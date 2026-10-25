Nóng thế giới hôm nay 25/10: Mỹ có thể tấn công Iran ngay trong cuối tuần này

Mỹ có thể tấn công Iran trong cuối tuần này. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/10 cho biết Mỹ có thể sớm tấn công Iran, thậm chí ngay trong cuối tuần này. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Mỹ và Israel đã xây dựng phương án tác chiến mới chống Iran. Bình luận được Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack đưa ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến.

Các máy bay Mỹ cất cánh làm nhiệm vụ tại Vùng Vịnh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Ảnh: CENTCOM)

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, nhận định của Đại sứ Mỹ Tom Barrack là rất đáng chú ý, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm mọi cách phát động trở lại cuộc chiến chống Iran. Nhiều đánh giá khẳng định ông Netanyahu muốn chiến dịch tập kích Iran diễn ra ngay cuối tuần này, qua đó tránh được việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử tại Israel vào ngày 27/10. Cuộc thăm dò do Kênh 13 của Israel vừa tiến hành và công bố cho thấy khối bầu cử của Thủ tướng Netanyahu chỉ nhận được 50 ghế, trong khi các đảng đối thủ nhận được 53 ghế tại Quốc hội nhiệm kỳ tới. Về phía Iran, giới tướng lĩnh quân đội nước này khẳng định các lực lượng vũ trang Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Thái Lan ủng hộ tăng cường đối thoại, tránh cô lập Myanmar. Thái Lan ngày 23/10 nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đối thoại và tiếp xúc với Myanmar, coi đây là hướng tiếp cận quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình, hòa giải dân tộc, đồng thời tránh để nước này rơi vào tình trạng cô lập hoặc trở thành địa bàn cạnh tranh địa chính trị.

Trả lời báo giới ngày 23/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định Thái Lan hoan nghênh Mỹ tăng cường tiếp xúc với Myanmar, cho rằng sự can dự của cộng đồng quốc tế có thể góp phần thúc đẩy tiến trình giải quyết khủng hoảng kéo dài tại quốc gia Đông Nam Á này. Ông Sihasak nhấn mạnh, đối thoại cần hướng tới khuyến khích giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hòa giải giữa chính quyền và các lực lượng đối lập, tạo điều kiện tìm kiếm giải pháp lâu dài cho đất nước.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang từng bước gia tăng tiếp xúc với giới lãnh đạo Myanmar, sau thời gian hạn chế quan hệ kể từ cuộc chính biến năm 2021.

Ông Kim Jong Un kêu gọi xây dựng lực lượng vũ trang Triều Tiên mạnh nhất. Tại Hội nghị các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần thứ 3 ngày 23/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi xây dựng các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ và quân đội hùng mạnh trong kỷ nguyên mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự Hội nghị các Đại đội trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên lần thứ 3. Ảnh: KCNA

Trong bài phát biểu quan trọng về “Xây dựng quân đội hùng mạnh trong kỷ nguyên mới và nhiệm vụ của các Đại đội trưởng”, ông Kim Jong Un khẳng định đại đội có vị trí quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng quân đội của Triều Tiên; nhấn mạnh việc triệu tập cuộc họp các chỉ huy đại đội toàn quân là nhiệm vụ ưu tiên và mục tiêu thực tế cần đạt được trong kế hoạch dài hạn mới hướng tới việc xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới.

Tuyên bố của ông Kim Jong Un được đưa ra giữa lúc căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa hai miền. Trước đó, tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX, ông Kim Jong Un đã đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang thông thường, đồng thời tái khẳng định quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa

Trung - Mỹ thúc đẩy hợp tác quản lý trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc và Mỹ – hai quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) – có năng lực và trách nhiệm cùng nhau phát triển và quản lý AI. Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại cuộc gặp ông John L. Thornton, đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hội châu Á và ông Thomas Friedman, chuyên gia bình luận của tờ New York Times bên lề Diễn đàn Quản trị Toàn cầu 2026 tổ chức tại Khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc) ngày 23/10. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Trung Quốc và Mỹ “không chỉ cần phòng ngừa rủi ro mà còn phải tăng cường hợp tác, cùng thảo luận về các quy tắc và tiêu chuẩn có giá trị toàn cầu, để AI phục vụ cho việc thúc đẩy thịnh vượng chung và duy trì an ninh chung”.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson. Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Alyoshki thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường.

Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10, với vai trò trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ngày 23/10, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, cho biết quân đội Nga sẽ thực hiện chế độ ngừng bắn tại hướng Kherson từ 4 giờ sáng ngày 27/10, theo giờ Moscow, để phục vụ hoạt động nhân đạo tại thành phố Alyoshki thuộc tỉnh Kherson. Phía Nga cũng sẽ tiến hành trinh sát công binh, kiểm tra các tuyến đường và bảo đảm việc di chuyển an toàn của các đoàn xe viện trợ nhân đạo vào thành phố.

