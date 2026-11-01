Nóng thế giới hôm nay 1/11: Mỹ yêu cầu 3 nước Baltic kiềm chế phát ngôn về Nga

Mỹ cảnh báo 3 đồng minh NATO về những phát ngôn liên quan Nga: Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đã đề nghị một số quốc gia thành viên NATO kiềm chế trong các tuyên bố công khai liên quan đến mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phía Mỹ cho rằng, những phát ngôn của một số nhà lãnh đạo và quan chức châu Âu liên quan đến Nga có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh của chính châu lục này. Các nguồn tin giấu tên cho biết, Litva, Latvia và Estonia nằm trong số những quốc gia nhận được thông điệp đề nghị kiểm soát các phát ngôn công khai. Hiện chưa rõ liệu Mỹ có đưa ra yêu cầu tương tự với các chính phủ châu Âu khác hay không. Những thông điệp này được truyền đạt trong các cuộc họp song phương.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine: Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 thông báo phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 trị giá ước tính 2,1 tỷ USD cho Ukraine, đánh dấu một trong những bước đi quan trọng nhất nhằm cung cấp vũ khí phòng thủ cho Kiev kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai bắt đầu hoạt động.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ukraine sẽ thanh toán số tên lửa này bằng nguồn đóng góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình JUMPSTART của Mỹ, kết hợp với nguồn ngân sách được tài trợ từ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU). Theo thông tin trên trang web của Lầu Năm Góc, chương trình JUMPSTART sử dụng đóng góp từ các nước đồng minh để mua sắm vũ khí, dịch vụ và huấn luyện nhằm hỗ trợ khả năng tự vệ của Ukraine.

Nga - Ukraine nêu lập trường trước các cuộc đàm phán: Trong bối cảnh Mỹ, Nga và Ukraine chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán ba bên, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào đầu tháng 11 tới, triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Giao tranh leo thang giữa Nga và Ukraine. Ảnh: TASS

Nga tuyên bố không thay đổi lập trường và không có kế hoạch ngừng các hoạt động quân sự, trong khi Ukraine để ngỏ khả năng thảo luận những vấn đề nhạy cảm, bao gồm lãnh thổ. Cùng lúc, Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot cho Kiev. Những diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa các nỗ lực ngoại giao và thực tế chiến trường vẫn còn lớn, đặt ra câu hỏi về khả năng đạt được bước đột phá tại vòng đàm phán sắp tới.

Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE: Nga và Mỹ đã bắt đầu phối hợp ấn định ngày cụ thể cho cuộc đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moscow và Washington đã bắt đầu trao đổi nhằm thống nhất thời điểm cụ thể tổ chức cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE). Ông xác nhận cuộc gặp dự kiến diễn ra trong tháng 11. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Vesti, ông Ushakov cho biết: “Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi sẽ diễn ra trong tháng 11/2026. Chúng tôi đã bắt đầu quá trình phối hợp và chuyển một số đề xuất tới phía Mỹ. Washington sẽ sớm phản hồi”.

Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G20, Mỹ kêu gọi hợp tác ứng phó thách thức: Ngoại trưởng nước chủ nhà G20 năm nay Marco Rubio kêu gọi các nước tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy ổn định địa chính trị và thịnh vượng kinh tế, trong bối cảnh những bất đồng về Nga và cuộc xung đột Ukraine tiếp tục chia rẽ các thành viên.

Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt cảnh báo những gián đoạn mới đối với nguồn cung năng lượng, thị trường lương thực, chuỗi cung ứng, thương mại và tự do hàng hải. Ông nhấn mạnh các nước G20 phải cùng nhau đối phó với những thách thức này, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời bảo vệ các thị trường và hoạt động kinh tế mà hàng tỷ người dân đang phụ thuộc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với một loạt cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị có mối liên hệ với nhau, nhiều cuộc khủng hoảng trong số đó đang đe dọa nghiêm trọng những nền tảng thiết yếu của trật tự kinh tế toàn cầu. G20 phải cùng nhau ứng phó với những mối đe dọa này, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và bảo vệ các thị trường”.

Các ngoại trưởng G20 bất đồng sâu sắc về Ukraine và Iran: Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc ngày 30/10 tại thành phố Atlanta, Mỹ. Các nước thành viên G20 đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đồng thuận về Ukraine và Iran, dù Mỹ nỗ lực thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó những thách thức kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Căng thẳng xuất hiện ngay trong ngày làm việc đầu tiên khi các nước châu Âu chỉ trích lập trường của Nga về cuộc xung đột Ukraine. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, các nước châu Âu ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện. Bà Kallas cáo buộc Nga không đồng ý với đề xuất này và muốn Nga phải chứng minh thiện chí thực sự trong việc chấm dứt các hành động quân sự.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định lập trường của Moscow đối với Ukraine không thay đổi, đồng thời chỉ trích thái độ tẩy chay của các nước châu Âu và đánh giá tích cực việc chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng duy trì đối thoại với Nga.

Trung Quốc có thể đóng vai trò nhà bảo trợ thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Một nguồn tin Arab đáng tin cậy sáng 31/10 tiết lộ một số nội dung then chốt trong khung đề xuất ngừng bắn mới mà Mỹ và Iran có thể hướng đến. Trong đó, chi tiết đáng chú ý là việc Trung Quốc có thể đóng vai trò nhà bảo trợ mới của thỏa thuận.

