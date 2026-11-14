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Nóng thế giới hôm nay 14/11: Tên lửa Nga dồn dập tập kích, lá chắn Ukraine bất lực

Thứ Bảy, 05:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Tên lửa Nga dồn dập tập kích, lá chắn Ukraine bất lực; Lộ diện những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng 2028; Các quỹ hưu trí Australia thiệt hại lớn do bê bối của chủ tịch Nvidia Jensen Huang...

Tên lửa Nga dồn dập tập kích, lá chắn Ukraine bất lực.

Tên lửa đạn đạo Nga với tốc độ cực cao, quỹ đạo bay phức tạp và khả năng cơ động đang đặt hệ thống phòng không Ukraine trước thách thức ngày càng lớn. Khác với tên lửa hành trình hay UAV, những vũ khí này có thể lao tới mục tiêu chỉ trong vài phút, khiến thời gian phát hiện, cảnh báo và triển khai đánh chặn bị thu hẹp đáng kể.

Những tiếng nổ lớn, những cột khói dày đặc và các quả cầu lửa thắp sáng bầu trời Ukraine khi tên lửa Nga liên tiếp tập kích các thành phố của nước này đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua. Dù được phương Tây viện trợ nhiều tổ hợp phòng không hiện đại như Patriot, Ukraine vẫn gặp khó khăn trong việc bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

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Tên lửa Iskander-1000 được Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bom phát nổ dưới gầm ô tô, sĩ quan quân đội Nga tử vong. Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một sĩ quan quân đội Nga đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom xe tại thành phố Saint Petersburg.

Vụ nổ bom xảy ra vào khoảng 7h sáng 12/11 tại một khu dân cư ở ngoại ô thành phố, khiến viên sĩ quan Nga tử vong khi ông đang lái xe rời khỏi sân khu nhà. Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ đã được gắn dưới gầm xe và được kích nổ từ xa. Vụ nổ cũng làm vỡ cửa kính của một chiếc xe buýt đang đi ngang qua, nhưng không có thêm thương vong nào khác được ghi nhận. Truyền thông địa phương cho biết nạn nhân mang quân hàm đại tá. Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án giết người.

Thủ tướng Ba Lan: Châu Âu không chấp nhận thỏa thuận an ninh do Mỹ, Nga áp đặt. Ngày 12/11, phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố, châu Âu sẽ không chấp nhận việc Mỹ và Nga đàm phán thỏa thuận an ninh mà không có sự tham gia của đại diện các nước châu Âu.

Ông nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, không bên nào được phép áp đặt các quy tắc an ninh mới tại khu vực nếu không thông qua Ba Lan và các nước đồng minh. Châu Âu sẽ không xây dựng một cấu trúc an ninh mới chỉ theo ý muốn từ phía Moscow hay Washington.

Ukraine muốn đưa vấn đề ngừng bắn vào vòng đàm phán mới với Nga. Phát biểu sau cuộc gặp với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Dublin (Ireland), Tổng thống Zelensky hoan nghênh thông tin đại diện các nước châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán sắp tới. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình sau thời gian dài đình trệ.

“Điều quan trọng là mọi bế tắc đã được tháo gỡ. Chúng tôi đã quyết định xây dựng chương trình nghị sự liên quan đến các biện pháp giảm leo thang, cũng như những hình thức ngừng bắn có thể thực hiện. Tôi hy vọng những nội dung này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Đây là điều rất quan trọng”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố trên sau khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga, Mỹ và Ukraine được nối lại tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11/11, đánh dấu vòng tiếp xúc đầu tiên giữa các bên sau khoảng 9 tháng gián đoạn.

Nga tiết lộ nội dung cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 12/11 cho biết, trong cuộc hội đàm với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã đánh giá cao sự quan tâm trực tiếp của người đồng cấp Mỹ đối với tiến trình giải quyết xung đột Ukraine. Tổng thống Putin ghi nhận những nỗ lực kiên trì và quyết liệt của chính quyền Mỹ hiện nay nhằm đạt được một giải pháp thực sự lâu dài cho cuộc xung đột.

