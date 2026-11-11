Nóng thế giới hôm nay 11/11: Mỹ đề xuất cơ chế bảo vệ Ukraine tương tự Điều 5 NATO

Mỹ muốn Nga chấp nhận bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình NATO: Mỹ đang đề nghị Nga chấp nhận các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine theo mô hình tương tự Điều 4 và Điều 5 của NATO. Đây có thể là đột phá cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Các quan chức Mỹ đang thăm dò khả năng Nga chấp nhận những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài. Đề xuất được đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Binh sỹ Nga dội hỏa lực về phía mục tiêu Ukraine. Ảnh: TASS

Ông Trump để ngỏ khả năng thay đổi lãnh thổ Ukraine sau thỏa thuận hòa bình: Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Phút" (60 Minutes) của đài CBS phát sóng tối 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine đang có những tiến triển và một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trong thời gian tới. Ông cho rằng cả Moscow và Kiev đều có những lý do để tìm kiếm giải pháp ngoại giao, mặc dù những bất đồng căn bản giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu một thỏa thuận hòa bình có bảo đảm Ukraine tiếp tục tồn tại như một quốc gia tự do và độc lập hay không, Tổng thống Trump cho rằng Ukraine có thể có hình dạng lãnh thổ khác so với hiện nay sau khi đạt được thỏa thuận.

Thủ tướng Đức yêu cầu tất cả các nước EU đóng góp công bằng cho Ukraine: Ngày 9/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, yêu cầu toàn bộ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) “không có ngoại lệ” phải cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính để bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine.

Trong bức thư gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh Berlin coi cam kết tập thể này là điều kiện tiên quyết và cốt lõi để giải quyết vấn đề viện trợ Ukraine cũng như thảo luận về các vấn đề tài chính khác, đặc biệt là ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028-2034. Thủ tướng Đức cũng đề nghị đưa nội dung này vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Dublin.

Đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển: Ngày 9/11, phái đoàn Nga đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11. Trước thềm cuộc gặp, các bên đã nêu những ưu tiên về bảo đảm an ninh, giải quyết các vấn đề nhân đạo và thúc đẩy tiến trình hòa bì

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hoan nghênh tuyên bố của người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về việc đặt các bảo đảm an ninh ở vị trí trọng tâm trong tiến hành đàm phán: “Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, các nhà đàm phán đã đề xuất ưu tiên vấn đề an ninh tập thể trong chương trình nghị sự về giải quyết xung đột Ukraine. Chúng tôi hoan nghênh đề xuất này. Các cuộc đàm phán hiện nay nhằm thống nhất những nguyên tắc sẽ được thông qua khi kết thúc tiến trình đàm phán về một giải pháp toàn diện”.

An ninh Biển Đen nóng trước thềm đàm phán Nga – Ukraine: Ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi khẩn trương vận hành Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đen, đồng thời hoan nghênh nỗ lực hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria tại khu vực chiến lược này.

An ninh Biển Đen nóng trước thềm đàm phán Nga – Ukraine. Ảnh: AP

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Romania Nicusor Dan tại thủ đô Bucharest, chủ tịch EC nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần có "tư duy khẩn trương" để giải quyết các thách thức về quốc phòng, an ninh. Bà von der Leyen chỉ ra rằng tình hình Biển Đen đang diễn biến căng thẳng, đặc biệt là làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các tàu thương mại ngoài khơi trong thời gian qua, gây thương vong lớn cho nhiều thủy thủ vô tội. Trước bối cảnh đó, việc khôi phục và bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đen là nhiệm vụ cốt lõi, đóng vai trò quyết định đối với nền kinh tế châu Âu, sự ổn định của Ukraine lẫn an ninh lương thực toàn cầu.

Ông Lavrov: Các lệnh trừng phạt không làm khó được Nga mà chỉ khiến châu Âu thiệt hại nặng nề: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa cho hay, các lệnh trừng phạt gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho châu Âu, trong khi Nga không chịu tổn thất đáng kể nào. Ông Lavrov nhận định, “Không phải ngẫu nhiên mà Brussels giữ im lặng về cái giá mà các nền kinh tế châu Âu phải trả cho tâm lý bài Nga”.

Các lệnh trừng phạt Nga đã gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho châu Âu và thúc đẩy lạm phát tại Mỹ, trong khi Nga không phải chịu tổn thất đáng kể nào, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov viết trong một bài báo có tiêu đề “Tác động của nền kinh tế toàn cầu đối với an ninh quốc tế” đăng trên tờ Kommersant.

