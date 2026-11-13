Nóng thế giới hôm nay 13/11: Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine

Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine: Nga không xem xét khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga phát biểu chiều tối 11/11, sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi. Ảnh: Reuters.

Trước đó, cả ông Medinsky và các nhà đàm phán phía Ukraine đều cho biết Nga và Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc thảo luận kết thúc chiều cùng ngày. Tuy nhiên, phía Mỹ, với vai trò trung gian hòa giải, nhận định rằng vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng giữa các bên tham gia đàm phán, đồng thời những bất đồng về nhiều vấn đề - bao gồm cả vấn đề lãnh thổ - vẫn chưa được giải quyết.

Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi: Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) kết thúc ngày 11/11 sau hai ngày thảo luận về giải quyết xung đột và xây dựng hệ thống an ninh châu Âu hậu xung đột. Phía Nga đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả.

Phát biểu sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ hai (11/11), Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán đánh giá việc đưa vấn đề xây dựng hệ thống an ninh chung cho châu Âu vào chương trình nghị sự là hướng tiếp cận đúng đắn.

Italy gần cạn tên lửa phòng không Aster viện trợ Ukraine: Italy có thể tạm ngừng cung cấp tên lửa phòng không Aster cho Ukraine do kho dự trữ gần cạn kiệt, đồng thời chuyển trọng tâm sang hỗ trợ khôi phục hệ thống năng lượng trước mùa đông.

Theo báo Il Sole 24 Ore, Italy gần như đã cạn nguồn dự trữ tên lửa phòng không Aster dành cho Ukraine và có thể phải tạm ngừng chuyển giao loại vũ khí này. Thay vào đó, Rome dự kiến ưu tiên cung cấp máy phát điện và các thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống điện của Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ sẽ gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine: Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, với kế hoạch cử hai đặc phái viên tới gặp trực tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine vào ngày 12/11.

Trước đó vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, kết thúc với một số tiến triển nhưng chưa đạt được đột phá về các vấn đề cốt lõi.

Nga, Ukraine nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn, đàm phán chưa có đột phá VOV.VN - Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn sau 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, những bất đồng căn bản, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh, vẫn chưa được tháo gỡ.

Ngân sách quốc phòng EU 2027: Rạn nứt nội bộ về gánh nặng hỗ trợ Ukraine: Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói ngân sách quốc phòng và an ninh năm 2027 trị giá 3,1 tỷ euro (tương đương 3,4 tỷ USD), trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo thông cáo chung từ Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU, ngân sách năm 2027 - năm cuối cùng của Khung Tài chính nhiều năm (MFF) hiện hành - sẽ dành nguồn lực đáng kể cho Ukraine thông qua khoản vay hỗ trợ và cơ chế cho Ukraine. Cụ thể, nguồn vốn cho vay hỗ trợ được ấn định ở mức 650 triệu euro, bổ sung vào gói 90 tỷ euro đã cam kết trước đó.

Đức để ngỏ khả năng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine: Chính phủ Đức cho biết cuộc gặp giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể diễn ra sau khi các quan chức châu Âu, Mỹ và Ukraine đạt được đồng thuận về những định hướng lớn cho các cuộc đàm phán tiếp theo tại Abu Dhabi (UAE).

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 11/11, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết khả năng tổ chức cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được để ngỏ, sau khi các bên đạt được sự thống nhất về những nguyên tắc cơ bản liên quan đến tiến trình đàm phán Ukraine tại Abu Dhabi.

Lãnh đạo đối lập Israel ngăn Thủ tướng Netanyahu tấn công Iran: Trước nguy cơ Thủ tướng Israel tạm quyền có thể tiến hành hoạt động quân sự mới trong thời gian chuyển tiếp, lãnh đạo đối lập tại Israel - ông Gadi Eisenkot đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu kiềm chế và thận trọng trong việc đưa ra quyết định an ninh mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Gadi Eisenkot. Nguồn: Reuters.