Theo truyền hình tiếng Arab Al Arabiya, một trong những nội dung quan trọng nhất trong khung dự thảo, là việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Đề xuất gợi ý Tehran có thể chuyển số urani này đến một nước thứ 3, hoặc thực hiện pha loãng, làm giảm độ tinh khiết của vật liệu. Về eo biển Hormuz, Tehran sẽ mở lại vùng biển này cho hoạt động hàng hải quốc tế trong vòng 7 ngày.

Houthi tiếp tục tấn công Dinh Tổng thống Yemen: Người phát ngôn quân đội Yemen Majed Abdullah al-Nuzaili ngày 30/10, cho biết, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo vào khu phức hợp Dinh Tổng thống (Cung điện Maashiq) và sân bay quốc tế Aden. Đòn tập kích được tiến hành chỉ một ngày, sau khi sân bay quốc tế Aden được mở cửa trở lại sau thời gian phải tạm dừng hoạt để sửa chữa vì cuộc tấn công trước đó của Houthi.

Thiệt hại tại sân bay Aden sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Aden, Yemen. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 2 chỉ trong 2 tuần qua, Houthi tấn công vào Dinh Tổng thống Yemen. Trước đó, hôm 15/10, nhóm vũ trang thân Iran cũng phóng nhiều tên lửa và UAV vào Dinh Tổng thống Yemen. Đòn tập kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công của Houthi, chưa được công bố.

Phe đối lập Israel lạc quan về khả năng thành lập Chính phủ mới: Bất chấp nhiều thách thức phía trước, thủ lĩnh đối lập tại Israel tối qua bày tỏ tin tưởng nỗ lực thành lập Chính phủ mới của lực lượng này sẽ thành công với sự hỗ trợ của các đảng người Arab.

Trả lời phỏng vấn kênh số 12 Israel, ông Yair Golan, Chủ tịch đảng Dân chủ - một trong 3 đảng đối lập lớn nhất tại Israel – đã bác bỏ ý thành lập một Chính phủ mới có sự tham gia của đảng cánh hữu Likud do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo. Ông Golan khẳng định sẽ không có một Chính phủ Neyanyahu thứ 2, nhấn mạnh rằng ông Netanyahu là "một nguy hiểm cho an ninh quốc gia" của Israel.

Căng thẳng leo thang sau quyết định luận tội lãnh đạo Tòa án Hiến pháp Ba Lan: Ngày 30/10, khủng hoảng chính trị đã bùng nổ tại Ba Lan sau khi Chính phủ quyết định đình chỉ công tác hai thẩm phán cấp cao của Tòa án Hiến pháp tối cao và tiến hành các thủ tục luận tội hình sự đối với hai cá nhân này.

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm vào tối ngày 30/10 sau khi lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Warsaw nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek thông báo đã đệ trình yêu cầu tước quyền miễn trừ tư pháp đối với Chánh án Bogdan Święczkowski và Phó Chánh án Bartłomiej Sochański để phục vụ công tác điều tra hình sự. Đáp trả động thái này, các nghị sĩ thuộc đảng đối lập cánh hữu Pháp luật và Công lý (PiS) đã tập trung phản đối quyết liệt bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp.

Phía Tòa án Hiến pháp ra tuyên bố khẳng định hai ông vẫn là những lãnh đạo hợp pháp, đồng thời cáo buộc hành động của Chính phủ là đi ngược lại các quy định. Ngược lại, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố đây là bước đi cần thiết nhằm khôi phục thượng tôn pháp luật sau nhiều năm bị kiểm soát dưới thời đảng Pháp luật và Công lý (PiS). Vụ việc nghiêm trọng đến mức Tổng thống Karol Nawrocki (người được đảng PiS hậu thuẫn) đã phải ra lệnh cho chuyên cơ quay đầu về nước để xử lý tình hình khi đang trên đường sang Senegal dự Thế vận hội trẻ.

Tấn công bằng UAV tại Ethiopia khiến 25 người thiệt mạng: Theo nguồn tin y tế và các nhân chứng, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại phía Bắc Ethiopia trong hai ngày qua, đã khiến 25 người thiệt mạng, khi cuộc xung đột tại nước này vẫn tiếp diễn.

Lực lượng chính phủ Ethiopia đã giao tranh với các nhóm nổi dậy tại các vùng Amhara và Tigray trong tháng qua, sử dụng UAV qua đó giành được lợi thế quyết định trên chiến trường. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng UAV cũng khiến dân thường thiệt mạng.

Ấn Độ phóng vệ tinh định vị thế hệ mới, tăng năng lực tự chủ công nghệ: Hôm 31/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng các nhà khoa học và kỹ sư của Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ nước này (ISRO) sau khi phóng thành công tên lửa mang theo vệ tinh định vị NVS-03.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực của hệ thống định vị vệ tinh (NavIC) do Ấn Độ tự phát triển, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, vụ phóng đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố hệ thống định vị vệ tinh nội địa, đồng thời khẳng định năng lực và sự sáng tạo của đội ngũ khoa học vũ trụ đang góp phần nâng cao vị thế của Ấn Độ.