Trung Quốc: Vấn đề Ukraine đang ở thời điểm then chốt: Ông Tôn Lỗi, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 9/11 cho rằng, vấn đề Ukraine đang ở vào thời điểm then chốt để giải quyết thông qua đàm phán. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo ra bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Phát biểu của ông Tôn Lỗi được đưa ra tại phiên họp công khai về vấn đề Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh, vấn đề Ukraine đang bước vào thời điểm then chốt để giải quyết thông qua đàm phán. Thời gian gần đây, các bên liên quan đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc và phát đi một số tín hiệu tích cực. Ông tái khẳng định việc Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực hướng tới hòa bình, đồng thời kêu gọi các bên duy trì đà tích cực hiện nay, thúc đẩy sớm giải quyết khủng hoảng thông qua con đường chính trị.

Ấn Độ liên lạc với Nga, Ukraine trước giờ đàm phán: Ngày 9/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trao đổi về tình hình xung đột Nga – Ukraine, các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và triển vọng hợp tác song phương.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ đánh giá về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Narendra Modi tái khẳng định lập trường nhất quán của Ấn Độ rằng xung đột cần được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm của New Delhi. Vài giờ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cũng đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và các sáng kiến ​​ngoại giao đang diễn ra.

Nghị sĩ Cộng hòa chính thức trình nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie ngày 9/11 đã chính thức trình nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, với hàng loạt cáo buộc liên quan đến cuộc chiến với Iran và việc lạm dụng quyền lực trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Hạ nghị sĩ Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, ngày 9/11 đã trình 8 điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngay khi Hạ viện Mỹ nối lại hoạt động sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Việc sử dụng thủ tục đặc biệt có thể buộc Hạ viện phải xem xét nghị quyết trong vòng hai ngày làm việc, đồng nghĩa một cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 11/11.

FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc trao đổi bất ngờ với báo giới tại Nhà Trắng chiều 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện thoại cho Giám đốc điều hành của Nvidia trước đó cùng ngày để hỏi thăm tình hình. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Jensen Huang khẳng định hoàn toàn không biết người phụ nữ có quan hệ tình cảm với mình bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông "kinh ngạc" trước những cáo buộc về Giám đốc điều hành Nvidia, bày tỏ tin tưởng lời giải thích của ông Jensen Huang, đồng thời cho biết FBI đang xem xét các tình tiết liên quan.

Tổng thống Trump tuyên bố xung đột với Iran về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 tuyên bố cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự và khả năng Washington nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Tehran là rất thấp.

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran về mặt quân sự đã gần như kết thúc. Ông đánh giá các bên đang có những tiến triển tích cực hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và khả năng Mỹ phải tiếp tục tiến hành các cuộc không kích là rất thấp. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã có cuộc trao đổi rất tích cực với Thủ tướng Qatar về tình hình Iran và những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Iran bác tin đàm phán mở lại eo Hormuz để lấy 8 tỷ USD: Hãng thông tấn Fars dẫn lời một quan chức cấp cao Iran khẳng định thông tin về việc Tehran đang đàm phán mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, để được giải phóng 8 tỷ USD tài sản bị đóng băng, là hoàn toàn sai sự thật.

Quan chức này nhấn mạnh Iran vẫn giữ nguyên lập trường là đàm phán chỉ có thể diễn ra, khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện liên quan của Iran, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Đảng Dân chủ đánh mạnh vào chiến dịch trục xuất nhập cư của Tổng thống Trump: Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tuyên bố đảng Dân chủ sẽ không cấp thêm ngân sách cho các chiến dịch trục xuất người nhập cư hàng loạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời công bố một loạt ưu tiên lập pháp khi đảng này chuẩn bị giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries cho rằng kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 cho thấy cử tri Mỹ mong muốn thay đổi cách điều hành đất nước, đặc biệt đối với những chính sách gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump. Ông khẳng định các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện sẽ kiên quyết phản đối việc sử dụng tiền ngân sách liên bang để tiếp tục mở rộng chiến dịch trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.

Giao tranh tại Myanmar leo thang, Thái Lan chuẩn bị điểm sơ tán dọc biên giới: Giới chức tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan đã chuẩn bị 4 điểm sơ tán để sẵn sàng tiếp nhận người dân địa phương và người dân Myanmar trong trường hợp giao tranh từ Myanmar tiếp tục leo thang và lan sang khu vực biên giới giáp Thái Lan.

Theo giới chức Thái Lan, một trong các điểm sơ tán được bố trí tại một trường học cách biên giới dọc sông Salween khoảng 7 km. Công tác chuẩn bị được đẩy nhanh trong bối cảnh không quân Myanmar liên tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy ở bang Karen, gần biên giới Thái Lan.