Israel tiếp tục hối thúc Mỹ tấn công Iran. Kênh số 12 của Israel tối 19/11 dẫn một nguồn am hiểu vấn đề cho rằng trước sau gì Mỹ và Israel cũng sẽ phải tiến hành hành động quân sự với Iran. Vì vậy, tốt nhất là hành động sớm. Càng để lâu, điều kiện thực hiện càng khắc nghiệt.

Kênh này đồng thời cho biết trong vài tuần gần đây, Israel đã nhiều lần chuẩn bị cho cuộc tấn công tiềm tàng cùng Mỹ chống Iran. Mới nhất, trong cuộc tham vấn đặc biệt do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì và có sự tham gia của Giám đốc cơ quan tình báo Mossad Roman Gofman, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir, cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao khác của Israel đêm 18/11, những người tham gia đã được phổ biến lại các quy định về bảo mật, động thái làm gợi nhớ đến giai đoạn Israel chuẩn bị trước các cuộc tấn công vào Iran tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026.

Cùng ngày, hãng tin Reuters của Anh tiết lộ trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Giám đốc Mossad Gofman đã thúc đẩy việc mở lại chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Nguồn tin dẫn lời một số quan chức phương Tây nói rằng ông trùm tình báo Israel đã cung cấp cho giới chức Mỹ “thông tin cụ thể” về tiến bộ của Iran trong chương trình hạt nhân. Ông Gofman cảnh báo Tehran đang tìm cách phát triển cả vũ khí sinh học lẫn vũ khí hóa học.

Khói bốc lên sau một vụ nổ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 2/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Iran lên án Mỹ và châu Âu “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề hạt nhân. Iran ngày 19/11 tiếp tục lên án và chỉ trích gay gắt việc Mỹ và châu Âu “áp dụng tiêu chuẩn kép” trong vấn đề hạt nhân.

Cáo buộc do phái bộ thường trực của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo, nêu ra. Trong thông cáo chính thức trên mạng xã hội X, phái bộ Iran cho rằng Mỹ và bộ 3 châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (còn được gọi là nhóm E3), đã “đạo đức giả” và áp dụng tiêu chuẩn kép trong triển khai hệ thống đảm bảo an toàn của IAEA. Tehran cũng cực lực lên án việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân tại Iran, nhấn mạnh rằng điều này trái pháp luật và không thể coi là biện pháp bảo vệ an toàn.

Trước đó, Iran nhiều lần chỉ trích gay gắt việc châu Âu và IAEA đã không ngăn chặn Mỹ tấn công Iran. Tehran cho rằng với sự hậu thuẫn của châu Âu, IAEA đã đưa ra báo cáo sai lệch và thiếu khách quan về chương trình hạt nhân của Iran, tạo cớ cho Mỹ và Israel phát động chiến tranh.

Lực lượng Houthi tấn công biểu tượng tài chính của Saudi Arabia. Ngày 19/11, lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công và làm hư hại tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng tài chính ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại, cũng như liệu có thương vong hay không.

Khu phức hợp gồm các tòa tháp kính và các công trình sang trọng đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm chuyển đổi mô hình phát triển của vương quốc giàu dầu mỏ này.

Những bức ảnh do cơ quan phòng vệ dân sự công bố cho thấy kính vỡ và hư hại bên ngoài tòa tháp đặt trụ sở Quỹ Đầu tư Công (PIF), quỹ tài sản quốc gia trọng tâm của Tầm nhìn 2030.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã xử lý một mối đe dọa tên lửa nhắm vào Riyadh. Các đánh giá ban đầu cho thấy các mảnh vỡ rơi xuống đã gây thiệt hại về vật chất.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết yêu cầu Tổng thống chấm dứt chiến tranh với Iran. Ngày 19/11, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động quân sự chống Iran. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội Mỹ liên quan đến cuộc xung đột kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11.

Với 51 phiếu chống và 48 phiếu thuận, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ nghị quyết được Hạ viện thông qua trước đó. Kết quả bỏ phiếu phản ánh những bất đồng sâu sắc giữa hai đảng về thẩm quyền của Tổng thống trong việc tiến hành chiến tranh. Nghị quyết chỉ cần đa số quá bán để được thông qua tại Thượng viện nhưng không nhận đủ số phiếu ủng hộ.

Nghị quyết do Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Seth Moulton, đại diện bang Massachusetts, đề xuất, yêu cầu Tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động quân sự chống Iran, ngoại trừ những lực lượng cần thiết để bảo vệ Mỹ hoặc các đồng minh, đối tác trước nguy cơ bị tấn công sắp xảy ra.

