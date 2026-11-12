Nóng thế giới hôm nay 12/11: Iran nói F-35 Mỹ không thể bảo vệ tàu qua Hormuz

Iran tuyên bố tiêm kích F-35 của Mỹ không thể giúp tàu thuyền đi qua Hormuz. Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Mohebi ngày 10/11 đã tái khẳng định việc Iran đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng ngay cả các tiêm kích F-35 của Mỹ cũng không thể giúp tàu thuyền đi qua khu vực này.

“Đã có 2 tàu chở dầu tìm cách đi qua tuyến đường thủy mà Iran cho là trái phép trong ngày qua. Tuy vậy, chúng đã gặp sự cố và hiện không thể rời khỏi khu vực, bất chấp việc được hộ tống bởi 2 tiêm kích F-35 của quân đội Mỹ”, ông Mohebi cho biết.

Chuẩn tướng Mohebi cũng tiết lộ về việc Mỹ lắp đặt các thiết bị định vị vào bên trong các tảng đá ở một số tuyến đường thủy ở Hormuz, nhưng hải quân Iran đã phá hủy chúng. “Những thiết bị này nhằm hướng dẫn tàu thuyền đi qua một số tuyến đường chỉ định, nhưng chúng đã không còn nữa. Hải quân IRGC đang kiểm soát 100% eo biển Hormuz”, ông Mohebi nói.

Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Không quân Mỹ

Iran bác tin đàm phán với Mỹ, yêu cầu đáp ứng 7 điều kiện. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen ngày 10/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei khẳng định thông tin về việc đàm phán Mỹ - Iran đang diễn ra là hoàn toàn bịa đặt. Tương tự, thông tin về việc Tehran đã nhất trí tổ chức đối thoại với Washington tại Doha, Qatar, cũng không đúng sự thật.

Ông Rezaei cho rằng Mỹ tung ra những tin đồn vô căn cứ nhằm tác động đến giá dầu thô và giảm nhẹ áp lực mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt. Người đứng đầu cơ quan an ninh quyền lực nhất Iran nêu rõ, để hòa đàm có thể diễn ra, Mỹ trước hết phải đáp ứng 7 điều kiện của Iran, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ bao vây, trừng phạt.

Iran có thể sản xuất 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Một báo cáo tình báo phương Tây vừa tiết lộ rằng bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, Iran vẫn có thể sản xuất được khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, bằng khoảng một nửa công suất trước khi chiến tranh nổ ra.

Báo cáo do cựu chuyên gia phân tích của CIA (Mỹ) và hiện là nghiên cứu sinh khách mời tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Đại học King’s College London (Anh), ông Jim Lamson thực hiện. Báo cáo cho rằng Iran hiện còn khoảng 1.700 tên lửa đạn đạo và Tehan vẫn đang tiếp tục sản xuất loại vũ khí tấn công uy lực này với công suất 50 quả mỗi tháng, bằng khoảng 50% công suất trước chiến tranh.

Dù vậy ông Jim Lamson cùng nhiều chuyên gia phương Tây thừa nhận, rất khó để biết chính xác số tên lửa mà Iran đang sở hữu, do chưa thể xác định được quy mô kho vũ khí cũng như số tên lửa mà Tehran đã phóng trong thời gian qua.

Tên lửa Iran trưng bày tại một công viên ở Tehran, ngày 31/1/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Mỹ điều chuyển ít nhất 10 máy bay quân sự khỏi căn cứ tại Anh. Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay công khai Flightradar24 cho thấy 10 máy bay tiếp dầu KC-135 của Không quân Mỹ đã rời RAF Mildenhall trong ngày 9/11. Các máy bay này được ghi nhận di chuyển tới những căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức, Tây Ban Nha và sân bay Prestwick ở Scotland. Ngoài ra, 3 máy bay vận tải cánh quạt nghiêng Osprey cũng rời căn cứ. Chiều 10/11, tiếp tục có máy bay tiếp dầu KC-135 cất cánh từ đây, hướng về Đức.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin việc điều chuyển máy bay có thể liên quan đến một mối đe dọa mới từ Iran. Tuy nhiên, BBC cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này. Người phát ngôn Không quân Mỹ giải thích các máy bay thường xuyên được điều chuyển giữa các cơ sở và địa điểm hoạt động vì nhiều lý do, trong đó có yêu cầu huấn luyện và nhiệm vụ thực tế. Phía Mỹ từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do an ninh tác chiến.

Mỹ truy tố 3 nghi phạm liên quan âm mưu đánh bom căn cứ quân sự tại Anh. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/11 công bố cáo trạng truy tố 3 đối tượng bị cáo buộc có liên hệ với các tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn, liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố căn cứ không quân RAF Fairford của Anh hồi tháng 9, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Ba nghi phạm gồm Mohammad Al-Saadi, mang hai quốc tịch Iran và Iraq; Mohsen Mohajeri, công dân Iran; và Mohammad Ali al-Hassani, công dân Iraq. Al-Saadi hiện bị giam giữ tại New York, trong khi hai đối tượng còn lại chưa bị bắt.

