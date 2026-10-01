Nóng thế giới hôm nay 1/10: Ông Trump ký "hiến pháp AI" với các CEO công nghệ

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc “không thương tiếc”. Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 29/9 đã ra tuyên bố về cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, gọi đây là hành động gây hấn và đổ lỗi. Bà tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc” nếu Seoul nổ súng. Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải sáng 30/9, bà Kim Yo Jong đã bác bỏ cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, cho rằng các kết luận trên là “bịa đặt vô căn cứ”.

Hình ảnh vụ nổ tại Khu phi quân sự (DMZ) tháng 8-2015 do Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cung cấp

Bà nhấn mạnh, các thế lực ở Hàn Quốc đang cố gắng dựng lên “bằng chứng vật chất” để chứng minh “nguồn gốc của quả mìn phát nổ ở vùng đất hoang vu mà họ chưa từng đặt chân đến trong hơn nửa thế kỷ”, sau khi đổ lỗi cho phía bên kia.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ. Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/9, Tướng Kang Hyun-woo - Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cho rằng hành động của Triều Tiên đã vi phạm Hiệp định đình chiến giữa hai miền, làm tổn hại tinh thần của các thoả thuận liên Triều hiện có. Tướng Kang Hyun-woo kêu gọi Triều Tiên xin lỗi và ngay lập tức ngừng các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào có thể phát sinh trong tương lai.

Trung Quốc đề xuất cuộc gặp ba bên Trung - Nga - Mỹ bên lề APEC. Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hàn Huy ngày 30/9 cho rằng việc tổ chức cuộc gặp giữa nguyên thủ các nước Nga, Trung Quốc và Mỹ bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ mang lại nhiều lợi ích. Phát biểu với báo giới, Đại sứ Trương Hàn Huy nhận định cuộc gặp ba bên sẽ có ý nghĩa đối với tiến trình hình thành một thế giới đa cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 24/9 (Ảnh: Reuters)

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Nga, Mỹ và Trung Quốc đều là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là những nước lớn có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Ông cho rằng việc lãnh đạo ba nước tiến hành đối thoại trực tiếp sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác và thảo luận về các vấn đề quốc tế. Đại sứ Trương Hàn Huy đồng thời cho rằng các nước khác có thể tham khảo cách Trung Quốc và Nga xây dựng quan hệ láng giềng cũng như quan hệ giữa các cường quốc.

Chính quyền Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 29/9 đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo, được ký với lãnh đạo 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập bốn lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng các CEO công nghệ lớn phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 29/9 (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận mang tên “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ”, với nội dung là cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Văn bản dài một trang được Tổng thống Donald Trump công bố sau bữa trưa về siêu trí tuệ tổ chức tại Phòng Đông của Nhà Trắng. Văn bản công khai cho thấy thỏa thuận được ký bởi Tổng thống Trump cùng đại diện của Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI và NVIDIA. Ông Trump mô tả đây là cam kết “có tính ràng buộc về mặt đạo đức”. Tuy nhiên, văn bản chưa phải luật và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Ông Trump ký sắc lệnh đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo thành “siêu trí tuệ”. Cũng trong ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu chính phủ liên bang đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo (AI) thành “siêu trí tuệ” (SI), trong nỗ lực định hình lại cách nhìn nhận về AI trước những kêu gọi kiểm soát tốc độ phát triển của công nghệ này. Sắc lệnh nêu rõ thuật ngữ “siêu trí tuệ” mô tả chính xác hơn khả năng của công nghệ đang phát triển nhanh chóng này, vốn “làm được nhiều hơn là chỉ bắt chước hoặc tự động hóa các khía cạnh riêng lẻ của trí tuệ con người”.

Động thái cho thấy, ông Trump một lần nữa khẳng định sẽ không làm chậm quá trình phát triển AI và cho rằng việc duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ này là một vấn đề an ninh quốc gia.

