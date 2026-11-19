Ông Trump cảnh báo Iran về âm mưu tấn công thủ đô Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu kích nổ "bom bẩn" hoặc vũ khí hóa học tại thủ đô Washington. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi đài CNN ngày 17/11 trích dẫn lời 7 quan chức Mỹ tiết lộ các thông tin tình báo mới của nước này cho thấy Iran đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy.

Theo đài RT, cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin đều khẳng định Washington đang xem xét mối đe dọa này một cách nghiêm túc. Phát biểu trước các phóng viên tại Philippines hôm 17/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh Iran sẽ "phải trả một cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải hứng chịu trước đây" nếu nhắm vào các thành viên trong chính quyền của ông bằng "bom bẩn" hoặc vũ khí hóa học.

Tên lửa Iran được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran. Ảnh: Reuters

Mỹ tấn công bãi phóng tên lửa của Iran. Theo một quan chức quân đội Mỹ, các máy bay chiến đấu nước này đã thực hiện các đợt không kích mới mang tính "tự vệ" bằng vũ khí chính xác nhắm vào một bãi phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm.

Hãng tin CNN dẫn lời quan chức trên cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ. Người này nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn duy trì "cảnh giác cao và sẵn sàng để bảo vệ công dân Mỹ trên khắp khu vực".

Các quan chức Mỹ cũng mô tả những hoạt động này mang tính chất phòng vệ, thay vì đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong các hoạt động quân sự của Washington.

Bahrain phát cảnh báo khẩn cấp giữa bối cảnh Mỹ và Iran đấu hỏa lực. Bahrain sáng 18/11 phát cảnh báo về nguy cơ đe dọa và khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran. Cảnh báo được dỡ bỏ gần 1 giờ khi giới chức Bahrain xác định tình hình đã an toàn.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Bahrain không nêu cụ thể bản chất của mối đe dọa. Trước đó, cơ quan này cũng đã phát cảnh báo tương tự hôm 17/11, hai ngày sau khi Bahrain tuyên bố đánh chặn một cuộc tấn công đường không của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Tehran cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là một căn cứ quân sự Mỹ.

3 tàu sân bay Mỹ cùng xuất hiện ở Trung Đông, Iran cảnh báo cứng rắn. Quyết định của Mỹ tăng cường sự hiện diện của nước này tại Trung Đông thông qua việc triển khai tàu sân bay thứ ba tới khu vực đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giao tranh bùng phát với Iran.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt đã xuất hiện cùng với hai tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Theo thông tin từ các quan chức Mỹ, USS Theodore Roosevelt đến Trung Đông ngày 15/11/2026, sau khi rời căn cứ tại San Diego hồi tháng 9.

Đợt triển khai này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải do Qatar và Pakistan thúc đẩy, nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài, vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần thêm 40 tiêm kích để bảo vệ lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị phương Tây cung cấp thêm cho nước này 40 tiêm kích và khoảng 8 tỷ Euro để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng trong năm nay.

"Các bạn cung cấp cho chúng tôi những tên lửa cần thiết ngay lúc này và đổi lại, các bạn sẽ nhận được những tên lửa mới hơn, tốt hơn. Chúng tôi cũng cần thêm 40 tiêm kích F-16 và các tiêm kích Mirage có thể sử dụng được ngay. Châu Âu có thể giúp chúng tôi về vấn đề này. Xin hãy đưa ra quyết định", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky lập luận rằng, thế giới hiện có đủ tên lửa đánh chặn nằm trong kho dự trữ của phương Tây và các tên lửa này nên được đưa vào sử dụng để bảo vệ các thành phố của Ukraine. Bên cạnh vũ khí, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề nghị các đối tác bổ sung nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động quân sự. "Chúng tôi cần thêm 8 tỷ Euro trong năm nay để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc phòng", ông Zelensky cho hay.

Nga cáo buộc châu Âu áp đặt điều kiện đàm phán hòa bình Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng châu Âu chỉ sẵn sàng thảo luận về hòa bình của Ukraine khi các lợi ích của Nga bị gạt sang một bên. Bà đồng thời chỉ trích lập trường của Đức, cho rằng những tuyên bố của Berlin chưa thể hiện thiện chí thúc đẩy đối thoại thực chất.

Bà Zakharova dẫn lời Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul thông tin, Berlin đã phân bổ 55 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022, qua đó duy trì vị thế là nhà tài trợ lớn nhất của Kiev.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho rằng khoản tiền này không được dành cho các chương trình nhân đạo hay tái thiết mà chủ yếu phục vụ việc cung cấp vũ khí, được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Nga.

Ba Lan lên kế hoạch cho kịch bản tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Theo nhật báo Rzeczpospolita của Ba Lan, nước này đang lên kế hoạch cho kịch bản tiếp nhận khoảng 2,5 triệu người tị nạn Ukraine trong mùa đông này, giữa bối cảnh các cuộc tấn công thời gian gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện Ukraine.

Những nhận định và kế hoạch chuẩn bị trên của Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, khi các cuộc tấn công liên tục nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Theo giới phân tích, nếu hệ thống điện, sưởi ấm và cấp nước tại các thành phố lớn của Ukraine bị tê liệt trong điều kiện thời tiết lạnh giá, nguy cơ sẽ xảy ra một làn sóng di cư quy mô lớn sang các nước láng giềng, trong đó có Ba Lan.

Nga chặn đứng vụ tấn công bằng xuồng không người lái của Ukraine. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công quy mô lớn của Ukraine bằng các thiết bị không người lái hải quân nhắm vào các tàu quân sự và thương mại ở biển Caspi.

Theo thông cáo, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) đã phối hợp thực hiện âm mưu trên kể từ đầu năm nay, với chi phí ước tính ít nhất là 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, mọi hành động của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của FSB ngay từ giai đoạn đầu. Theo FSB, cơ quan này đã triển khai hành động chống lại các đặc vụ của Kiev vào đầu tháng 11, ngay trước thời điểm nhóm đặc vụ Ukraine chuẩn bị thực hiện vụ tấn công quy mô lớn.