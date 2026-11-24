Triều Tiên có thể đang mở rộng cơ sở làm giàu urani Yongbyon. Truyền thông Hàn Quốc dẫn hình ảnh vệ tinh và thông tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Triều Tiên đang mở rộng cơ sở làm giàu urani tại Yongbyon, có thể nhằm tăng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân phục vụ chương trình vũ khí.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một cơ sở hạt nhân. Ảnh KCNA

Các chuyên gia ước tính, nếu được lắp đặt thêm máy ly tâm, cơ sở này có thể sản xuất thêm hơn 35 kg urani làm giàu ở mức độ cao mỗi năm. Đây là vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA ngày 18/11, Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết hoạt động mở rộng cơ sở làm giàu urani tại Yongbyon bắt đầu từ giữa tháng 9/2026 và phần xây dựng bên ngoài công trình đã cơ bản hoàn tất vào cuối tháng 10.

Bên cạnh việc mở rộng cơ sở hiện có, Triều Tiên còn đang xây dựng một cơ sở làm giàu urani quy mô lớn khác tại Yongbyon. Hồi tháng 6 năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cơ sở mới này, đồng thời yêu cầu các nhà khoa học đẩy mạnh sản xuất vật liệu hạt nhân dùng để chế tạo vũ khí.

Mỹ nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình NATO. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Washington có thể xem xét bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của NATO. Song quyết định cuối cùng phụ thuộc vào lợi ích quốc gia của Mỹ và các thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn tại châu Âu.

Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, cho hay việc nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng xem xét cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là yếu tố quan trọng để đạt được nền hòa bình lâu dài. Theo đó, việc Nga sẵn sàng thảo luận về những bảo đảm này là bước tiến đáng kể, có thể cho thấy Moscow nghiêm túc trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh, những cam kết an ninh đáng tin cậy, được hỗ trợ bằng các cơ chế răn đe và ngăn ngừa xung đột, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khác. Tuy nhiên, phía Mỹ lưu ý đây sẽ là một trong những cam kết quan trọng nhất mà Washington có thể đưa ra, do đó cần được cân nhắc thận trọng.

Mỹ để ngỏ khả năng tái không kích Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nghiêng về khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran sau dịp năm mới 2027 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Mỹ phóng tên lửa từ một tàu chiến tại Vùng Vịnh trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran hồi tháng Ba (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump bày tỏ thất vọng về tiến triển đàm phán với Iran, cho rằng các nhà đàm phán của nước Cộng hòa Hồi giáo này chưa thể hiện được thiện chí hướng tới đạt được một thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận. Ông cảnh báo Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích nếu các cuộc thương lượng tiếp tục bế tắc. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là đạt được một thỏa thuận lâu dài, bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, thay vì tập trung vào vấn đề thay đổi chính quyền tại Tehran.

“Điều tôi đang hướng tới là một thỏa thuận lâu dài. Tôi muốn bảo đảm rằng, ngay cả khi nước Mỹ có một Tổng thống không đủ năng lực trong 4 năm, 15 năm hay 20 năm nữa, thỏa thuận này vẫn được duy trì. Tôi sẽ không để bất kỳ ai cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Mỹ nói.

Iran tuyên bố dùng mọi biện pháp phá vòng phong tỏa của Mỹ. Iran tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt lệnh phong tỏa kinh tế của Mỹ, đồng thời gọi động thái này của Washington là một “hành động chiến tranh”. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đồng thời nhấn mạnh Iran không chấp nhận chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu ra nước ngoài. Quan chức này cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ chưa chính thức bắt đầu. Nếu tiến trình đàm phán được nối lại, các vấn đề kỹ thuật có thể sẽ được đưa ra thảo luận.

Trong khi đó, theo Jerusalem Post, Iran được cho là đang chuẩn bị điều một đoàn gồm hơn 14 tàu chở dầu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ trong những ngày tới. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran có thể tấn công các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh nếu lực lượng Mỹ can thiệp vào hoạt động của đoàn tàu.

Số vụ tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz cao kỷ lục. Dữ liệu phân tích hàng hải công bố ngày 23/11 cho biết, số vụ tấn công nhắm vào tàu hàng tại eo biển Hormuz đang ở mức cao kỷ lục, phản ánh mức độ nguy hiểm báo động mà tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, phải đối mặt. Số liệu chính thức do Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) vừa công bố cho biết trong tháng 10 vừa qua, có ít nhất 30 vụ tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz đã được ghi nhận. Trong tháng 11, số cuộc tấn công cũng đã lên tới 22 vụ, mức cao chưa từng có kể từ đầu cuộc xung đột. Số liệu này không nói rõ có bao nhiêu tàu chở dầu và bao nhiêu tàu chở các hàng hóa khác. Bên thực hiện hoạt động tấn công cũng không được đề cập. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trước khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra cuối tháng 2/2026, vùng biển này có khoảng 130-140 tàu hàng lưu thông mỗi ngày.

