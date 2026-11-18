Nga bất ngờ ra điều kiện với châu Âu về đàm phán Ukraine: Nga chưa chấp thuận đề xuất để phái đoàn châu Âu tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi. Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, cho biết Moscow chỉ xem xét vấn đề này khi nhận được những đề xuất cụ thể và mang tính xây dựng từ phía châu Âu.

Binh sĩ Nga. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 16/11, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết: “Chỉ khi nhận được tín hiệu rõ ràng từ phía châu Âu về những gì họ thực sự mong muốn, cũng như những đề xuất cụ thể, có nội dung và mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, chúng tôi mới đặt vấn đề về sự tham gia của họ”.

EU siết trừng phạt tài chính và hoạt động vận chuyển dầu của Nga: Quân đội Nga nhận lô tiêm kích Su-34 mới: Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga (UAC) ngày 17/11 thông báo đã bàn giao một lô tiêm kích Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga, sau khi các máy bay hoàn tất những cuộc thử nghiệm cần thiết tại nhà máy.

Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga, đơn vị trực thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đã hoàn tất việc sản xuất và bàn giao lô máy bay Su-34 mới theo hợp đồng đặt hàng mua sắm quốc phòng của nhà nước. Một chỉ huy phi hành đoàn Su-34 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết, việc tiếp nhận các máy bay mới được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga về bảo đảm cung cấp những loại vũ khí và trang thiết bị đang có nhu cầu sử dụng cao cho quân đội.

Nga tố Ukraine tấn công cầu Crimea lần thứ 2 trong ngày: Giới chức Nga ngày 16/11 cho biết, giao thông qua cây cầu Crimea nối bán đảo với đất liền Nga đã tạm dừng sau một vụ tấn công mới. Trong khi đó, một nghị sĩ Nga cho rằng động thái này nhằm cản trở nỗ lực đàm phán hòa bình.

Hình ảnh cây cầu Crimea nối liền đất liền Nga với bán đảo qua eo biển Kerch, Crimea. Ảnh: Reuters

Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea, khiến hoạt động giao thông qua công trình này phải tạm dừng, người đứng đầu Cộng hòa Crimea Sergey Aksyonov thông báo.

“Đối phương lại tấn công cầu Crimea. Hiện giao thông qua cầu đã bị đình chỉ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi tình hình có diễn biến mới”, ông Aksyonov viết trên ứng dụng nhắn tin Max.

Nga khôi phục lưu thông qua cầu Crimea sau vụ tập kích UAV: Ngày 16/11, điện Kremlin cho biết giao thông qua cầu Crimea đang được nối lại sau tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với Bộ trưởng Giao thông Dmitry Yadrov về hậu quả vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea và tiến độ khắc phục công trình. Phía Nga cho biết cây cầu chỉ bị hư hại không đáng kể. Bộ Giao thông sẽ đưa ra đánh giá cuối cùng về mức độ thiệt hại sau khi các chuyên gia hoàn tất kiểm tra.

Mỹ tuyên bố đạt tiến triển trong đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine: Đặc phái viên Mỹ ngày 16/11 cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang đạt được tiến triển, mặc dù vẫn còn những bất đồng quan trọng và một thỏa thuận hòa bình cuối cùng sẽ đòi hỏi các bên phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, cho biết ông và nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc trao đổi với trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov để thảo luận về các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình Ukraine. Hai đặc phái viên Mỹ cũng tiến hành cuộc điện đàm với đại diện Ukraine và các đối tác châu Âu nhằm phối hợp những nỗ lực ngoại giao đang được triển khai.

EU phê duyệt khoản giải ngân kỷ lục gần 8 tỷ euro cho Ukraine: Ngày 16/11, Hội đồng Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản giải ngân gần 8 tỷ euro cho Ukraine.

Đây là khoản thanh toán đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ Cơ chế hỗ trợ Ukraine (Ukraine Facility), nhằm duy trì ổn định kinh tế, hoạt động của bộ máy hành chính và hỗ trợ phục hồi đất nước. Theo Hội đồng Liên minh châu Âu, quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine hoàn thành hơn 20 mục tiêu cải cách then chốt, từ tư pháp, chống tham nhũng đến quản lý tài sản công và năng lượng. Trong gói giải ngân lần này, có khoảng hơn 5 tỷ euro được trích từ nguồn vốn của Khoản vay hỗ trợ Ukraine năm 2026.