Theo cáo trạng bổ sung gồm 8 tội danh, các nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm Kata'ib Hezbollah, hai tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Riêng trong vụ việc tại căn cứ RAF Fairford hồi tháng 9, các đối tượng bị cáo buộc tổ chức trinh sát, chuẩn bị 3 xe tải chứa nhiên liệu cùng vật liệu có thể sử dụng để chế tạo thiết bị nổ. Những chiếc xe được ngụy trang thành phương tiện của doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hồ bơi nhằm tiếp cận căn cứ.

Ngoại trưởng Lavrov nêu lập trường của Nga về đàm phán Ukraine. Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về An ninh tập thể, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập một loạt vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, triển vọng thiết lập cấu trúc an ninh mới ở khu vực Á-Âu cũng như quan hệ giữa Moscow và Washington.

Ông Lavrov cho biết Moscow có nhiều kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán trước đây và hy vọng những kinh nghiệm này sẽ hữu ích trong vòng thảo luận đang diễn ra tại Abu Dhabi. Theo ông Lavrov, theo đề xuất của Mỹ và nhận được sự ủng hộ của Nga, vấn đề bảo đảm an ninh tập thể cho khu vực sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow không đặt nhiều kỳ vọng và đã rút ra những bài học từ kinh nghiệm trước đây. Tuy nhiên, Nga vẫn mong muốn chính quyền Mỹ duy trì đối thoại nhằm tìm kiếm sự cân bằng lợi ích giữa các bên.

Vai trò của châu Âu gây bất đồng tại đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ. Vòng đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi bước sang ngày thứ hai (11/11) với nhiều bất đồng chưa được giải quyết. Trong khi Mỹ muốn châu Âu tham gia trực tiếp tiến trình hòa đàm, Nga tiếp tục phản đối cách tiếp cận của châu Âu về ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ngày 11/11, Nga, Ukraine và Mỹ bước vào ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi ngày làm việc đầu tiên kết thúc mà chưa ghi nhận đột phá đáng kể. Dù Mỹ và Ukraine đưa ra những đánh giá tích cực, các bên vẫn còn nhiều bất đồng về lãnh thổ, điều kiện ngừng bắn và cơ chế bảo đảm an ninh hậu xung đột. Đáng chú ý, vai trò của châu Âu cũng đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi, có thể ảnh hưởng đến triển vọng đạt thỏa thuận. Trong khi Mỹ muốn mở rộng thành phần đàm phán, Nga vẫn phản đối cách tiếp cận của châu Âu đối với vấn đề ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ukraine sẵn sàng đổi công nghệ chống UAV lấy tiêm kích MiG-29 của Ba Lan. Phát biểu trong chuyến thăm Kiev, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết Ukraine đã đồng ý chia sẻ công nghệ chống UAV với Warsaw để đổi lấy các máy bay chiến đấu MiG-29 do Ba Lan cung cấp. Theo ông Tomczyk, thỏa thuận liên quan đang “gần hoàn tất” và hai bên hiện trong giai đoạn thống nhất những chi tiết cuối cùng.

Bên cạnh việc trao đổi công nghệ quân sự, Ba Lan và Ukraine cũng đang thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác trong khuôn khổ liên minh quốc tế về phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tập trung phát triển năng lực đánh chặn tên lửa. Liên minh này gồm Ukraine, Ba Lan, Anh, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan. Ba Lan gia nhập liên minh vào tháng 9 vừa qua và sẵn sàng đóng góp các hệ thống radar P-18PL có tầm hoạt động lên tới 2.000 km.

Cảm biến giá rẻ giúp Ukraine phát hiện sớm các mối đe dọa từ UAV, mô hình đang thu hút sự quan tâm của nhiều nước phương Tây. Ảnh: Suspilne Ukraine

Đảng Cộng hòa chọn lãnh đạo mới tại Hạ viện Mỹ. Ông Jim Jordan, nghị sĩ bang Ohio kiêm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo phe Cộng hòa sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước, qua đó giành đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, quyết định được đưa ra thông qua cuộc bỏ phiếu kín hôm 12/11. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson quyết định không tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa.

Tại Thượng viện, các nghị sĩ Cộng hòa cũng tiến hành họp kín để thảo luận về kế hoạch bầu lãnh đạo mới. Theo dự kiến, Thượng nghị sĩ John Thune, đại diện bang South Dakota, sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa. Tuy nhiên, việc trì hoãn cuộc bầu cử nội bộ cũng được cân nhắc nhằm tạo cơ hội cho các ứng viên khác tham gia tranh cử.

Các cuộc bầu chọn lãnh đạo tại Hạ viện và Thượng viện sẽ góp phần định hình vai trò của đảng Cộng hòa trong tư cách phe thiểu số tại Quốc hội Mỹ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Hạ viện Mỹ bác bỏ nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Hạ viện Mỹ ngày 10/11 đã bác bỏ nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liên quan đến cuộc chiến với Iran và các chiến dịch quân sự tại Yemen, Venezuela và vùng biển Caribe.

Với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua kiến nghị chuyển nghị quyết luận tội tới một ủy ban, qua đó trên thực tế chấm dứt nỗ lực luận tội trong thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, Hạ nghị sĩ Thomas Massie, đảng viên Cộng hòa đại diện bang Kentucky và là người khởi xướng nghị quyết, là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu cùng phe Dân chủ nhằm duy trì tiến trình luận tội.