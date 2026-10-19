Nóng thế giới hôm nay 19/10: Ông Trump sắp ra quyết định mới về trừng phạt Nga

Ông Trump nói sẽ đưa ra “quyết định rất tốt” về lệnh trừng phạt chống Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 tuyên bố ông dự định đưa ra một “quyết định rất tốt” liên quan đến các lệnh trừng phạt chống Nga, một quyết định sẽ có lợi cho toàn thế giới.

“Nhiều người trong số các bạn chưa biết quyết định của tôi là gì, nhưng chúng ta sẽ tìm ra, và các bạn cũng sẽ tìm ra. Đó là một quyết định rất tốt, và đó sẽ là một quyết định tốt cho đất nước, và tôi nghĩ là tốt cho thế giới bởi vì chúng ta thực sự đang ở trên trường quốc tế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn 60 ngày để đánh giá những hậu quả tiềm tàng của việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như các mức thuế liên quan đối với các quốc gia khác, bao gồm cả tác động đến cả nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Theo Rubio, phân tích bổ sung này được thúc đẩy bởi sự biến động hiện tại trên thị trường năng lượng toàn cầu.

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Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga. Ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn áp các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga, chỉ vài ngày trước khi những biện pháp này dự kiến có hiệu lực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho rằng động thái của Washington sẽ tiếp thêm động lực để Nga tiếp tục các hoạt động quân sự tại Ukraine, đồng thời dự đoán Mỹ có thể tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. “Tôi cho rằng quyết định hủy bỏ và ngăn chặn toàn bộ những biện pháp này là sai lầm. Điều đó chắc chắn chỉ có lợi cho Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Về phía Nga, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế quốc tế, hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump, gọi đây là “thời khắc thực sự mang tính lịch sử”. Theo ông Dmitriev, nếu các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực, chúng có thể khiến hoạt động hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ gần như đình trệ hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine muốn gặp lãnh đạo Mỹ - Nga ở thượng đỉnh G20. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10 đã lên tiếng về khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Mỹ, đồng thời thừa nhận hệ thống Starlink đang không hoạt động ở nước này.

"Tôi kỳ vọng cuộc gặp ba bên có thể diễn ra tại Mỹ, trong thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận từ phía Moscow và Washington. Cuộc gặp cũng có thể được tổ chức tại một quốc gia châu Âu", ông Zelensky cho biết.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Zelensky thông báo rằng Nga đã thực hiện một đợt không kích quy mô lớn nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 24h qua.

Ukraine ồ ạt tập kích cảng dầu, trung tâm dữ liệu tại Saint Petersburg. Theo báo Kyiv Independent, trong đợt tập kích quy mô lớn vào rạng sáng 18/10, lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở dầu mỏ, một trung tâm dữ liệu và một cây cầu tại thành phố Saint Petersburg, miền Tây Bắc nước Nga.

Theo truyền thông nhà nước Nga, UAV Ukraine đã tấn công cảng dầu Saint Petersburg và một trung tâm dữ liệu thuộc VKontakte (VK), công ty điều hành mạng xã hội lớn của Nga. Theo Thống đốc Saint Petersburg Aleksandr Beglov, đám cháy đã bùng phát tại cảng dầu Saint Petersburg cùng một số cơ sở hạ tầng dân sự ở bốn quận khác của thành phố. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai xử lý các đám cháy; chưa ghi nhận thương vong. Hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Pulkovo cũng bị chậm trễ do vụ tập kích.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Leningrad (tỉnh bao quanh Saint Petersburg), ông Aleksandr Drozdenko, thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 127 UAV Ukraine tại khu vực. Mảnh vỡ UAV rơi xuống làm hư hại 4 ô tô trong một bãi đỗ xe. Các đám cháy cũng được ghi nhận, song nhà chức trách chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại.

Chiến đấu cơ F-16 trên bầu trời Ukraine. Ảnh: Reuters.

Bỉ sắp chuyển 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Theo The Brussels Times ngày 16/10, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever xác nhận nước này sẽ chuyển giao 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông De Wever và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels.

Thủ tướng De Wever cho biết tiến độ bàn giao F-16 phụ thuộc vào việc Bỉ tiếp nhận các tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội F-16 đã hoạt động nhiều năm. Trước đó, kế hoạch chuyển giao F-16 cho Ukraine bị chậm so với dự kiến do chương trình bàn giao F-35 gặp trở ngại. Tuy nhiên, khi những chiếc F-35 mới bắt đầu được đưa vào biên chế, Bỉ có thể từng bước chuyển giao F-16 cho Kiev mà vẫn bảo đảm thực hiện các cam kết quốc phòng trong khuôn khổ NATO.

