông Putin cho rằng Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình toàn cầu và củng cố hệ thống luật pháp quốc tế.

Ông lưu ý rằng ba quốc gia này có nhiều lợi ích tương đồng liên quan đến việc giải quyết các xung đột khu vực, bao gồm cả xung đột giữa Moscow và Kiev.

Ông Putin đề xuất rằng các cuộc đàm phán ba bên với ông Tập Cận Bình và ông Trump nên tập trung vào các mối quan hệ toàn cầu và khu vực, cũng như vấn đề an ninh năng lượng.

Ông cũng cho biết trong cuộc gặp song phương với ông Trump trước đó cùng ngày (diễn ra theo sáng kiến ​​của tổng thống Mỹ), hai bên đã dành sự quan tâm đáng kể cho cuộc xung đột tại Ukraine.