Theo trợ lý Tổng thống Nga, ông Putin và ông Trump dự kiến tiếp tục thảo luận về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine trong cuộc gặp song phương bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Điện Kremlin cũng kỳ vọng các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc tại hội nghị sắp tới sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình quốc tế.

Châu Âu tìm tiếng nói chung cho bàn đàm phán hòa bình ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), Thủ tướng Ireland cho biết EU và Cộng đồng Chính trị châu Âu nói chung có vai trò quan trọng đối với Ukraine. Ông cho rằng cần có tiếng nói của châu Âu tại bàn đàm phán hòa bình, nhấn mạnh sự hỗ trợ tài chính, quốc phòng và quân sự của châu Âu vẫn rất cần thiết đối với Ukraine.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo EU cũng khẳng định phải có một tầm nhìn chung về một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các nước châu Âu đều nhất trí về sự cần thiết phải tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao. Ông nói thêm rằng EU là bên thích hợp để thảo luận về tương lai kinh tế và sự thịnh vượng của Ukraine, trong khi các vấn đề khác cần sự tham gia của các đại diện châu Âu có liên quan.

Đặc phái viên Mỹ tiết lộ kế hoạch vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Ukraine. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff ngày 12/11 thông báo các bên đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Thông tin được ông Witkoff đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Witkoff, ông Jared Kushner và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/11 tại Moscow. Đặc phái viên Mỹ cũng cho biết đại diện các nước châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo về xung đột Ukraine. Theo ông, sự tham gia của các đối tác châu Âu có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.

“Họ là những đối tác của chúng tôi và điều quan trọng là họ phải được tham gia”, ông Witkoff nhấn mạnh.

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Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain. Ảnh: Anadolu Ajansi

Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/11 cho biết đã nhắm mục tiêu vào một trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Đây là tuyên bố đầu tiên của Tehran về một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) cho biết cuộc tấn công này là hành động đáp trả cho một vụ không kích mà họ mô tả là nhắm vào một tháp viễn thông tại huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran trước đó một ngày. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Mỹ đang tạm lắng một cách mong manh.

Lộ diện những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng 2028. Dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028 còn gần hai năm nữa mới diễn ra, các ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa và Dân chủ đã bắt đầu thu hút sự chú ý. Khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos hé lộ những gương mặt nổi bật trong cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Donald Trump.

Theo kết quả khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 12/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đang nổi lên là hai gương mặt tiềm năng hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff và cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg nhận được đánh giá tích cực nhất từ các cử tri đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, cả 4 chính trị gia đều chưa chính thức tuyên bố tranh cử. Các cuộc bầu cử sơ bộ nhằm lựa chọn ứng cử viên tổng thống của hai đảng cũng phải hơn một năm nữa mới diễn ra, đồng nghĩa vẫn còn nhiều thời gian để những gương mặt mới xuất hiện và quan điểm của cử tri thay đổi.

Các quỹ hưu trí Australia thiệt hại lớn do bê bối của chủ tịch Nvidia Jensen Huang. Vụ bê bối của lãnh đạo công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới Nvidia đang làm cho các quỹ hưu trí của Australia thấp thỏm ngồi không yên vì đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của công ty này. Các quỹ hưu trí của Australia quản lý số cổ phiếu Nvidia có giá trị lên tới 6 tỷ USD đang bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ bê bối của nguyên Chủ tịch công ty ông Jensen Huang. 

Quỹ hưu trí quy mô lớn Hesta đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 888 triệu USD của Nvidia đã phải đưa các cổ phiếu này vào diện giám sát chặt chẽ trong lúc giá cổ phiếu của công ty đang sụt giảm mạnh. Quỹ AustraliaSuper hiện cũng đang lo ngại không kém khi nắm giữ lượng cổ phiếu Nvidia trị giá 1,46 tỷ USD.

Ngoài ra, nhiều quỹ hưu trí khác của Australia cũng đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của Nvidia gồm UniSuper với số cổ phiếu trị giá 1,85 tỷ USD, IFM Investor nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 970 triệu USD, Aware Super nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 642 triệu USD và Cbus nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 418 triệu USD.

Giang Bùi/VOV.VN
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