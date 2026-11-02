Nóng thế giới hôm nay 2/11: Ông Zelensky gửi 2 thông điệp tới Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Phần Lan tiết lộ 2 thông điệp ông Zelensky gửi tới ông Putin. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga cuối tháng 10, ông đã chuyển hai thông điệp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, liên quan đến khả năng đàm phán trực tiếp và các biện pháp giảm leo thang xung đột.

Thông điệp đầu tiên liên quan đến việc Tổng thống Zelensky sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với ông Putin, đặc biệt về các vấn đề lãnh thổ và an ninh. Thông điệp thứ hai đề cập những đề xuất của Kiev nhằm giảm leo thang xung đột, bao gồm khả năng thiết lập các thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở năng lượng, an ninh lương thực, trao đổi tù binh và bảo vệ cơ sở hạ tầng nói chung.

Khi được hỏi liệu cuộc điện đàm có giúp đưa triển vọng hòa bình đến gần hơn hay không, Tổng thống Phần Lan cho rằng đây chủ yếu là một bước đi nhằm xây dựng lòng tin giữa các bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 3/1/2026. Ảnh: AP

Nga xác nhận thông tin Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại Moscow. Trong thông báo ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết đã nhận được thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra một vụ việc gây thương vong lớn cùng ngày tại Khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno, Moscow.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FBS) cùng ngày cũng đã xác nhận: “Phía Mỹ đã chuyển thông tin về việc chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố tại Moscow thông qua các kênh đối tác. Các hoạt động liên quan đang được tiến hành”.

Sau cảnh báo, Khu bảo tàng - công viên Tsaritsyno đã tạm thời đóng cửa để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ. Theo trang tin MSK1.RU, lực lượng thực thi pháp luật đã có mặt tại khu vực. Một buổi hòa nhạc organ tại tòa nhà Khlebny Dom trong khuôn viên bảo tàng bị gián đoạn khi chỉ còn khoảng 10 phút là kết thúc. Khán giả được yêu cầu sơ tán, trong khi cảnh sát triển khai lực lượng tại các lối vào công viên và gần ga tàu điện ngầm Tsaritsyno.

Nga và Ukraine kết thúc Chiến dịch nhân đạo tại Oleshky. Ngày 31/10, Ủy viên phụ trách Nhân quyền Nga Yana Lantratova thông báo toàn bộ các thỏa thuận đạt được giữa hai bên về chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson đã được thực hiện. Trong khuôn khổ chiến dịch, người dân Oleshky được cung cấp thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, nước uống, dụng cụ cá nhân và các vật dụng thiết yếu. Việc phân phát hàng cứu trợ tiếp tục được duy trì ngay cả sau khi đoàn xe rời khỏi khu vực, nhằm hỗ trợ những người quyết định ở lại. Những người có nguyện vọng sang Nga được đưa đến nơi an toàn, trong khi những người lựa chọn sang Ukraine cũng được tạo điều kiện di chuyển thuận lợi.

Về phía Ukraine, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov cũng xác nhận chiến dịch đã hoàn tất và những người được sơ tán hiện an toàn. Cả hai quan chức Nga và Ukraine đều ghi nhận vai trò của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong việc hỗ trợ và điều phối chiến dịch.

Mỹ để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự Hội nghị G20. Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định việc có mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới hay không, đồng thời để ngỏ khả năng nhà lãnh đạo Ukraine góp mặt tại sự kiện này.

“Đây là cuộc họp cấp lãnh đạo và Tổng thống sẽ là người đưa ra quyết định. Tôi không loại trừ khả năng đó”. ông Rubio cho biết tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị có thể được cân nhắc nếu sự hiện diện của ông mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa có quyết định cuối cùng và Washington cũng chưa có thông báo chính thức về vấn đề này.

Iran cảnh báo sẽ rút khỏi NPT nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn. Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã đặt vấn đề về việc liệu Tehran có tiếp tục tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay không nếu Mỹ nối lại các hành động quân sự nhằm vào nước này.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 31/10, ông Rezaei cảnh báo: “Đến một thời điểm nào đó, họ có thể muốn phát động một cuộc chiến mới. Khi đó, không ai có thể chắc chắn liệu Iran có tiếp tục tham gia NPT sau cuộc chiến hay không. Tuy nhiên, chừng nào còn là thành viên của hiệp ước, chúng tôi vẫn có 22 quyền được bảo đảm”.

