Nóng thế giới 15/7: Mỹ tấn công Iran bằng vũ khí cảm tử, Nga tập kích thủ đô Kiev

Mỹ lần đầu tung “vũ khí cảm tử” tấn công Iran: Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng phương tiện không người lái tấn công một chiều trên biển trong thực chiến, mở rộng năng lực tác chiến hàng hải trong chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran.

Ảnh chụp màn hình từ video của Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ cho thấy, Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran trong chiến dịch ngày 12/7. (Nguồn: U.S. CENTCOM)

Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, đây là lần đầu phương tiện không người lái cảm tử được triển khai trong chiến đấu, đánh dấu bước tiến mới trong cách Washington tấn công các mục tiêu quân sự của Iran liên quan đến hoạt động trên biển, đặc biệt tại eo biển Hormuz.

Chiến dịch tấn công này nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có các hệ thống phòng không, các trạm radar ven biển, kho tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái (UAV) và các tàu tấn công nhanh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ông Trump chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ việc nối lại xung đột với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông báo chính thức tới Quốc hội về việc các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được nối lại từ ngày 7/7. Động thái này được chính quyền Mỹ xem là cơ sở để mở ra một giai đoạn 60 ngày mới, cho phép Tổng thống tiếp tục sử dụng lực lượng quân sự tại khu vực mà không cần sự phê chuẩn trước của Quốc hội.

“Tôi đã chỉ đạo tiến hành hành động quân sự này phù hợp với trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ, cũng như các lợi ích về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, ông Trump viết trong bức thư đề ngày 10/7.

Tên lửa hành trình đánh trúng tàu chở dầu: 7 thủy thủ Ấn Độ thương vong: Một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi hai tàu chở dầu treo cờ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị trúng tên lửa hành trình của Iran khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo Bộ Quốc phòng UAE, hai tàu chở dầu Mombasa và Al Bahiyah bị Iran tấn công bằng tên lửa hành trình tại khu vực phía nam của eo biển Hormuz, thuộc vùng biển Oman. Vụ tấn công khiến một thuyền viên người Ấn Độ trên tàu Mombasa thiệt mạng và tổng cộng 8 người bị thương, trong đó có 6 công dân Ấn Độ và 2 người Ukraine.

Mỹ khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải, thu phí 20% với hàng hoá đi qua Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và đề xuất thu phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, kéo giá dầu thế giới tăng và làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải.

Mỹ khôi phục lệnh phong toả hàng hải, thu phí 20% với hàng hoá đi qua Hormuz. Ảnh: Gt.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ vẫn mở cho hoạt động hàng hải quốc tế, nhưng Mỹ sẽ tái áp dụng cái mà ông gọi là “Lệnh phong tỏa Iran”, chỉ ngăn các tàu của Iran hoặc các khách hàng giao thương với Iran ra vào khu vực.

Ông Trump muốn thu “phí bảo vệ” eo biển Hormuz, Iran lập tức đáp trả: Đáp lại tuyên bố của ông Trump về việc thu phí bảo vệ ở eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X: “Tổng thống Mỹ hoàn toàn đúng. Bất kỳ ai bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz đều xứng đáng được trả công cho dịch vụ đó”, ông Araghchi viết. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran “luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ mãi như vậy”.

Đề cập đến mức phí 20% mà ông Trump đưa ra, Ngoại trưởng Iran viết: “Tất nhiên, 20% là quá cao. Chúng tôi sẽ đưa ra mức phí hợp lý hơn”.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz: Iran tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ và khẳng định vẫn toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang. Những tuyên bố cứng rắn từ hai bên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại vùng Vịnh.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng Vịnh khi cả Mỹ và Iran cùng đưa ra những tuyên bố cứng rắn về hành động quân sự quyết liệt nhằm vào đối phương. Trong đó, Iran thông báo đã tập kích các cơ sở quân sự, đồng thời bắn hạ một máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ.

Ông Trump nói Bản ghi nhớ với Iran “chỉ là phép thử, không có nhiều ý nghĩa” VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 cho rằng bản ghi nhớ (MOU) với Iran thực chất chỉ là một “phép thử” mà ông muốn bỏ qua.

Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, tấn công tàu chiến Mỹ VOV.VN - Iran ngày 13/7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait bằng máy bay không người lái (UAV), đồng thời phóng tên lửa hành trình vào một tàu hải quân Mỹ.

