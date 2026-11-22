Nga dội hỏa lực hàng loạt mục tiêu quân sự Ukraine

Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine. Đợt tập kích trong đêm nhằm vào các cơ sở được Kiev sử dụng để sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình tầm xa, máy bay không người lái (UAV) cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ các lực lượng Ukraine.

Các cuộc tấn công tập trung tại thủ đô Kiev và 5 khu vực khác của Ukraine. Quân đội Nga cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng biển tại tỉnh Odessa, nơi phục vụ hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.

Trước đó ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea là một sai lầm chiến lược, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ có hành động đáp trả gây tổn thất nặng nề.

Nga dội hỏa lực hàng loạt mục tiêu quân sự Ukraine. Ảnh: Reuters

Nga dùng UAV mở đường, đưa bộ binh luồn sâu vào phòng tuyến Ukraine. Nga đang đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái để hỗ trợ các nhóm bộ binh quy mô nhỏ di chuyển và triển khai hoạt động dọc chiến tuyến Ukraine. Phương thức này giúp các binh sĩ có thêm thông tin về địa hình, lựa chọn lộ trình phù hợp và phối hợp di chuyển trong điều kiện chiến trường ngày càng chịu ảnh hưởng của UAV.

Một trong những mục tiêu của phương thức tác chiến này là tạo sức ép lên các tuyến phòng thủ, buộc Ukraine phải phân tán lực lượng để bảo vệ các vị trí tiền tiêu, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động tiếp tế và luân chuyển quân.

Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine liên tục điều chỉnh phương thức sử dụng phương tiện không người lái, cuộc cạnh tranh về trinh sát, ngụy trang và kiểm soát chiến trường từ trên không được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến.

Mỹ cảnh báo xét lại ngân sách cho SpaceX vì vấn đề Starlink tại Ukraine. Theo tạp chí Newsweek, Hạ nghị sĩ Jim Himes, người dự kiến đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vào tháng 1/2027, đã yêu cầu Cơ quan Tình báo quốc gia làm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc tốc độ kết nối của hệ thống internet vệ tinh Starlink/Starshield tại Ukraine bị hạn chế nhiều lần trong thời gian qua.

"Quốc hội Mỹ không thể tiếp tục phê duyệt ngân sách phát triển các hệ thống của chính phủ nếu chúng ta không có quyền kiểm soát đầy đủ đối với những hệ thống này. Việc làm rõ trách nhiệm liên quan đến các quyết định hạn chế dịch vụ Starshield là điều cần thiết để xem xét những khoản ngân sách trong tương lai, đặc biệt đối với các hệ thống sử dụng SpaceX làm nhà thầu chính", ông Himes viết trong bức thư gửi Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton.

Ông Himes cũng kêu gọi tỷ phú Musk tổ chức một cuộc gặp để thảo luận trực tiếp, qua đó làm rõ liệu những thay đổi với công nghệ internet vệ tinh ở Ukraine xuất phát từ SpaceX hay theo chỉ đạo của chính phủ Mỹ.

Thủ tướng Đức kêu gọi doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào Ukraine. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đức - Ukraine ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Ukraine bất chấp tình hình chiến sự tại nước này. Ông nhấn mạnh các khoản đầu tư và quan hệ hợp tác kinh tế có vai trò quan trọng đối với quá trình khôi phục và phát triển Ukraine.

Thủ tướng Merz cho biết số doanh nghiệp Đức hoạt động tại Ukraine đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2022. Để khuyến khích thêm các khoản đầu tư, Bộ Kinh tế Liên bang đang triển khai các khoản vay ưu đãi trong khuôn khổ chương trình "Ukraine Connect". Bên cạnh đó, quỹ "Flagship" của châu Âu có số vốn 220 triệu euro (241 triệu USD), dự kiến thu hút thêm nguồn vốn tư nhân lớn gấp nhiều lần.

Tên lửa hành trình, UAV của Nga rơi xuống Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết 2 tên lửa và 1 máy bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực của Nga đã rơi xuống khu vực Rudnik nad Sanem và Nowy Lipowiec ở đông nam nước này, cách biên giới Ukraine khoảng 50km, trong khi UAV phản lực rơi xuống Molodycz.

Quan chức này cho biết thêm: "Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine và gây tác động tới cả Ba Lan là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine diễn ra".