Ông Rezaei nhấn mạnh rằng trước khi có thể bắt đầu bất kỳ cuộc thảo luận nào về chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ phải bảo đảm Tehran được thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của NPT.

Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: Reuters

Hé lộ con số thiệt hại tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông trong cuộc chiến với Iran. Theo báo Wall Street Journal (WSJ), các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng loạt cơ sở quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông, với tổng giá trị thiệt hại có thể lên tới 15 tỷ USD. Thông tin được đưa ra dựa trên các nguồn tin của WSJ và kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh do tờ báo thực hiện.

Tổng cộng 274 công trình tại 24 cơ sở quân sự có sự hiện diện của lực lượng Mỹ đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran. Chỉ riêng 2 tuần đầu tiên của cuộc xung đột, ít nhất 119 tòa nhà tại 13 cơ sở đã bị ảnh hưởng. Trong số những mục tiêu chịu thiệt hại nặng nề nhất có trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Theo số liệu do Đại học Florida tổng hợp, tính đến sáng 31/10, hơn 50,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư, cao hơn khoảng 5 triệu phiếu so với tổng số phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tại những bang công bố thông tin đăng ký đảng, khoảng 10,7 triệu cử tri đăng ký Dân chủ và 7,8 triệu cử tri đăng ký Cộng hòa đã tham gia bỏ phiếu.

Thủ lĩnh đối lập Israel tuyên bố sẽ thành lập Chính phủ đa số mới. Thủ lĩnh phe đối lập và là đối thủ lớn nhất của đương kim Thủ tướng Israel, ông Gadi Eisenkot ngày 31/10 tuyên bố rằng phe đối lập sẽ thúc đẩy thành công một Chính phủ đa số tại Israel, chấm dứt kỷ nguyên cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trong một tuyên bố chính thức, Thủ lĩnh đảng Yashar, cũng là người đứng đầu phe đối lập tại Israel, ông Gadi Eisenkot khẳng định mục tiêu không đổi của ông là thành lập một Chính phủ mở rộng theo đường lối phục quốc Do thái và mang tầm vóc nhà nước. Bất kỳ nhà lập pháp nào sẵn sàng chấp nhận các điều kiện nhất quán của ông, đều là đối tác tiềm năng trong Nội các mới. Ông Eisenkot cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các nỗ lực vượt bậc để không phải tổ chức một cuộc bầu cử mới, cũng là một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nữa tại Israel.

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ba Lan kêu gọi đàm phán khẩn cấp để ổn định chính trị. Ngày 31/10, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp với các nhóm nghị sĩ nhằm khôi phục trật tự hiến pháp, trong bối cảnh căng thẳng tại Tòa án Hiến pháp Ba Lan đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Theo ông, việc tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp là hành động cấp bách nhằm ổn định tình hình chính trị và kiềm chế căng thẳng leo thang.

Lời kêu gọi đàm phán khẩn cấp của Tổng thống Nawrocki được đưa ra sau khi tranh chấp kéo dài nhiều tháng giữa ông với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Donald Tusk về việc bổ nhiệm thẩm phán. Quốc hội Ba Lan, nơi liên minh của Thủ tướng Tusk chiếm đa số, đã bầu 8 thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp trong năm nay. Tuy nhiên ông Nawrocki chỉ chấp nhận tuyên thệ nhậm chức của ba người và từ chối công nhận tư cách của 5 người còn lại, khiến năm thẩm phán này không thể thực hiện nhiệm vụ xét xử.

FBI cáo buộc tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 31/10 đã xác định nhóm tin tặc mang tên TraderTraitor, có liên hệ với Triều Tiên, là thủ phạm thực hiện vụ tấn công. Cơ quan điều tra Mỹ cho biết đã phát hiện các đối tượng chuyển đổi số tài sản bị đánh cắp sang đồng tiền điện tử Ethereum nhằm che giấu nguồn gốc và rửa tiền. FBI cảnh báo các đối tượng có thể tiếp tục sử dụng những công nghệ và phương thức khác để thực hiện các giai đoạn rửa tiền tiếp theo.

Vụ tấn công khiến hơn 6 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị chuyển khỏi hệ thống của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sự việc đã gây chấn động thị trường và khiến giá nhiều đồng tiền điện tử giảm trong phiên giao dịch ngày 30/10.