Giao tranh nhằm vào “huyết mạch năng lượng” tại Yemen leo thang. Tình hình xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang nghiêm trọng sau khi hàng loạt cuộc không kích đánh trúng các cơ sở dầu khí trọng yếu tại thủ đô Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát, khiến ít nhất 6 người bị thương. Sáng 22/11, 4 đợt không kích liên tiếp đã giáng xuống khu vực phố 60 tại thủ đô Sanaa. Hai quả đạn đánh trực diện phá hủy hoàn toàn trạm cung cấp nhiên liệu lớn nhất thành phố, trong khi hai đợt khác gây hư hại nặng tòa nhà trụ sở của Công ty Dầu khí Yemen nằm ngay sát đó khiến ít nhất 6 nhân viên bị thương. Phía Houthi và Công ty Dầu khí Yemen lập tức cáo buộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đứng sau vụ tập kích. Còn Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận trực tiếp về vụ tấn công này. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng vụ việc này không phải sự cố đơn lẻ mà nằm trong chuỗi chiến dịch không kích nhằm vào hạ tầng dầu khí tại Sanaa kéo dài từ tháng 10 đến nay, sau các đợt đánh phá kho nhiên liệu Sabaha trước đó.

Ukraine xác nhận tiến hành vụ tấn công tàu Nga tại cảng Libya. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/11 cho biết lực lượng nước này đã sử dụng xuồng không người lái tấn công một tàu chiến Nga tại căn cứ hải quân Benghazi ở Libya.

Hình ảnh vụ tấn công tàu chở hàng khô MV Angara ở ngoài khơi cảng Benghazi, Libya do camera trên xuồng không người lái của Ukraine ghi lại hôm 22/11 (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết 7 xuồng không người lái do nước này tự sản xuất đã tham gia hoạt động. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine “sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại những vùng biển đã được xác định, nhằm đáp trả các hành động quân sự của Nga”, đồng thời thúc đẩy phát triển vũ khí trong nước. Theo Chính quyền miền Đông Libya, vụ nổ xảy ra vào rạng sáng hôm 22/11, khi con tàu đang dừng lại để tiếp nhiên liệu và hàng tiếp tế trên đường trở về Nga. Ngoài tàu chiến, Ukraine còn tấn công tàu chở hàng khô MV Angara của Nga ở ngoài khơi cảng Benghazi, trong một hành động riêng biệt.

Đảng Dân chủ lập kỷ lục giành đa số tại Hạ viện Mỹ trong hơn 30 năm. Đảng Dân chủ Mỹ lập kỷ lục khi giành được ít nhất 258 ghế tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đánh dấu thế đa số lớn nhất tại Hạ viện trong thế kỷ 21. Kết quả này tiếp tục khẳng định thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump. Ngày 22/11, đảng Dân chủ đạt cột mốc 258 ghế sau khi ứng cử viên Chuck Hubbard đánh bại Hạ nghị sĩ Cộng hòa Virginia Foxx tại khu vực bầu cử số 5 của bang North Carolina. Chiến thắng này được đánh giá là bất ngờ lớn bởi khu vực bầu cử trên vốn là thành trì của đảng Cộng hòa. Với kết quả mới nhất, đảng Dân chủ đã giành thêm ít nhất 44 ghế so với trước bầu cử, vượt mức tăng 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Trong khi đó, đảng Cộng hòa mới giành được ít nhất 173 ghế và vẫn còn 4 cuộc đua chưa có kết quả cuối cùng. Khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027, đảng Dân chủ dự kiến kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Hội nghị khí hậu COP31 đổ vỡ vì bất đồng nhiên liệu hóa thạch. Hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc ngày 22/11 đã đổ vỡ khi Liên minh châu Âu (EU) cùng các bên bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia (hai quốc gia đồng chủ tịch COP31) đề xuất. Các bên cho rằng dự thảo quá yếu, không đủ để thúc đẩy cuộc chiến chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu.

Bộ trưởng Môi trường Ireland, ông Darragh O'Brien, cho biết EU không thể ủng hộ thỏa thuận được đề xuất, một phần vì văn bản này không hề đề cập đến nhiên liệu hóa thạch - tác nhân mà các nhà khoa học khẳng định là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong khi đó, Saudi Arabia cùng các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác đã vận động mạnh mẽ để loại bỏ mọi nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch ra khỏi văn bản. Phát biểu sau Hội nghị, Thư ký điều hành của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell bày tỏ “thất vọng sâu sắc” và nhấn mạnh rằng “thế giới không thể để tình trạng này lặp lại”.

Tàu thăm dò Mio của Nhật Bản đi vào quỹ đạo Sao Thủy thành công. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) xác nhận tàu thăm dò Mio của Nhật Bản, thuộc sứ mệnh không gian chung giữa Nhật Bản và châu Âu, đã đi vào quỹ đạo Sao Thủy, hành tinh gần Mặt Trời nhất. Theo Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), tàu thăm dò Mio của nước này được phóng lên vũ trụ năm 2018, cùng tàu thăm dò của ESA trong khuôn khổ sứ mệnh BepiColombo. Trong suốt hành trình đến Sao Thủy, tổ hợp tàu thăm dò đã thực hiện 9 lần bay ngang qua các hành tinh để tận dụng lực hấp dẫn, qua đó điều chỉnh quỹ đạo và tốc độ di chuyển.

Theo ESA, sáng 22/11 (giờ Nhật Bản), hai tàu thăm dò vẫn đang kết nối với nhau đã thực hiện thao tác kích hoạt động cơ giảm tốc, qua đó đi vào quỹ đạo quanh Sao Thủy. Đây là sứ mệnh thứ hai đưa tàu thăm dò vào quỹ đạo Sao Thủy, sau sứ mệnh MESSENGER của Mỹ năm 2011, đồng thời là lần đầu tiên hai tàu thăm dò cùng được đưa vào quỹ đạo hành tinh này trong một sứ mệnh.