Nga tập kích Kiev, cảnh báo đáp trả mọi cuộc tấn công của Ukraine: Nga đã tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 14/7, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các khu vực khác nhau trong thành phố.

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, hai nhà kho tại quận Holosiivskyi, nằm ngay bên ngoài trung tâm thủ đô, đã bị trúng tên lửa và bốc cháy.

Nga tố Ukraine có kế hoạch dùng UAV phương Tây sản xuất tấn công vùng Viễn Đông: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 13/7 cho biết đã thu giữ nhiều UAV góc nhìn thứ nhất do phương Tây sản xuất, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và cáo buộc Ukraine có ý định sử dụng các UAV này để tấn công nhằm vào khu vực Ural và Viễn Đông của Nga.

Theo thông báo của FSB, các UAV này được thả xuống khu vực Bryansk, giáp biên giới Ukraine, bằng các máy bay không người lái cánh cố định cỡ lớn và khí cầu. Sau đó, các đặc vụ Ukraine vận chuyển số UAV bằng xe kéo có thiết kế khoang chứa bí mật, ngụy trang dưới các thiết bị gia dụng, đưa tới tỉnh Chelyabinsk thuộc dãy Ural và tỉnh Amur ở vùng Viễn Đông.

Pháp cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Aster: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Aster, đồng thời chuyển giao các tổ hợp phòng không SAMP/T thế hệ mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức ngày 13/7 tại Paris, ông Macron cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn dùng trong hệ thống phòng không Patriot.

Châu Âu tăng tốc xây dựng “lá chắn” tên lửa, hợp tác quốc phòng với Ukraine: Ukraine và 9 quốc gia châu Âu ngày 13/7 tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ tên lửa nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa. Động thái diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ thông báo sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot.

Lãnh đạo Đức, Pháp và Anh cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo sau Thượng đỉnh Liên minh các nước sẵn sàng tại Paris, Pháp ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp của “Liên minh các nước sẵn sàng” tại Paris, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Ukraine nhấn mạnh châu Âu cần xây dựng một kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp, kết hợp năng lực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến nhằm nâng cao khả năng răn đe và đánh chặn các mối đe dọa trong tương lai.

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng: Pháp, Đức và Anh đồng loạt có động thái ngoại giao sau khi cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào nhiều quốc gia châu Âu và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các nước cảnh báo sẽ tăng cường biện pháp đáp trả, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc mới.

Tại Pháp, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết Paris sẽ triệu Đại sứ Nga để yêu cầu giải trình sau khi Pháp và nhiều nước châu Âu cáo buộc Moscow đứng sau một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào khu vực. Pháp cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức bị cho là có liên quan.

Houthi phóng tên lửa tấn công Saudi Arabia: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở Saudi Arabia để đáp trả vụ tập kích sân bay Sanaa. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột Yemen tiếp tục leo thang, đe dọa an ninh khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saree khẳng định Houthi đã phóng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào sân bay quốc tế Abha ở Saudi Arabia. Đòn tấn công nhằm đáp trả hành động gây hấn của Saudi Arabia chống lại Yemen.

Campuchia trục xuất hơn 45.000 người nước ngoài, quyết tâm quét sạch nạn lừa đảo: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã trục xuất hơn 45.000 người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ, trong đó có hơn 16.000 trường hợp liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Lãnh đạo Tổng cục Di trú Campuchia khẳng định, số lượng người nước ngoài bị trục xuất trong nửa đầu năm nay tăng đột biến, cao hơn tổng số của cả 10 năm qua cộng lại.

Mỹ phát động chiến dịch toàn diện nhằm cô lập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC): Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn nhằm cô lập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ công dân và quân nhân Mỹ trước thẩm quyền của tòa án.

Trong một thông điệp video được đăng tải trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định ICC và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại nước Mỹ không phải bằng súng đạn mà bằng các điều lệ, hiệp ước và thứ quyền lực được gọi là luật pháp quốc tế.

Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”: Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng 14/7 (theo giờ địa phương), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru tuyên bố, Nhật Bản đang “theo dõi sát sao” chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập ICC với sự lo ngại cao, đồng thời khẳng định lập trường kiên định ủng hộ ICC trong việc thực thi pháp quyền.