Theo đài BBC, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định vụ việc dường như không phải là sự cố ngoài ý muốn khi các cuộc tập trận quân sự của phương Tây đang diễn ra trong khu vực. Không có người bị thương và nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản.

Thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ còn nhiều bất đồng về vấn đề uranium và eo biển Hormuz. Nguồn: AI

Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ chỉ tiến tới đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi eo biển Hormuz được mở lại trên cơ sở các điều kiện của Iran được đáp ứng.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran vẫn để ngỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz theo lộ trình hai ngày. Theo đó, Mỹ sẽ thực hiện các cam kết trong ngày đầu tiên, còn Iran sẽ mở lại eo biển vào ngày thứ hai, tạo điều kiện để hai bên tiến tới đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.

Ngoại trưởng Iran cho rằng Washington cần thể hiện rõ mong muốn đạt thỏa thuận và có các bước đi xây dựng lòng tin. Tehran đang xem xét các đề xuất về vấn đề hạt nhân do các bên trung gian chuyển tới. Theo ông Araghchi, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ "có vai trò trong bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào", song cũng nhấn mạnh tính chất phức tạp của một thỏa thuận hạt nhân.

Trước đó, phía Iran nhiều lần tuyên bố không đàm phán về chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột với Mỹ chấm dứt, lệnh phong tỏa đường biển được dỡ bỏ và một số điều kiện khác được đáp ứng.

Mỹ tuyên bố các đề xuất đàm phán của Iran là 'không thể chấp nhận'. Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã chỉ trích các đề xuất đàm phán của Iran, cảnh báo sẵn sàng tấn công quốc gia này một lần nữa.

"Iran muốn đạt một thỏa thuận, nhưng họ không muốn ký kết thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận được. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân, tuyệt đối không bao giờ. Tôi muốn có một thỏa thuận thực chất và lâu dài, không phải một thỏa thuận giả", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Tehran đã "nói dối suốt 51 năm qua", đồng thời úp mở về khả năng nối lại chiến dịch tấn công quốc gia Hồi giáo. Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định giá nhiên liệu sẽ tiếp tục giảm nhanh hơn trong thời gian tới, tùy thuộc vào cách thức Mỹ giải quyết vấn đề Trung Đông.

Mỹ áp trừng phạt mới với các nhà buôn dầu Iran. Bộ Tài chính Mỹ hôm 20/11 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những nhà buôn dầu mỏ Iran và các cá nhân hỗ trợ Tehran bán dầu ra nước ngoài và thâu tóm nguồn thu.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Kẻ bị loại trừ về kinh tế" và được triển khai theo hai sắc lệnh hành pháp, gồm một sắc lệnh nhắm vào các lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và hàng không của Iran, sắc lệnh còn lại liên quan đến thẩm quyền chống khủng bố.

Iran để ngỏ khả năng giải quyết xung đột với Mỹ bằng ngoại giao. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20/11 tuyên bố Tehran vẫn hy vọng có thể chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ thông qua con đường ngoại giao, đồng thời khẳng định Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận bảo đảm chiến tranh không tái diễn.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng, với thông tin về một vụ nổ trên bầu trời đảo Qeshm của Iran và một tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz.

Ông Araghchi cho biết Iran đã thảo luận với các bên trung gian về hình thức và nội dung của những biện pháp xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nhấn mạnh một trong những lằn ranh đỏ của Tehran là urani đã làm giàu phải được giữ lại trong lãnh thổ Iran. Dù vậy, ông vẫn tin tưởng hai bên có thể đạt được một giải pháp công bằng.

Saudi Arabia tấn công cảng Hodeidah, nhắm vào đường dây buôn lậu vũ khí Houthi. Ngày 20/11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành một cuộc tấn công vào cảng Hodeidah của Yemen. Liên quân cho biết mục tiêu của đợt tấn công này là các hoạt động buôn lậu vũ khí của lực lượng Houthi.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi liên quân cảnh báo và yêu cầu dân thường và công nhân rời khỏi khu vực. Đây là một trong chuỗi các đợt tấn công nhắm vào những khu vực do phiến quân kiểm soát tại Yemen, nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa liên tiếp nhắm vào Saudi Arabia.

Người phát ngôn của liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, cho biết các cuộc tấn công nhắm vào năng lực tác chiến tại cảng Hodeidah, đây là chiến dịch đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các nguồn đe dọa được dùng để tấn công dân thường tại Yemen và Saudi Arabia.