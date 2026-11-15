Nóng thế giới hôm nay 15/11: Quân đội Israel phản đối mở lại cuộc chiến chống Iran

Quân đội Israel phản đối việc mở lại cuộc chiến chống Iran: Truyền thông Israel ngày 13/11 khẳng định lãnh đạo quân đội nước này, Tướng Eyal Zamir, vẫn nhất quyết phản đối và không chấp hành yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu về việc mở lại cuộc chiến chống Iran.

Hình ảnh máy bay bay ngang qua quốc kỳ Israel trong một chương trình biểu diễn trên không được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Israel, tại Tel Aviv, Israel, ngày 26/4/2023. Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo kênh số 12 của Israel, Tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hiện là người duy nhất trong bộ máy an ninh của Israel, không tán thành việc mở lại ngay tức thì chiến dịch tấn công Iran. Nguồn tin khẳng định lập trường của Tướng Zamir trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu. Theo đó, trong khi Thủ tướng Netanyahu và các quan chức an ninh khác muốn quân đội Israel lập tức mở lại chiến dịch tấn công Iran, Tướng Zamir lại cho rằng các mối đe dọa từ Tehran là có thật, nhưng chưa cấp bách đến mức phải thực hiện một cuộc tấn công ngay tức thì.

Israel tấn công 5 thị trấn ở miền Nam Lebanon: Theo truyền thông Lebanon, quân đội Israel hôm 13/11 đã tiến hành các cuộc tấn công vào 5 thị trấn ở miền Nam nước này, trong khi máy bay không người lái bay ở độ cao thấp trên bầu trời Thủ đô Beirut.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, xe tăng Israel đã bắn hai quả đạn pháo về phía một ngôi nhà tại thị trấn Mayfadoun thuộc quận Nabatieh. Tại quận Marjayoun, pháo binh Israel nhắm mục tiêu vào các thị trấn Tallousa và Bani Hayyan, kèm theo hỏa lực súng máy hướng về Tallousa. Tại quận Tyre, pháo binh đã bắn vào thị trấn Majdal Zoun, trong khi lực lượng bộ binh bắn súng máy về phía con đường chính dẫn đến thị trấn Al-Mansouri.

Châu Âu thống nhất cử phái đoàn tập thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine: Sau nhiều ngày tranh luận về nhân sự đại diện, ngày 13/11, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Dublin, Ireland, đã chính thức thông qua phương án cử một phái đoàn tập thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP

Phát biểu tại buổi họp báo bế mạc hội nghị không chính thức, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh đây là nỗ lực phối hợp chung để đảm bảo châu Âu "lên tiếng bằng một giọng thống nhất". Ông Costa cho rằng việc có nhiều đại diện không phải là vấn đề đáng ngại, bởi phía Mỹ của Tổng thống Donald Trump cũng cử hai nhà đàm phán và Ukraine có từ ba đến bốn đại diện. Ưu tiên hàng đầu của EU hiện nay là tận dụng đà tiến triển hiện tại để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tốt nhất.

Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nga-Trung Quốc: Nhà Trắng ngày 13/11 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên đầu tiên bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/11 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nêu rõ: “Tổng thống Trump đã khẳng định ông sẽ thảo luận về chủ đề cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới, cùng các vấn đề khác.” Theo các quan chức Mỹ, tại cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra ngày 19/11, Tổng thống Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở khu vực Trung Đông. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ không đề cập vấn đề xung đột tại Ukraine.

Malaysia bác nghi vấn trung chuyển chip AI Nvidia cho Trung Quốc: Malaysia cho biết chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy các chip trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan vụ việc đang được điều tra tại Singapore đã được xuất khẩu từ nước này sang các thị trường bị hạn chế.

Phát biểu ngày 13/11, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chưa có bằng chứng cho thấy các lô chip AI của Nvidia đã được tái xuất từ Malaysia. Ông cũng cho biết nước này hiện chưa nhận được yêu cầu điều tra chính thức từ Singapore hoặc Mỹ liên quan vụ việc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chú ý nhằm vào hoạt động lưu chuyển các dòng chip AI hiệu năng cao, vốn đang chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ. Giới chức Malaysia cho biết sẽ hợp tác với mọi cơ quan liên quan nếu nhận được đề nghị hỗ trợ điều tra.

Trung Quốc lại kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác AI: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/11 một lần nữa kêu gọi Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh minh họa về trí tuệ nhân tạo. Đồ họa: Fujitsu.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại cuộc gặp các đại diện Mỹ tham dự Đối thoại giữa các chính đảng Trung-Mỹ năm 2026 tổ chức tại Bắc Kinh. Ông đề xuất hai bên biến đồng thuận giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xây dựng “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng” thành các chính sách cụ thể, thông qua những hành động thực tế.

EU họp thượng đỉnh đầu tiên về AI: Ngày 13/11, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên đã nhóm họp thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các thách thức trong quản trị và đổi mới AI, đồng thời tiếp tục định hình chính sách của khối đối với công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.

Hội nghị tập trung vào ba thách thức chính gồm hài hòa khung pháp lý AI giữa các quốc gia, thúc đẩy đổi mới cạnh tranh gắn với bảo vệ quyền công dân và xây dựng cơ chế thực thi hiệu quả Đạo luật AI (có hiệu lực từ 2025). Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến quản trị dữ liệu xuyên biên giới, trách nhiệm pháp lý khi AI gây thiệt hại, đầu tư cho các công ty khởi nghiệp châu Âu, cũng như tiêu chuẩn chung cho các hệ thống AI có mức độ rủi ro cao trong lĩnh vực y tế, giao thông và dịch vụ công.

Nga phát triển loạt vaccine điều trị ung thư thế hệ mới: Nga đang phát triển nhiều loại vaccine phòng ngừa và điều trị ung thư thế hệ mới. Một số sản phẩm đã được cấp phép sử dụng lâm sàng, số khác vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Dù mở ra kỳ vọng mới, hiệu quả và độ an toàn của các phương pháp này vẫn cần được kiểm chứng qua nghiên cứu dài hạn.

Khác với vaccine phòng bệnh, vaccine điều trị ung thư được thiết kế nhằm kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Trong đó, vaccine cá nhân hóa được sản xuất dựa trên đặc điểm di truyền của khối u ở từng bệnh nhân. Nga hiện tập trung phát triển một số sản phẩm vaccine phòng bệnh và điều trị ung thư. Mỗi loại có công nghệ và đối tượng điều trị khác nhau.

Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng: Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau sự cố hệ thống liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không. Đây là đợt đình trệ hàng không trên phạm vi toàn quốc kéo dài nhất tại Mỹ kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết không phận nước này đã được mở lại vào lúc 20h15 ngày 13/11 (giờ địa phương). Tuy nhiên, ông cảnh báo các chuyến bay sẽ được nối lại từng bước và các hãng hàng không cần thêm thời gian để khôi phục lịch trình khai thác bình thường.

Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ: Một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và tàu du lịch xảy ra trưa 13/11 trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu du lịch chở 129 hành khách bị nghiêng và chìm một phần, khiến lực lượng chức năng phải triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Theo người phát ngôn cảng, vụ việc xảy ra khoảng 12h30, giờ địa phương, khi tàu Atlantic Asphalt đâm vào tàu du lịch American Heritage đang neo đậu. Hàng chục phương tiện cứu hộ tập trung ven sông, trong khi cảnh sát phong tỏa lối vào cảng, ít nhất 14 người đã được cứu nạn thành công.