Tòa nhà Capitol của Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông Trump đánh giá cao thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung, thừa nhận khó đạt thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11 đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến là một thành công lớn về ngoại giao, mặc dù thừa nhận việc đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa ba cường quốc sẽ rất khó khăn.

Trả lời báo chí trên đường trở về Washington sau hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận chung nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông thừa nhận đây là mục tiêu rất khó đạt được xét từ góc độ đàm phán, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình này.

Ông Putin tiết lộ bất ngờ về cuộc hội đàm lịch sử với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với hoạt động ngoại giao, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sẽ tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết cuộc trao đổi diễn ra trong “bầu không khí thoải mái và rất thân mật”. Theo nhà lãnh đạo Nga, sau khi các bên đưa ra những tuyên bố chính thức, ba nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận cởi mở về nhiều vấn đề. Ông Putin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tạo điều kiện để các bên tự do trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm.

Đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin nhận xét hai nhà lãnh đạo có một số điểm tương đồng trong cách tiếp cận đối với “các giá trị văn minh”. Nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận chưa thể dự đoán những diễn biến tiếp theo, nhưng nhấn mạnh rằng: “Có một vài thỏa thuận, ngay cả khi không được thực hiện đầy đủ, vẫn tốt hơn là không có bất kỳ thỏa thuận nào”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự cuộc gặp ba bên vào ngày 19/11/2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Pool/Reuters

Ông Putin nói Ukraine đã bác bỏ đề xuất thỏa hiệp của Mỹ. Phát biểu trước các nhà báo ở Thâm Quyến, sau cuộc gặp ba bên lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/11, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga đã đồng ý với các thỏa hiệp mà ông và ông Trump từng thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào năm ngoái.

Đài RT dẫn lời ông Putin nói: “Chúng tôi đã nhất trí với những đề xuất thỏa hiệp đó. Vấn đề là liệu các bên khác trong cuộc xung đột, trong trường hợp này là Ukraine và các bên bảo trợ ở châu Âu, có muốn chấp nhận những đề xuất đó hay không. Họ có thực sự muốn chấm dứt các hành động thù địch thông qua các biện pháp hòa bình không? Theo những gì chúng tôi thấy thì hiện tại là không”.

Thủ tướng Đức: Đàm phán 4 bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu có thể sớm diễn ra. Phát biểu tại Berlin ngày 19/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gợi ý rằng các cuộc đàm phán 4 bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu có thể “sớm diễn ra”.

Ông Merz cho biết, các bên đang tìm kiếm các địa điểm “trung lập”, chẳng hạn như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để tổ chức đàm phán bốn bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc thống nhất địa điểm sẽ không phải là vấn đề khó khăn.

Thủ tướng Đức bày tỏ hy vọng phía Nga cũng sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán này, như đã thỏa thuận với Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Cuộc chiến này phải kết thúc với việc Ukraine giữ vững được toàn vẹn lãnh thổ, nhận được những đảm bảo an ninh mạnh mẽ, và quan trọng nhất là được gắn kết vào cấu trúc an ninh châu Âu - đó mới là điểm cốt yếu”.

Quốc hội Đan Mạch phê chuẩn thỏa thuận an ninh với Mỹ tại Greenland. Ngày 19/11, Quốc hội Đan Mạch đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận an ninh ba bên được ký kết hồi tháng 9 vừa qua giữa Đan Mạch, Mỹ và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland.

Trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, văn kiện đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối khi toàn bộ 109 nghị sĩ có mặt đều bỏ phiếu tán thành, không có bất kỳ phiếu chống, phiếu trắng hay thậm chí là một cuộc tranh luận nào diễn ra. Trước đó, vào đầu tháng 11, nghị viện của Greenland cũng đã thông qua thỏa thuận này với tỷ lệ 16 phiếu thuận và 7 phiếu trắng, cho thấy sự thống nhất cao độ giữa Copenhagen và chính quyền địa phương.

Trước đó, thỏa thuận lịch sử này đã được ký kết công khai trước ống kính truyền thông tại New York vào ngày 22/9, với mục tiêu bổ sung và hoàn thiện hiệp ước năm 1951 vốn đặt nền móng cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland. Một điểm đáng chú ý trong nội dung hiệp ước mới là điều khoản ràng buộc tính kế thừa: văn kiện này sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên hiệu lực pháp lý ngay cả trong kịch bản Greenland tách ra và tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi Vương quốc Đan Mạch trong tương lai.