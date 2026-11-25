Châu Âu phản hồi lời mời đàm phán tại Moscow của Tổng thống Nga Putin. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các đại diện châu Âu hiện chưa sẵn sàng tiến hành tham vấn trực tiếp với Nga tại Moscow về cuộc xung đột Ukraine, đồng thời tiếp tục ưu tiên cơ chế đàm phán đa phương. Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mời các đại diện châu Âu tới Moscow để làm rõ lập trường về giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine cũng như các cơ chế bảo đảm an ninh tương lai của châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 23/11, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho xác nhận EU đã nhận được lời mời của phía Nga, nhưng không cho biết liệu các đại diện châu Âu có tới Moscow hay không. "Chúng tôi vẫn tập trung vào các cuộc gặp theo cơ chế đa phương, đồng thời sẵn sàng tham gia theo hướng đó", bà Pinho nói.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow dự định chủ động liên hệ với các đại diện châu Âu để xác định liệu họ có sẵn sàng đóng góp vào tiến trình giải quyết xung đột Ukraine hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 22 đối với Nga. Ngày 23/11, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất gói trừng phạt thứ 22 đối với Nga, tập trung hạn chế nguồn tài chính mà Moscow sử dụng cho chiến sự tại Ukraine. Gói biện pháp cũng siết chặt quy định cấp thị thực và cấm thi đấu dưới cờ Nga tại các sự kiện thể thao ở Liên minh châu Âu (EU).

Về tài chính, Ủy ban châu Âu đề xuất loại 60 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đồng thời siết chặt hoạt động của các nền tảng giao dịch tài sản mã hóa và bịt các lỗ hổng lách trừng phạt qua nước thứ ba.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định, loạt biện pháp này nhằm cắt giảm tối đa nguồn lực tài chính duy trì chiến sự của Nga tại Ukraine. Để được thông qua, gói trừng phạt cần sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên EU. Liên minh châu Âu kỳ vọng các nước sẽ đạt đồng thuận trong tháng 12, trước kỳ nghỉ cuối năm.

Tuyến vận tải qua Nga giúp Iran giảm sức ép từ phong tỏa của Mỹ ở Hormuz. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát từ tháng 2/2026 đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của khu vực. Bên cạnh đó, Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, buộc Tehran phải tìm kiếm những tuyến vận chuyển hàng hóa thay thế.

Tại Bandar Anzali, một trong những trung tâm thương mại quan trọng trên bờ biển Caspi của Iran, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo số liệu chính thức được RT dẫn lại, trong nửa đầu năm nay, lượng hàng nhập khẩu qua cảng tăng 76%, trong khi xuất khẩu tăng 10%.

"Cuộc chiến này đã khiến chúng tôi nhìn nhận biển Caspi dưới góc độ rộng hơn, đặc biệt là vai trò cửa ngõ thương mại", Thống đốc tỉnh Gilan của Iran, ông Hadi Haghshenas, cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với RT.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13/10/2026. Ảnh: ISNA/Reuters

Thêm 3 tàu dầu va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 24/11 thông báo có thêm 3 tàu dầu đã va trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz trong ngày 23/11.

Thông báo của IRGC cho biết các tàu dầu đã va trúng thủy lôi khi đi vào tuyến không an toàn và chưa được cấp phép tại eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định cả 3 tàu đều bị bốc cháy và không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, danh tính các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin.

Iran đòi Mỹ bồi thường 290 tỷ USD chiến phí. Ngày 23/11, Luật sư Hassan Abdolianpour, Giám đốc Trung tâm Luật sư thuộc Bộ tư Pháp Iran cho biết các tòa án nước này đã yêu cầu Mỹ chi trả 290 tỷ USD tiền bồi thường cho những thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công vào Iran. Bên cạnh đó, Tehran còn khởi kiện các quốc gia Arab vùng Vịnh, vì đã cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các quốc gia bị khởi kiện không được nhắc đến.

Nga cảnh báo Ukraine về hậu quả sau các vụ tấn công tàu ở Libya, biển Baltic. Ngày 23/11, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow liên quan đến thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các lực lượng Ukraine đã đánh chìm tàu ​​hộ tống Merkury của Nga ngoài khơi bờ biển Libya, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đã ghi nhận tuyên bố này.

"Bộ Quốc phòng đang xử lý vấn đề và thông tin sẽ được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng nếu thấy phù hợp", ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công.

"Các quân nhân của chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các đòn tấn công toàn diện, quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine mỗi ngày. Cách thức này gây ra những hậu quả rất đau đớn cho chính quyền Kiev", ông Peskov nói, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục lộ trình này, phù hợp với những tuyên bố gần đây của Tổng thống Vladimir Putin.