Chiến đấu cơ Romania bắn hạ 2 UAV trên Biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta ngày 17/10 cho hay: "Các phi công quân sự Romania vừa đánh chặn và bắn hạ 2 UAV trên Biển Đen, chỉ vài phút sau khi chúng xâm nhập trái phép vào lãnh thổ”.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, 2 chiếc UAV sử dụng động cơ phản lực và thuộc dòng UAV tấn công Geran, loại khí tài thường được Nga sử dụng để tập kích các mục tiêu tại Ukraine. Nhà chức trách Romania không nêu rõ các thiết bị bay không người lái trên thuộc quốc gia nào. UAV Geran đặc biệt khó bị đánh chặn do bay ở độ cao lớn hơn và tốc độ nhanh hơn đáng kể so với các mẫu UAV khác, với tốc độ tối đa lên tới 600 km/h.

Ông Miruta cho biết thêm các tiêm kích F-16 đã bắn hạ 2 UAV tại khu vực cách thành phố Sulina khoảng 20km về phía đông nam. “UAV đầu tiên xâm nhập không phận quốc gia lúc 17h59 và bị bắn hạ trong vòng 2 phút. Chiếc UAV thứ hai bị bắn hạ lúc 18h05, tức 5 phút sau khi đi vào không phận Romania", Bộ trưởng Quốc phòng Romania thông tin.

Iran xác nhận vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian. Giới chức Iran ngày 17/10 khẳng định, nước này vẫn trao đổi với Mỹ thông qua các trung gian. Tuy nhiên, lịch trình nối lại đàm phán giữa hai bên, chưa được tiết lộ. Nghị sỹ Iran Yaqoub Rezazadeh cho biết, bên hỗ trợ các cuộc trao đổi là các nhà trung gian Oman và Qatar. Tuy nhiên, nội dung thông điệp trao đổi không được đề cập. Kế hoạch khởi động lại các cuộc đàm phán chính thức Mỹ - Iran, cũng không được nhắc đến.

Tiếp đó, trong một tuyên bố khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định, Tehran luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cở sở cùng tôn trọng và tuân thủ cam kết. Ông Aragchi nhấn mạnh, Iran đã luôn đàm phán với thiện chí tốt trong hơn 2 năm qua. Đáng tiếc là phía Mỹ lại đáp trả bằng việc tấn công quân sự, tạo ra sự “bất tín” nghiêm trọng. Vì vậy, để đàm phán có thể được nối lại, Mỹ cần đảm bảo rằng, họ sẽ không tái diễn hành vi thù địch.

Một người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Căn cứ Lực lượng Vũ trang Canada Wainwright được đưa đi cấp cứu đêm 17/10 (Ảnh: AP)

Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada gây nhiều thương vong. Một tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại một căn cứ của quân đội Canada xảy ra ở tỉnh Alberta gây nhiều thương vong. Lực lượng chức năng Canada đang khẩn trương triển khai cứu hộ và xác định nguyên nhân.

Vụ việc xảy ra vào tối 17/10 (giờ địa phương) tại tại một căn cứ của Lực lượng Vũ trang Canada ở thị trấn Wainwright, tỉnh Alberta. Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết, các lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng và những cơ quan liên quan của chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền tỉnh Alberta và chính quyền địa phương để xử lý sự cố xảy ra tại Căn cứ quân sự Wainwright, phía đông thành phố Edmonton.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra vào đêm muộn ngày 17/10 ở thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Quốc phòng McGuinty xác nhận có người thiệt mạng và bị thương, nhưng không công bố con số cụ thể. Bộ trưởng cho biết tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và cần được xử lý thận trọng.

Pakistan và Taliban Afghanistan đấu súng dữ dội tại biên giới. Ngày 17/10, quân đội Pakistan và lực lượng Taliban tại Afghanistan đã đấu súng trong nhiều giờ tại khu vực biên giới. Phía Pakistan cho biết đã sử dụng pháo binh phá hủy nhiều vị trí quân sự của Taliban, đồng thời ngăn chặn các tay súng tìm cách vượt biên vào nước này.

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết, lực lượng quân đội nước này và lực lượng Taliban của Afghanistan đã giao tranh tại nhiều địa điểm dọc biên giới.

Theo truyền thông nhà nước Pakistan, lực lượng Taliban Afghanistan đã nổ súng từ phía tỉnh Paktia vào khu vực Taldah, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Quân đội Pakistan đáp trả bằng vũ khí hạng nặng và pháo binh, phá hủy nhiều chốt của Taliban, buộc các tay súng rời khỏi vị trí. Phía Pakistan cũng cho biết binh sĩ nước này đã tiêu diệt một số tay súng khủng bố thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) khi nhóm này tìm cách vượt biên từ miền đông Afghanistan.