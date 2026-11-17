Iran phát cảnh báo nóng giữa lúc căng thẳng với Mỹ.

Tuyên bố với hãng thông tấn IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Iran vẫn để ngỏ các kênh ngoại giao nhằm giải quyết xung đột với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran cũng tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với Mỹ, kể cả khả năng xung đột quân sự tái diễn.

Cảnh báo của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, dù nhiều nỗ lực trung gian khu vực và quốc tế đã được triển khai. Trên thực địa, các cuộc tấn công có dấu hiệu tái diễn và Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông với sự xuất hiện của thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay.

Một tên lửa hành trình do Iran tự sản xuất được phóng trong cuộc tập trận ở phía bắc Ấn Độ Dương. Ảnh: Reuters

Tàu sân bay thứ ba của Mỹ tới Trung Đông, tăng sức ép với Iran. ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào khu vực hoạt động do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách trong ngày 15/11. Đây là nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Mỹ hiện diện trong khu vực, cùng với hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington, vốn đang hoạt động trên Biển Arab. Ba nhóm tác chiến tàu sân bay nằm trong lực lượng hải quân Mỹ gồm hơn 20 tàu chiến được triển khai nhằm hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

Việc tập trung lực lượng hải quân quy mô lớn tại Trung Đông giúp Washington tăng cường khả năng giám sát hoạt động hàng hải, hỗ trợ các chiến dịch quân sự và duy trì sức ép đối với Tehran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2/2026, vẫn tiếp diễn.

Iran cảnh báo các căn cứ Mỹ ở châu Âu nằm trong tầm bắn của tên lửa Khorramshahr. Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, phiên bản Khorramshahr được điều chỉnh có khả năng vươn tới căn cứ không quân RAF Fairford tại Anh, nơi Mỹ triển khai lực lượng và từng dùng làm căn cứ xuất phát cho các cuộc không kích bằng máy bay ném bom nhằm vào Iran.

Tuyên bố này được xem là dấu hiệu cho thấy Iran không còn duy trì giới hạn tầm bắn 2.000 km đối với tên lửa đạn đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một số quan chức cấp cao Iran cảnh báo rằng các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu và trên những hòn đảo xa có thể trở thành mục tiêu, nếu Washington nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

Iran tung UAV tập kích radar Mỹ tại Bahrain. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng 6 thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ Riffa ở Bahrain. Theo IRGC, đây là hành động đáp trả những động thái mà Tehran cho là thù địch từ phía Mỹ.

Theo truyền thông quốc tế, còi báo động vang lên tại Bahrain ngày 15/11, trong khi Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn. Đây là lần thứ hai trong 3 ngày IRGC tuyên bố nhằm vào một hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn 2 UAV Iran hôm 13/11 nhưng chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của IRGC.

Iran tuyên bố không chờ Mỹ tấn công trước. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Iran, được hãng thông tấn Fars đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cảnh báo Iran sẽ không chờ Mỹ tấn công trước.

Ông Gharibabadi cho rằng Washington có thể đang lợi dụng các nỗ lực ngoại giao để kéo dài thời gian, qua đó chuẩn bị điều kiện cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Liên quan chương trình hạt nhân, ông Gharibabadi bác bỏ lời kêu gọi gần đây của IAEA về việc khôi phục hoạt động thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông, IRGC sẽ không cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận những cơ sở này cho đến khi các điều kiện do Tehran đưa ra được đáp ứng và cuộc chiến chấm dứt hoàn toàn.

Nga tập kích Kiev, Ukraine phóng hàng trăm UAV về phía Moscow. Ảnh: Reuters

Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn nhất nhằm vào Nga kể từ năm 2022. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022. Theo số liệu Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16/11, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 1.336 UAV Ukraine tại 16 khu vực.

Diễn biến trên cho thấy quy mô và tần suất các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga ngày càng gia tăng từ mùa hè sang mùa thu năm nay. Con số này vượt mức kỷ lục trước đó là 1.254 UAV được ghi nhận hôm 29/10. Không chỉ gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV, Ukraine còn đẩy mạnh đáng kể chiến dịch tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ cuối tháng 10.

Mỹ nêu ý tưởng Ukraine rút quân khỏi Donbass, đổi lấy tư cách thành viên NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sau vòng đàm phán hòa bình mới nhất với Nga tại Abu Dhabi, các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra ý tưởng về khả năng Ukraine rút khỏi khu vực Donbass để đổi lấy tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky tái khẳng định lập trường rằng Kiev không sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cho biết nếu nhận được một gói thỏa thuận toàn diện - bao gồm các bảo đảm an ninh, quyền xây dựng một quân đội Ukraine hùng mạnh với nguồn tài chính đầy đủ, cùng kinh phí tái thiết - thì ông sẽ đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý trên toàn quốc.

Ukraine và EU thống nhất lộ trình cải cách, thúc đẩy đàm phán gia nhập năm 2027. Ngày 15/11, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Marta Kos thông báo Ukraine và EU đã đạt được thỏa thuận về các bước triển khai cải cách nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập liên minh của Kiev. Trọng tâm là hoàn thành các yêu cầu về dân chủ, pháp quyền, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trong nửa đầu năm 2027.

Thỏa thuận được đưa ra sau cuộc họp của Nhóm công tác chung EU - Ukraine tại Brussels (Bỉ), do bà Marta Kos và Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi đồng chủ trì, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk.

Ủy ban châu Âu xếp Ukraine vào nhóm những ứng cử viên hàng đầu cho tư cách thành viên EU, cùng với Moldova, Montenegro và Albania. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá Kiev mới đạt được “tiến triển hạn chế” trong việc thực hiện lộ trình cải cách pháp quyền.

Nội bộ Czech bất đồng về việc tham gia tập trận hỗ trợ Ukraine. Czech đang đối mặt với bất đồng nội bộ liên quan đến khả năng cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận quốc tế “Koalicja 26.2” tại Ba Lan. Tổng thống Petr Pavel chỉ trích quyết định không cử binh sĩ, trong khi Thủ tướng Andrej Babiš khẳng định, chính phủ chưa từng thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó chia sẻ trong chương trình tranh luận ngày 15/11 của Đài Truyền hình Czech, Chủ tịch Hạ viện Czech Tomio Okamura khẳng định, ông không chấp nhận việc binh sĩ nước này hiện diện tại Ukraine, kể cả trong lực lượng gìn giữ hòa bình. Theo ông Okamura, Bộ Quốc phòng Czech đã loại những hoạt động như vậy khỏi chương trình tập trận ở nước ngoài, đồng thời đáp trả phe đối lập rằng, những người muốn công dân Czech tham chiến có thể tự đăng ký và ra tiền tuyến làm gương.