Căng thẳng trên Biển Đen gia tăng sau loạt vụ tấn công tàu hàng liên tiếp: Các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở vùng biển phía Đông Bulgaria và Romania tiếp tục tái diễn. Vụ việc mới nhất xảy ra trong ngày 16/11, khiến một tàu chở lúa mì bị chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria.

Theo Bộ Giao thông vận tải Bulgaria, tàu chở hàng Betul 8 (với trọng tải hơn 3.200 tấn) phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp sau khi trúng đòn tấn công. Thủy thủ đoàn gồm 12 người buộc phải rời tàu tại vị trí cách Mũi Kaliakra, phía Bắc Bulgaria khoảng 40 hải lý về phía Đông.

Điện Kremlin bác bỏ việc so sánh thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung với Hội nghị Yalta: Điện Kremlin ngày 16/11 bác bỏ những ý kiến so sánh cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc với Hội nghị Yalta năm 1945.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Một số người so sánh sự kiện này với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi các nhà lãnh đạo Liên Xô, Anh và Mỹ thảo luận về trật tự châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ những so sánh này, nhấn mạnh rằng ít nhất hai bên tham gia cuộc gặp, gồm Nga và Trung Quốc, đều ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, trong đó không quốc gia nào có quyền áp đặt quyết định lên các nước khác.

Iran bác tin tỉnh có cơ sở hạt nhân bị tấn công: Giới chức Iran ngày 17/11 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng tỉnh miền Trung của nước này – nơi có cơ sở hạt nhân trọng yếu, đã bị tấn công.

Cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố chính thức, ông Akbar Salehim, Phó Thống đốc phụ trách an ninh của tỉnh Isfahan, miền Trung Iran, khẳng định không có bất kỳ hành vi thù địch nào được ghi nhận tại không phận tỉnh này trong những giờ qua. Đồng thời, các hoạt động phòng không và vũ trang trong tỉnh, vẫn diễn ra một cách bình thường, theo đúng kế hoạch.

Phó Tổng thống Vance: Mỹ sẽ không để xung đột với Iran kéo dài: Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 16/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không để cuộc xung đột với Iran trở thành một cuộc chiến kéo dài.

“Chúng tôi đã cam kết với người dân Mỹ rằng sẽ không tiếp tục sa vào những cuộc chiến không hồi kết. Đúng là Tổng thống Donald Trump cho rằng cần phải phá hủy chương trình hạt nhân của Iran và chương trình này thực sự là mối đe dọa đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để cuộc xung đột này trở thành một cam kết quân sự kéo dài 10 hay 15 năm, thậm chí chỉ 2 năm”, ông Vance nhấn mạnh.

4 tàu dầu bị cháy và 2 UAV Mỹ bị bắn hạ tại eo Hormuz trong 24h qua: Iran tối 16/11 thông báo có thêm một tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi và một UAV trinh sát của Mỹ bị bắn hạ tại eo biển Hormuz, đánh dấu một trong những ngày có nhiều diễn biến an ninh đáng lo ngại xảy ra nhất ở khu vực thời gian qua.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, trong 24h qua, có tổng cộng 4 tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo Hormuz. Chiếc mới nhất được báo cáo gặp sự cố đêm qua. Cả 4 phương tiện bị cáo buộc đã đi vào tuyến không an toàn và không được Iran cấp phép ở phía Nam eo biển.

Mỹ siết kiểm soát chip AI, ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ qua nước thứ ba: Chính quyền Mỹ ngày 16/11 đã công bố các quy định mới nhằm ngăn chặn doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận những loại chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Mỹ thông qua các trung tâm dữ liệu đặt tại nước thứ ba.

Theo quy định do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ban hành, các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực điện toán lớn cho doanh nghiệp tại những quốc gia chịu hạn chế, trong đó có Trung Quốc, Nga và Iran, sẽ phải xác minh danh tính khách hàng và tuân thủ các yêu cầu kiểm soát bổ sung. Washington cũng áp dụng yêu cầu cấp phép đối với hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến tới một số quốc gia được đánh giá có nguy cơ cao trở thành điểm trung chuyển công nghệ sang Trung Quốc, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Brazil. Các biện pháp mới dự kiến được triển khai trong vòng 90 ngày.