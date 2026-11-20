Nóng hội đàm Mỹ - Nga - Trung: Xóa bỏ vũ khí hạt nhân, củng cố luật pháp quốc tế: Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc đã thảo luận những vấn đề hết sức nóng trong cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên tại Thâm Quyến vào chiều 19/11, như tiến tới xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chấm dứt xung đột Ukraine, củng cố hệ thống pháp luật quốc tế…

Các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ tham gia hội đàm cấp cao 3 bên hôm 19/11. Ảnh: Sputnik.

Trong cuộc hội đàm ba bên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng "vũ khí hạt nhân cần phải bị cấm toàn diện và tiêu hủy hoàn toàn, hướng tới xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

Trong cuộc hội đàm ba bên tại Thâm Quyến, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Nga và Trung Quốc cùng hợp lực để ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân.

Ông Trump tuyên bố lựa chọn hướng đi khác trong quan hệ với Nga và Trung Quốc: Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc đánh dấu một hướng tiếp cận khác trong chính sách đối ngoại của Washington, nhấn mạnh vai trò của đối thoại trong giải quyết bất đồng và các vấn đề quốc tế.

Phát biểu tại cuộc gặp ba bên lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang lựa chọn một hướng đi khác trong chính sách đối ngoại, thông qua việc trực tiếp đối thoại với lãnh đạo các quốc gia có nhiều bất đồng với Washington.

Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung kết thúc sau 90 phút đối thoại: Cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc sau khoảng 90 phút. Tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất 4 nguyên tắc nhằm thúc đẩy quan hệ giữa các cường quốc.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc sau khoảng 1 giờ 30 phút.

Cả ba nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại và tương tác giữa ba quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới.

Ông Tập Cận Bình hối thúc Mỹ "làm điều đúng đắn" về vấn đề Đài Loan: Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Mỹ đưa nhận thức chung giữa nguyên thủ hai nước vào các hành động trên thực tế và "làm điều đúng đắn" về vấn đề Đài Loan.

Theo thông tin do phía Trung Quốc công bố sau cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Trung - Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ là "sự nghiệp mang tính khai mở chưa từng có tiền lệ", đòi hỏi phải dám thử nghiệm và làm đến nơi đến chốn.

Ukraine là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa nguyên thủ Mỹ - Nga: Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov, hôm 19/11 cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraine đã chi phối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga cũng thảo luận về quan hệ song phương và cuộc gặp chung kế tiếp của họ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc - ông Ushakov nói thêm.

Nga khẳng định hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương là định hướng chiến lược: Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, diễn ra ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, thúc đẩy quan hệ đối tác mang tính xây dựng với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương là định hướng chiến lược của Nga.

Theo Tổng thống Putin, châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, với tiềm năng ngày càng lớn về sản xuất, công nghệ và logistics.

Lãnh đạo Mỹ - Trung đưa ra thông điệp về AI tại APEC 2026 VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trước những rủi ro của công nghệ này.

Phe đối lập Israel ưu tiên cao nhất cho việc lật đổ Thủ tướng Netanyahu: Các lãnh đạo đối lập tại Israel hôm 18/11 tiếp tục khẳng định quyết tâm và dành ưu tiên cao nhất cho việc lật đổ kỷ nguyên cầm quyền của Thủ tướng phe cánh hữu, ông Netanyahu.

Truyền thông Israel cho biết, ngày 18/11, Chủ tịch đảng Yashar, Thủ lĩnh phe đối lập và là ứng viên được chỉ định thành lập Chính phủ mới tại Israel, ông Gadi Eisenkot, đã có cuộc thảo luận với các lãnh đạo phe đối lập gồm Chủ tịch đảng Dân chủ Yair Golan, Chủ tịch đảng Cùng nhau (B’Yachad) Naftali Bennett và Chủ tịch Đảng Israel - Ngôi nhà của chúng ta (Yisrael Beiteinu), ông Avigdor Lieberman.

Houthi tiếp tục tấn công thủ đô Riyadh của Saudi Arabia: Tiếp tục chiến dịch tập kích chưa từng có vào quốc gia láng giềng, sáng 19/11, lực lượng Houthi ở Yemen phát động cuộc tấn công tên lửa mới nhắm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Đòn tấn công của Houthi đã làm hư hại nghiêm trọng một trong những tòa nhà chọc trời và cao nhất tại quốc gia vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin khu vực, cuộc tấn công của Houthi đã phá hủy cửa sổ một số tầng của tòa nhà chọc trời cao 80 tầng PIF ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. PIF là tòa nhà cao nhất tại quận tài chính ở thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, báo cáo về thương vong và các thiệt hại chi tiết chưa được công bố.

Campuchia và Thái Lan bước vào phiên hòa giải thứ 3 về phân định ranh giới biển: Từ ngày 24 đến 27/11/2026, Ủy ban Hòa giải theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 3 với Campuchia và Thái Lan tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhằm tiếp tục tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật trong phân định vùng biển giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Campuchia. Ảnh: Bộ ngoại giao Campuchia.

Thông tin trên được Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia công bố trong thông cáo báo chí phát đi tối 18/11. Phía Campuchia đánh giá sự kiện sắp tới là một bước tiến tích cực mới trong tiến trình giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển với Thái Lan do Phnom Penh khởi xướng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Venezuela, công bố thỏa thuận hợp tác quân sự mới: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18/11 đã công bố thỏa thuận hợp tác quân sự mới với Venezuela, bao gồm huấn luyện chung và chia sẻ thông tin tình báo.

Động thái này đánh dấu bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ giữa Washington và Caracas, sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ và lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1 năm nay.

Trong chuyến thăm Venezuela đầu tiên kể từ chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tại phủ tổng thống ở thủ đô Caracas.

Đảng Dân chủ đề cử ông Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 18/11 đã chính thức đề cử lãnh đạo đảng Hakeem Jeffries làm Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ Quốc hội mới, sau chiến thắng lớn của đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Với sự ủng hộ áp đảo từ các nghị sĩ cùng đảng, Hakeem Jeffries đang đứng trước cơ hội trở thành người da màu đầu tiên giữ chức.