Ủy ban châu Âu cân nhắc cải cách lớn, mở đường kết nạp Ukraine. Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị một cuộc cải cách lớn nhằm thay đổi cơ chế ra quyết định của EU, qua đó giảm khả năng một quốc gia thành viên sử dụng quyền phủ quyết để ngăn cản các quyết định chung. Động thái này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các ứng viên, trong đó có Ukraine, gia nhập khối.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81, New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo Rapporteur, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất cải tổ đáng kể quy trình ra quyết định của EU, đồng thời đưa ra các cơ chế bảo đảm mới liên quan đến pháp quyền. Montenegro và Albania hiện nằm trong chương trình nghị sự về việc mở rộng EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến trình bày kế hoạch cải cách vào tuần tới, trong đó nêu cách EU có thể chuẩn bị cho việc mở rộng lên hơn 30 thành viên mà không cần sửa đổi Hiệp ước Lisbon.

Mỹ hoàn tất rút quân đội khỏi Iraq vào ngày 30/9. Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi Iraq, với việc Ngoại trưởng Iraq và Bộ Quốc phòng Italy lần lượt tuyên bố về việc Mỹ và Italy hoàn tất việc rút quân. Ngày 30/9 là thời hạn để Mỹ rút lực lượng còn lại và kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Việc rút quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này, sau khi liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự, nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương.

Mỹ đã khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại Iraq (Ảnh: Reuters)

Như vậy, Mỹ đã khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Với chính quyền Iraq, việc Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu kết thúc nhiệm vụ quân sự không chỉ là một dấu mốc về chủ quyền, mà còn mở ra cách thức hợp tác mới với các đối tác quốc tế.

Hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ có thể đã bị xâm nhập, hơn 3 triệu người lộ dữ liệu. Vụ việc liên quan tới một hệ thống quản lý nhân sự của Lầu Năm Góc, làm lộ dữ liệu nhạy cảm của hơn 3 triệu người, trong đó có quân nhân Mỹ và thân nhân. Các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết vụ việc ảnh hưởng đến khoảng 2,76 triệu người còn sống và khoảng 294.000 người đã qua đời. Dữ liệu bị lộ được cho là bao gồm số An sinh xã hội cùng nhiều thông tin cá nhân khác, bên cạnh dữ liệu liên quan đến vị trí công tác và chuyên ngành nghề nghiệp trong quân đội.

Vụ việc được cho là xảy ra trong bối cảnh một trang web tuyển dụng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang bị điều tra vì bị tấn công mạng.

Trung Quốc cảnh báo siêu El Niño mạnh nhất lịch sử quan trắc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, hiện tượng El Niño đang tiếp tục phát triển tại khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương xích đạo có thể đạt đỉnh vào khoảng tháng 11 năm nay, với cường độ được đánh giá mạnh nhất kể từ khi có số liệu theo dõi.

Hiện tượng El Niño tại khu vực trung tâm và Đông Thái Bình Dương có thể đạt đỉnh vào khoảng tháng 11 năm nay (Ảnh: AP)

Theo thông tin được Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc công bố ngày 29/9, khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương xích đạo bắt đầu bước vào trạng thái El Niño từ tháng 5 năm nay. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực này tăng nhanh và tiếp tục duy trì xu hướng ấm lên. Số liệu quan trắc trong 5 đợt đầu tháng 9 cho thấy, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực giám sát lần lượt ở mức 2,70°C, 2,94°C, 3,01°C, 3,01°C và 3,02°C. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có dữ liệu theo dõi, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển trung bình ở quy mô 5 ngày và 10 ngày vượt mốc 3°C.

Indonesia khẳng định không có dịch “siêu cúm”. Indonesia khẳng định không có dịch “siêu cúm” và cảnh báo người dân không tích trữ thuốc Oseltamivir. Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi người dân không đổ xô đi mua tích trữ thuốc kháng virus Oseltamivir hay tự ý sử dụng thuốc này khi chưa có chỉ định y tế, trong bối cảnh số ca mắc cúm mùa đang gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư như Jakarta, Tây Java và Banten. Mối lo ngại này chủ yếu là do thông tin về sự gia tăng các ca bệnh đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thông tin về sự khác biệt nguồn cung thuốc giữa các vùng.

Bộ Y tế Indonesia trước đó đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động cúm ở Indonesia và Đông Nam Á. Tuy nhiên, dựa trên kết quả giám sát đến tuần thứ 38 năm 2026, tình hình này vẫn ở mức trung bình và không cho thấy tình trạng đáng lo ngại.