Nóng thế giới hôm nay 16/11: Iran bắn hạ UAV, tấn công căn cứ Mỹ

Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, thêm 4 tàu dầu phát nổ tại eo Hormuz: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều 14/11 tuyên bố đã bắn hạ thêm 1 UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Động thái diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tehran tập kích căn cứ Mỹ ở Bahrain, đáp trả cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ vào thành phố ven biển của Iran một ngày trước đó.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiếc UAV Mỹ bị bắn hạ thuộc dòng trinh sát MQ-1. Thiết bị này đã bị hệ thống phòng không tân tiến của Iran vô hiệu hóa, khi đang bay qua khu vực đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc, không được đề cập. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trước tuyên bố này, IRGC thông báo có thêm 2 tàu dầu đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Như vậy, theo báo cáo của IRGC, trong ngày 14/11, có tổng cộng 4 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Cả 4 phương tiện bị cáo buộc đi vào tuyến phi pháp và không an toàn ở phía Nam eo biển.

Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 15/11 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ không quân của Mỹ đặt tại Bahrain. Đây là lần thứ 2 trong tuần, Iran xác nhận tập kích mục tiêu Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã triển khai 6 máy bay không người lái (UAV) cảm tử, tập kích cơ sở radar của Mỹ bên trong căn cứ không quân al-Riffa ở Bahrain. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực dẫn lời người dân Bahrain xác nhận đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn, song chưa rõ bản chất. Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain sáng sớm nay đã ban cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra cuộc tấn công thù địch, hối thúc người dân tìm nơi ẩn náu an toàn. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về vụ việc, chưa được công bố.

Lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến ngày 19/11: Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo ba nước vào ngày 19/11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ngày 14/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự cuộc gặp. Theo ông Peskov, các bên đã thống nhất thời gian và địa điểm, trong khi chương trình nghị sự vẫn đang được trao đổi.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Wales cũng xác nhận cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 19/11. Theo bà, Tổng thống Donald Trump muốn thảo luận với lãnh đạo Nga và Trung Quốc về vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời coi sự phổ biến vũ khí hạt nhân là mối nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự định đề cập cuộc chiến với Iran, nhưng không có kế hoạch thảo luận xung đột Nga - Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 19/11 tới. Ảnh: AP, Reuters

Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga: Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy thảo luận về cắt giảm vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột tại Iran trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Nga ngày 19/11 tới.

Thông tin với báo giới ngày 13/11, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19/11. Cắt giảm vũ khí hạt nhân là một trong những nội dung chính mà Tổng thống Mỹ dự kiến nêu ra. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống cũng sẽ trao đổi về cuộc chiến tại Iran. Phía Mỹ cũng chưa lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin trong chuyến đi.

Mỹ nêu khả năng Ukraine gia nhập NATO gắn với rút quân khỏi Donbass: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner ngày 14/11 cho biết, Washington đang tập trung tạo điều kiện để Nga và các nước châu Âu trực tiếp trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, sau vòng đàm phán ba bên Mỹ -Nga - Ukraine trong tuần này.

Ông Kushner nhận xét hai bên đã đưa ra những lập trường mà ông mô tả là “cực đoan” tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi riêng, cả Nga và Ukraine đều hiểu cần có những thỏa hiệp thực tế để kết thúc xung đột. thảo luận những dàn xếp an ninh sau xung đột song song với vấn đề lãnh thổ. Một nội dung mới được Tổng thống Zelensky công bố ngày 14/11 là khả năng gắn tư cách thành viên NATO của Ukraine với việc rút quân khỏi Donbas. Theo ông, các nhà đàm phán Mỹ đã đặt câu hỏi liệu Kiev có chấp nhận rút quân khỏi khu vực này nếu được gia nhập liên minh hay không.

Nga tiết lộ động thái của châu Âu liên quan đến đàm phán Ukraine: Điện Kremlin cho biết, các nhà đàm phán được châu Âu chỉ định vẫn chưa liên hệ với Nga để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, trong khi Mỹ đang tìm cách thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Moscow và các đồng minh châu Âu.

Binh sỹ Nga vận hành UAV. Ảnh: TASS

Trả lời hãng thông tấn TASS ngày 14/11 về việc liệu các đại diện đàm phán của châu Âu đã tìm cách thiết lập liên lạc với phía Nga hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Chưa. Đến nay vẫn chưa có”. Trước đó, ngày 13/11, hãng thông tấn AFP đưa tin phái đoàn đàm phán của châu Âu dự kiến bao gồm đại diện Ủy ban châu Âu (EC), Hội đồng châu Âu, cùng các nước Đức, Pháp, Italy và Ba Lan. Anh, dù không phải là thành viên Liên minh châu Âu (EU), cũng sẽ tham gia phái đoàn này.

Bulgaria tuyên bố sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine: Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev mới đây tuyên bố, nước này sẽ không cung cấp thêm vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ quân đội cho Ukraine, đồng thời khẳng định Sofia không thể tham gia gói hỗ trợ tài chính mới do đang chịu thủ tục thâm hụt ngân sách quá mức của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Radev cho biết, Bulgaria sẽ chấm dứt việc chuyển giao vũ khí cũng như đạn dược từ kho của quân đội cho Ukraine. Theo ông Radev, Bulgaria đã cung cấp đủ hỗ trợ trước đó, trong khi chính nước này vẫn phải gánh chịu những tổn thất kinh tế-xã hội từ cuộc xung đột kéo dài.

Hơn 100.000 người xuống đường trong đợt biểu tình thứ năm ở Pháp: Ngày 14/11, làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ bước sang "Hồi V" (Acte V) với hàng chục cuộc tuần hành diễn ra trên khắp nước Pháp, tạo bước đệm cho một đợt tổng đình công mới dự kiến diễn ra vào ngày 17/11 tới.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 106.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 24.000 người tại thủ đô Paris. Tuy nhiên, liên minh các tổ chức thanh niên và sinh viên (gồm Union étudiante, USL, Fage, Unef) đưa ra con số lên tới 200.000 người trên cả nước và gần 100.000 người tại riêng Paris. Để đảm bảo an ninh cho khoảng 50 đến 60 đoàn biểu tình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel dỡ bỏ phong tỏa Gaza: Israel phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các hạn chế đối với hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, khi người dân tại đây đối mặt với điều kiện nhân đạo ngày càng xấu đi trong mùa đông khắc nghiệt. Liên minh châu Âu (EU) hôm 14/11 đã kêu gọi Israel cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo ngay lập tức và không bị cản trở, cũng như hỗ trợ phục hồi sớm trên quy mô lớn, đồng thời mở lại tất cả các cửa khẩu biên giới Gaza.

Tuyên bố của Liên minh châu Âu đưa ra, hai ngày sau khi 53 quốc gia và tổ chức quốc tế đưa ra lời kêu gọi tương tự, cảnh báo rằng các hạn chế do Israel áp đặt đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất thảm khốc.