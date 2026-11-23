Israel: Ông Eisenkot bất ngờ mời đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đàm phán: Trong một động thái bất ngờ, tối 21/11, ứng viên được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Israel là ông Eisenkot, thủ lĩnh phe đối lập, đã mời đảng cánh hữu của Thủ tướng tạm quyền Netanyahu, đàm phán về khả năng thành lập chính phủ liên minh mới.

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, ứng viên được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Israel. Ảnh: Reuters.

Thông báo chính thức do đảng trung dung Yashar của ông Gadi Eisenkot công bố tối 21/11 cho biết cuộc đối thoại với đảng Likud của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu, sẽ diễn ra hôm 22/11. Thông báo khẳng định bước đi này thể hiện cam kết chân thành trong việc thiết lập một chính phủ với sự tham gia rộng rãi nhất có thể.

NATO tái khẳng định cam kết bảo vệ Ba Lan: Ngày 21/11, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh sẽ bảo vệ “từng tấc lãnh thổ” của Ba Lan. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ba Lan thông báo ba vật thể bay từ hướng Nga xâm nhập không phận nước này trong đợt không kích nhằm vào Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi đây là vụ việc nguy hiểm và khẳng định các đồng minh NATO luôn sát cánh với Ba Lan.

Ông Rutte cho biết Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich, sẽ rà soát năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh để tiến hành những điều chỉnh cần thiết.

Romania khẳng định phối hợp cùng Ba Lan bảo đảm an ninh sườn Đông NATO: Ngoại trưởng Romania Dan Neculăescu mới đây khẳng định, nước này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ba Lan trong bảo đảm an ninh sườn phía Đông của NATO, trong bối cảnh 2 quốc gia tiếp tục phát hiện các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái và những tác động khác từ cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Romania Dan Neculăescu cho biết, cả Romania và Ba Lan đều giáp biên giới với Ukraine và đều đã phải đối phó với các cuộc tấn công lai và các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Theo ông, Romania và Ba Lan là hai “trụ cột ổn định”, cùng chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh sườn phía Đông của NATO.

Nga tập kích quê ông Zelensky, Ukraine tái khẳng định muốn gia nhập NATO VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.

Tổng thống Donald Trump: Mỹ muốn đạt thỏa thuận lâu dài với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài với Iran, đặt trọng tâm vào việc ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân thay vì thay đổi chính quyền. Cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, nhưng nhiều bất đồng vẫn đang cản trở triển vọng chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump khẳng định ưu tiên của ông là đạt được một thỏa thuận có hiệu lực lâu dài, bảo đảm Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân, kể cả khi chính quyền Mỹ thay đổi trong tương lai.

Iran tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Bahrain: Bất chấp nỗ lực ngoại giao tiếp tục được triển khai, căng thẳng Mỹ - Iran một lần nữa bùng phát và leo thang đáng lo ngại. Tối 21/11, Iran tuyên bố đã tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Bahrain để trả đũa hành vi thù địch.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP.

Bộ Nội vụ Bahrain đêm 21/11 cho biết cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một cơ sở dân sự ở nước này và gây cháy lớn. Lực lượng cứu hộ - cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để dập lửa. May mắn, vụ việc không gây thương vong.

Bahrain đánh chặn nhiều vũ khí của Iran: Bộ Nội vụ Bahrain sáng sớm 22/11 cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa nhiều vũ khí do Iran phóng đi và nhằm vào quốc gia này.

Thông báo của Bộ Nội vụ Bahrain cho biết trong đêm và tối 21/11, Iran đã tiến hành 2 cuộc tập kích nhắm vào 2 cơ sở tại nước này. Hệ thống phòng không Bahrain đã được kích hoạt và đánh chặn nhiều vũ khí thù địch. Mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn rơi xuống nhiều vị trí gây một số thiệt hại, nhưng không có thương vong. Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain cũng cho biết vũ khí của Iran đã đánh trúng một cơ sở dân sự và gây cháy lớn.

Tàu hàng Nga bốc cháy trên biển Baltic, Phần Lan cảnh báo chiến tranh lan rộng VOV.VN - Một tàu chở hàng của Nga đã bị các thiết bị bay không người lái (drone) tấn công và bốc cháy trên biển Baltic hôm 21/11. Phía Phần Lan cho biết đây nhiều khả năng đây là một cuộc tấn công do Ukraine thực hiện. Sau đó, con tàu đã trôi dạt vào vùng biển của Phần Lan.

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc bắt đầu bàn giao các vị trí ở miền Nam Lebanon: Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đang hoàn tất kế hoạch rút quân sau 48 năm hoạt động dọc theo Đường Xanh, đường phân giới giữa Lebanon và Israel. Quá trình này sẽ bao gồm việc rút quân và trang thiết bị dần dần, cũng như bàn giao các cơ sở cho chính quyền Lebanon.

Chỉ huy UNIFIL, ông Diodato Abagnara hôm 21/11 thông báo, phái bộ này đã bắt đầu bàn giao một số vị trí tại miền Nam Lebanon cho quân đội Lebanon, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh bất kỳ khoảng trống an ninh nào sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Hơn 400 trẻ em Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel: Cơ quan nhân đạo Iran hôm 21/11 cho biết trong 2 cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026, có tổng cộng 428 trẻ em thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, đã thiệt mạng.

Trong bức thư gửi Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ông Pirhossein Kolivand, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Luật nhân đạo của Iran cho biết, ít nhất 383 trẻ em đã bị thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào Iran kể từ ngày 28/2/2026. Ngoài ra, còn có hơn 2.100 em bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Bộ Quốc phòng Thái Lan lên tiếng về kế hoạch mua HIMARS 123 triệu USD: Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định kế hoạch mua sắm hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) từ Mỹ được xây dựng trên cơ sở nhu cầu quốc phòng và năng lực sẵn sàng chiến đấu, không gắn với các cuộc đàm phán thương mại song phương. Thương vụ vẫn đang được xem xét và chưa được phê duyệt cuối cùng.

Hệ thống HIMARS. Ảnh: 24hoursworld.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, cho biết các quyết định mua sắm khí tài quân sự được đưa ra dựa trên chiến lược quốc phòng và yêu cầu bảo đảm năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang, không phải là một phần của các cuộc đàm phán thương mại hay thuế quan với Mỹ.

Indonesia và EU ký kết CEPA: Bước ngoặt sau gần một thập kỷ đàm phán: Indonesia và Liên minh châu Âu ngày 21/11 ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) tại Brussels, Bỉ, mở đường cho Indonesia mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Lễ ký kết do Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto và Ủy viên Thương mại châu Âu Maroš Šefčovič thực hiện, với sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Biểu tình tại Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha: Ngày 21/11, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình tại Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá nhà ở tăng nhanh đang gây sức ép lên các hộ gia đình.

Tại Pháp, đây là tuần thứ sáu liên tiếp làn sóng biểu tình diễn ra nhằm phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đòi quyền lợi cho sinh viên và chống bạo lực cảnh sát.