Nóng thế giới hôm nay 10/11: Mỹ - Iran đặc biệt căng thẳng sau bầu cử giữa kỳ

Iran ra tối hậu thư với Mỹ, cảnh báo đòn đáp trả nếu xung đột tiếp diễn: Hôm 8/11 Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ cần chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ xung đột leo thang.

Tình hình Mỹ - Iran đang căng thẳng trở lại. Ảnh: AP.

Cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc các phương án tấn công tiếp theo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

“Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình. Đã đến lúc Nhà Trắng cũng phải đưa ra quyết định”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X, vài ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chưa thể tạo đột phá trong đàm phán với Iran: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết các bất đồng với Iran thông qua con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/11 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa ghi nhận bất kỳ tiến triển nào, đồng thời hai bên vẫn chưa tiến gần tới khả năng đạt được một bước đột phá.

Mỹ yêu cầu Iraq đóng cửa hầu hết cửa khẩu biên giới với Iran: Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu Iraq đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Iran, ngoại trừ hai cửa khẩu, trong khuôn khổ chính sách gia tăng sức ép kinh tế của Washington đối với Tehran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein cho biết thông tin này trong cuộc phỏng vấn với báo chí. Một trong hai cửa khẩu được phép duy trì hoạt động nằm tại khu vực Kurdistan.

Israel cảnh báo Iran, hé lộ khả năng mở chiến dịch quân sự mới: Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 8/11 cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Israel có thể tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo các hoạt động quân sự của nước này nhằm vào Iran chưa kết thúc. Ông cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố Israel sẽ tiến hành các hành động quân sự để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Israel cảnh báo Iran theo đuổi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc Iran chưa từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời coi chương trình này là mối đe dọa đối với an ninh Israel.

Tuyên bố tại một lễ kỷ niệm các binh sỹ Israel thiệt mạng trong cuộc chiến kênh đào Suez năm 1956, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Iran chưa từ bỏ tham vọng và vẫn đang tiếp tục theo đuổi nỗ lực để có được vũ khí hạt nhân, tạo mối đe dọa nguy hiểm đối với nhà nước Israel. Ông Katz nhấn mạnh thực tế này là không thể chấp nhận được với Tel Aviv.

Ông Trump: “Nhiều người không hài lòng” với bình luận của Phó Tổng thống JD Vance: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “nhiều người không hài lòng” với những bình luận mới đây của Phó Tổng thống JD. Vance, trong đó đổ lỗi cho vấn đề Iran là nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Khi được hỏi liệu những phát biểu đó có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người hay không, ông Trump đáp: “Không, hoàn toàn không. Tuy nhiên, nhiều người không thích những bình luận đó. Còn tôi thì không thấy vấn đề gì”.

Tổng thống Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tiếp tục chỉ trích kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ đã khiến nước Mỹ thụt lùi nghiêm trọng, đồng thời đặt nghi vấn về tính đáng tin cậy của kết quả kiểm phiếu tại một số bang, trong bối cảnh đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/11, Tổng thống Donald Trump cho rằng kết quả bầu cử đã khiến nước Mỹ thụt lùi một bước dài trong lịch sử. Ông cũng liên hệ chiến thắng của đảng Dân chủ với việc thị trường chứng khoán Mỹ mất khoảng 3.000 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch, đồng thời khẳng định nước Mỹ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đảng Dân chủ chuẩn bị điều tra loạt quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ đang chuẩn bị triển khai hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao và những nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nga, Ukraine, Mỹ nối lại đàm phán: Bất đồng về an ninh và vai trò của châu Âu: Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương Arab Thống nhất (UAE) trong 2 ngày 10 và 11/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua tại Ukraine.

Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2, sau những cuộc tiếp xúc chưa đạt được tiến triển đáng kể. Phái đoàn Nga dự kiến do Trợ lý Tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, trong khi phía Mỹ có sự tham gia của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Từ bỏ năng lượng Nga khiến châu Âu đối mặt mùa đông khó khăn: Nga cho rằng chính sách từ bỏ năng lượng Nga của Liên minh châu Âu (EU) đang làm suy yếu an ninh năng lượng của khối, trong bối cảnh giá khí đốt ở châu Âu tăng cao và lượng dự trữ xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho rằng chính sách từ bỏ hợp tác năng lượng với Nga đang ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của chính EU. Theo ông, các biện pháp hạn chế nhằm vào ngành năng lượng Nga khiến nguồn cung từ Nga trong cơ cấu năng lượng châu Âu liên tục suy giảm, trong khi giá năng lượng cao gây sức ép đối với doanh nghiệp và người dân.

Nga cảnh báo châu Âu về kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine: Phản ứng trước kế hoạch diễn tập quân sự của 11 nước châu Âu nhằm chuẩn bị triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, Nga tuyên bố phản đối mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng.

Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, phương Tây tiếp tục phớt lờ những quan ngại chính đáng của Nga về an ninh và đang đẩy tình hình theo chiều hướng leo thang. Theo bà Maria Zakharova, Anh và Pháp đang tìm cách duy trì đối đầu với Nga thông qua kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

CEO Nvidia xin lỗi vì ngoại tình với người bị nghi là gián điệp Trung Quốc: Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang ngày 8/11 công khai xin lỗi gia đình vì hành vi ngoại tình. Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Mỹ mở cuộc điều tra độc lập về những thông tin cho rằng ông có quan hệ với một phụ nữ bị tình nghi có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc.

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh CEO Nvidia đang vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc “gián điệp Trung Quốc” trong vụ bê bối của CEO Nvidia: Trung Quốc ngày 9/11 gọi các cáo buộc CEO Nvidia có quan hệ với điệp viên Trung Quốc là vô căn cứ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố: “Chúng tôi từng phản hồi về vấn đề này trước đó. Cái gọi là luận điệu ‘gián điệp Trung Quốc’ hoàn toàn vô căn cứ, là sự tố cáo bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc”.

Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng nước này theo dõi ông Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân), CEO của Nvidia - công ty chip giá trị nhất thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ từng cảnh báo việc CEO Nvidia bị tiếp cận VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giám sát việc soạn thảo một bản ghi nhớ tuyệt mật cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một phụ nữ bị nghi là do cơ quan tình báo Trung Quốc tuyển mộ.

“Sứa không gian” xuất hiện trên bầu trời khi Nga phóng vệ tinh lên quỹ đạo: Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b mang theo một vệ tinh phục vụ mục đích quân sự lên quỹ đạo. Vụ phóng tạo ra hiện tượng ánh sáng đặc biệt trên bầu trời, thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần vừa qua thông báo nước này đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo một vệ tinh phục vụ mục đích quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, thuộc tỉnh Arkhangelsk, miền Bắc nước Nga.

Campuchia long trọng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh: Sáng 9/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ngọn lửa chiến thắng tại Đài Độc lập ở trung tâm thủ đô Phnom Penh đã được thắp sáng, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2026). Quốc vương Norodom Sihamoni thực hiện nghi lễ thắp lửa.