Lời kêu gọi được ông Gadi Eisenkot - thủ lĩnh đối lập và là người được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Israel, đưa ra trong một bức thư gửi đến Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu. Trong thư, ông Eisenkot chỉ rõ Thủ tướng Netanyahu cần kiềm chế và thận trọng trong việc đưa ra các quyết định an ninh.

Iran đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu: Lãnh đạo cơ quan an ninh hàng đầu Iran hôm 11/11 cảnh báo Tehran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu, nếu Washington khai chiến trở lại.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Mayadeen ở Lebanon, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei cảnh báo nếu Mỹ mở lại chiến dịch tập kích chống Iran, đòn giáng trả của Tehran sẽ vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông. Theo đó, toàn bộ các căn cứ của Mỹ ở trong và ngoài khu vực, trong đó có châu Âu, sẽ trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.

Nhật Bản và Hàn Quốc quan ngại hơn về các động thái quân sự của Triều Tiên: Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính thống từ CHDCND Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng liên tục tiến hành thử vũ khí mới, cho thấy tốc độ gia tăng nhanh chóng của sức mạnh quân sự.

Tờ Sankei - một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, đưa tin Viện Khoa học Quốc phòng và Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một loại ngư lôi tốc độ cao thế hệ mới trên vùng biển Nhật Bản vào ngày 9/11, nhưng các chi tiết cụ thể về tính năng của loại vũ khí này hiện chưa được công bố.

Đảng Dân chủ Mỹ giành chiến thắng lịch sử tại Mississippi: Đảng Dân chủ Mỹ tiếp tục củng cố thế đa số tại Thượng viện sau khi ứng cử viên Scott Colom đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Cindy Hyde-Smith tại bang Mississippi ngày 11/11.

Đây là lần đầu tiên bang miền Nam này bầu được một thượng nghị sĩ da màu kể từ thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến Mỹ. Cuộc đua Thượng viện tại Mississippi diễn ra đặc biệt gay cấn, khi hai ứng cử viên liên tục bám đuổi nhau trong quá trình kiểm phiếu.

Nvidia chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang: Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang sau khi ông vướng vào hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Thông tin này được tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa ra, dẫn lời các nguồn tin thân cận với Nvidia. Hội đồng quản trị của hãng sản xuất chip dự kiến họp ngay trong ngày 11/11 (giờ Mỹ) để quyết định tương lai của ông Huang.

Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời ở tuổi 66: Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/11 thông báo Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev đã đột ngột qua đời ở tuổi 66.

Trong thông báo đăng tải trên trang thông tin chính thức, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev qua đời đột ngột nhưng không công bố nguyên nhân.

Phó Tổng thống Indonesia đệ đơn từ chức: Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka hôm 12/11 đã đệ đơn từ chức, sau nhiều ngày xuất hiện các đồn đoán về tương lai chính trị của ông.

Phát biểu với báo chí tại khu phức hợp nghị viện ở Jakarta hôm 12/11, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR) Ahmad Muzani cho biết, ban lãnh đạo Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét đơn từ chức của Phó Tổng thống, từ đó tiến tới một phiên họp chung với sự tham gia của lãnh đạo các phe phái trong Hội đồng Hiệp thương Nhân dân cùng nhóm đại diện Hội đồng Đại diện Khu vực (DPD) nhằm quyết định các bước tiếp theo.

Indonesia mở rộng điều tra nghi vấn nghe lén điện thoại tổng thống: Cảnh sát Quốc gia Indonesia đang tiến hành điều tra nghi vấn lật đổ chính quyền trong vụ nghe lén trái phép Tổng thống Prabowo Subianto.

Thông tin trên được Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto công bố tại cuộc họp với Ủy ban III, Hạ viện Indonesia (DPR) sáng 12/11. Phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban III, Hạ viện Indonesia tại Jakarta, Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto cho biết, bên cạnh các cáo buộc nghe lén, truy cập trái phép và xóa dữ liệu điện tử, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra nghi vấn một số cá nhân cùng tham gia, thông đồng hoặc âm mưu thực hiện lật đổ chính quyền.