Tình hình nhân đạo tại Alyoshki thời gian qua được phía Nga đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Theo các cơ quan chức năng Nga, các cuộc tấn công bằng pháo binh và thiết bị bay không người lái đã khiến việc vận chuyển lương thực, thuốc men và hàng hóa thiết yếu vào thành phố gặp nhiều trở ngại.

Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến nối lại đàm phán hòa bình vào đầu tháng 11. Các cuộc gặp 3 bên có thể diễn ra ở cấp chuyên viên tại Abu Dhabi hoặc Thụy Sĩ. Đây được xem là bước tiến mới trong những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch nối lại đàm phán đã được các bên nhất trí về nguyên tắc, sau những cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây giữa Washington, Moscow và Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại cuộc gặp ở Moscow ngày 21/10 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, 2 đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phía Nga cũng xác nhận sẵn sàng tham gia vòng đàm phán mới, dự kiến tập trung vào những vấn đề an ninh liên quan đến cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đi kèm những bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine, cùng nguồn tài chính duy trì năng lực quân đội trong ít nhất 10 năm. Kiev sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn toàn diện hoặc những thỏa thuận hạn chế hơn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động trên biển.

Tổng thống Nga, Iran sẽ hội đàm tại Moscow. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến thăm Moscow và hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về hợp tác kinh tế, địa chính trị. Cuộc gặp được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ giữa hai đối tác quan trọng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Iran ngày 24/10 thông báo Tổng thống nước này sẽ tới thăm Nga vào tuần tới, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế và địa chính trị. Nga đến nay vẫn là một trong những đối tác quan trọng nhất của Iran. Phát biểu nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Tehran đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định quan hệ hợp tác Nga - Iran chưa bao giờ chặt chẽ như hiện nay.

Nghị viện châu Âu hối thúc NATO lập “Trạm giám sát Biển Đen" bảo vệ sườn phía Đông. Các thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) vừa kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xem xét sáng kiến phát động một chiến dịch hải quân ​​ở Biển Đen, đặc biệt là về khả năng thành lập “Trạm giám sát Biển Đen” nhằm tăng cường các hoạt động cảnh báo, ngăn chặn, bảo đảm tự do hàng hải và an ninh của NATO.

Trong một nghị quyết vừa được thông qua, các nghị sĩ châu Âu đã kêu gọi các nước EU, phối hợp với NATO, hỗ trợ Bulgaria và Romania trong việc phát hiện sớm và theo dõi máy bay không người lái có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu EU nhanh chóng triển khai sáng kiến ​​Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đen và đưa vào hoạt động, đồng thời sử dụng nguồn vốn chưa dùng hết của EU từ Quỹ Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE) để hỗ trợ Romania và Bulgaria giải quyết những thách thức này.

Mỹ lần đầu nhập khẩu dầu diesel Nga sau hơn 4 năm. Một tàu chở gần 300.000 thùng dầu diesel của Nga đang trên đường tới Mỹ, đánh dấu việc Washington nối lại nhập khẩu từ Moscow sau hơn 4 năm gián đoạn.

Tàu Agioi Fanendes, một trong 3 con tàu chở dầu diesel Nga tới Mỹ (Ảnh: Vesselfinder)

Diễn biến diễn ra sau thỏa thuận năng lượng giữa Nga và Mỹ, trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh do cuộc chiến với Iran. Tàu Agioi Fanendes, treo cờ Malta, đã tiếp nhận khoảng 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga hôm 22/10 và đang hướng tới New York. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu dự kiến cập cảng vào đầu tháng 11, sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Đây là chuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới thị trường Mỹ theo thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump công bố ngày 9/10. Washington từng cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ năm 2022, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu diesel Nga. Đổi lại, Moscow cũng dỡ bỏ những hạn chế xuất khẩu nhiên liệu mà nước này từng áp dụng nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước.

Philippines điều tra sự cố rơi hai máy bay SF-260. Không quân Philippines (PAF) ngày 24/10 xác nhận, 4 phi công của lực lượng này đã thiệt mạng sau khi hai chiếc máy bay SF-260 gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện tại Batangas trước đố một ngày. Không quân Philippines đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay SF-260 để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cả hai chiếc máy bay đều rơi trong khuôn viên Căn cứ Không quân Fernando ở thành phố Lipa chiều 23/10. Hiện Không quân Philippines vẫn chưa công bố danh tính của 4 phi công nhưng cho biết đang phối hợp với gia đình các phi công để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời kêu gọi người dân tôn trọng quyền riêng tư của các gia đình này. SF-260 là loại máy bay hạng nhẹ được Không quân Philippines sử dụng trong công tác huấn luyện phi công.