Điện Kremlin: Chưa có quyết định việc Tổng thống Putin dự Hội nghị G20. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết hiện vẫn chưa có quyết định về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami (Mỹ) hay không.

"Chưa. Hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra", ông Peskov trả lời tờ Izvestia khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới hay không.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14-15/12 tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Trump National Doral Miami ở Florida, Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ mong muốn ông Putin sẽ có mặt tại hội nghị này.

Miền Đông Libya cáo buộc về sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở miền Tây. Chính quyền miền Đông Libya ngày 23/11 đã kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra các cáo buộc về sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở miền Tây nước này, đồng thời phản đối các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu Nga tại khu vực cảng Benghazi.

Các cuộc tấn công tàu Nga tại khu vực cảng Benghazi của Libya hôm 22/11, do Ukraine nhận trách nhiệm, diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công chống lại Nga ở những khu vực cách xa tiền tuyến của cuộc chiến.

Libya trong nhiều năm qua bị chia cắt giữa chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận ở miền Tây và chính quyền đối lập ở miền Đông, được hỗ trợ bởi chỉ huy quân sự Khalifa Haftar. Chính quyền miền Đông Libya, có trụ sở tại Benghazi, cho biết các cuộc tấn công đã vi phạm chủ quyền của Libya và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về "các báo cáo liên quan đến sự hiện diện của nhân viên, chuyên gia hoặc đơn vị quân sự Ukraine" ở miền Tây Libya.

Mỹ thảo luận kế hoạch huấn luyện quân đội Syria. Reuters ngày 23/11 dẫn lời 5 nguồn thạo tin cho hay, Mỹ đang thảo luận kế hoạch tham gia một chương trình huấn luyện đa quốc gia dành cho quân đội Syria, tập trung vào hoạt động rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ. Nếu được triển khai, đây sẽ là chương trình huấn luyện đầu tiên của Mỹ phối hợp với quân đội Syria kể từ sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ năm 2024.

Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đối mặt với những rào cản pháp lý tại Mỹ cũng như sự hoài nghi từ một bộ phận quân đội Syria. Nếu các bên đạt được thỏa thuận, Washington có thể đưa một số lượng hạn chế binh sĩ trở lại Syria ngay trong năm 2027, chỉ khoảng một năm sau khi rút lực lượng tham gia chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kéo dài hơn một thập kỷ.

Theo 4 nguồn tin, chương trình huấn luyện ban đầu sẽ tập trung vào kỹ năng rà phá bom mìn và xử lý an toàn các loại vật liệu nổ. Nếu thành công, đây có thể trở thành mô hình để mở rộng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Syria trong tương lai.

Phía Syria hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Một binh sĩ quân đội Syria đứng cạnh một chiếc xe tăng ở Maskanah, gần Aleppo, Syria, ngày 17/1/2026. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc điều động tiêm kích ngăn chặn máy bay Nga bay vào vùng KADIZ. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vào rạng sáng 24/11, một số máy bay quân sự Nga đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của nước này, trên vùng biển phía Đông và diễn ra trong một thời gian ngắn mà không thông báo trước.

Theo JCS, các máy bay quân sự Nga được xác nhận tiến đến gần đảo Ulleung rồi rời khỏi khu vực, khiến quân đội Hàn Quốc phải phát đi cảnh báo khẩn cấp.

Phản ứng trước vụ việc, không quân Hàn Quốc đã điều động các máy bay tiêm kích để sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, máy bay Nga sau đó đã rời khỏi vùng nhận dạng phòng không mà không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết, cơ quan này sẽ triệu tập tùy viên quân sự Nga để phản đối liên quan vụ việc.

Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin trên của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay 5 chức vụ trọng yếu. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa quyết định thay thế 5 chức vụ bộ trưởng và tương đương trong chính phủ - một quyết định được cho là nhằm tạo một sự thống nhất xuyên suốt trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh.

Theo quyết định của của Tổng thống Lee Jae Myung, các chức vụ được thay thế bao gồm Tổng giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (Viện Thông tin quốc gia), Bộ trưởng Ngoại giao, Thống nhất, Hành chính và An ninh, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, Thủ trưởng Cơ quan An ninh quốc gia Wi Sung-lac vẫn được lưu nhiệm.

Theo giới phân tích chính trị, bối cảnh chính của cuộc cải tổ lần này được đánh giá là nhằm 4 mục tiêu chính bao gồm chú trọng khôi phục và tăng cường hợp tác trong quan hệ Hàn - Mỹ, sự đình trệ trong quan hệ liên Triều và thất bại trong đối thoại Mỹ - Triều, những diễn biến như vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) làm xấu đi quan hệ liên Triều, giải quyết bất đồng về đường lối giữa các cơ quan chính phủ.