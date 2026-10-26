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Nóng thế giới hôm nay 26/10: Lãnh tụ Triều Tiên bất ngờ thăm Trung Quốc

Thứ Hai, 05:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc; Tổng thống Trump tiết lộ vai trò mới của bà Melania; Séc bác bỏ đề xuất của Phần Lan liên quan công dân Nga; Iran thông báo bắn hạ UAV Mỹ tại Hormuz…

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ thăm Trung Quốc: Chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều, củng cố ý nguyện hữu hảo của người dân, vừa làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, thúc đẩy sự hợp tác và phát triển chung.

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Ông Vương Hộ Ninh tháp tùng ông Kim Jong Un đặt lẵng hoa tại Tháp tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tháp tùng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 

Thông tin về chuyến thăm của ông Kim Jong Un đã không được cả Trung Quốc và Triều Tiên thông báo trước.

Nhiều quan chức Trung Quốc đón ông Kim Jong Un: Chuyến thăm của ông Kim Jong Un diễn ra nhân kỷ niệm 76 năm ngày quân tình nguyện Trung Quốc tham gia kháng Mỹ viện Triều.

Theo bản tin sáng 25/10 của KCNA, đón Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm Trung Quốc còn có các ông: Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lưu Hải Tinh, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương; Mã Triều Húc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao...

Ông Trump và bà Melania để ngỏ khả năng thăm Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump không loại trừ khả năng tới thăm Ukraine trong thời gian tới.

Tại một cuộc họp báo ngày 24/10, khi được hỏi liệu hai người có kế hoạch tới thăm Ukraine hay không, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ xem xét”.

Tổng thống Donald Trump sau đó nói thêm rằng chuyến thăm “có thể diễn ra”.

Ông Trump tiết lộ vai trò mới của bà Melania trong vấn đề Nga - Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng vợ ông, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, sẽ tham gia tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Nga và Ukraine trong thời gian tới.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ngày 19/10/2026. Ảnh: Reuters.

Khi được một phóng viên tại bang Florida hỏi về khả năng này, ông Trump trả lời: “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”.

Ông Zelensky tiết lộ số tên lửa Patriot Ukraine nhận trong 3 tháng: Ông Zelensky cho biết Ukraine chỉ nhận được 24 tên lửa Patriot từ Mỹ trong 90 ngày, thấp hơn nhiều so với lượng tên lửa phòng không dùng tại Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 24/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số lượng tên lửa đánh chặn Patriot mà Kiev nhận được từ Mỹ trong 3 tháng qua thấp hơn nhiều so với lượng tên lửa được Mỹ và các đối tác Trung Đông sử dụng trong các chiến dịch quân sự gần đây nhằm vào Iran.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky của Nga và Ukraine đang được triển khai thế nào?: Nga và Ukraine đang chuẩn bị các bước để thực hiện cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện triển khai sứ mệnh nhân đạo, đưa hàng cứu trợ vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Ngay sau khi hai bên thống nhất về thỏa thuận ngừng bắn cục bộ, ngày 24/10, Ủy viên phụ trách nhân quyền Nga, bà Yana Lantratova đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với ông Dmytro Lubinets, Ủy viên Quốc hội Ukraine về nhân quyền kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này, để trao đổi về sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Oleshky.

Theo bà Lantratova, hai bên đã thảo luận những nội dung được thống nhất trước đó và xác nhận đang thực hiện các cam kết theo thỏa thuận.

Chi tiêu quân sự của Ukraine có thể lên tới 473 triệu USD/ngày vào năm 2027: Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên các báo cáo từ Bộ Tài chính Ukraine, chi phí quân sự của nước này trong năm 2027 sẽ lên tới 473 triệu USD mỗi ngày nếu xung đột với Nga tiếp diễn.

Con số nêu trên chỉ bao gồm các khoản chi tiêu quân sự trực tiếp, cụ thể là chi phí trả lương cho quân nhân tại ngũ và mua sắm vũ khí, đạn dược cũng như trang thiết bị. Tính toán này chưa bao gồm các khoản phúc lợi xã hội dành cho cựu chiến binh và gia đình tử sĩ, chi phí xây dựng công sự (nếu không do Bộ Quốc phòng thực hiện) hay bất kỳ khoản chi tiêu nào khác của chính phủ.

Séc bác bỏ đề xuất của Phần Lan siết chặt quy định thị thực EU với công dân Nga: Cộng hòa Séc mới đây bác bỏ đề xuất của Phần Lan về việc siết chặt quy định thị thực Schengen đối với công dân Nga trên toàn Liên minh châu Âu (EU), đồng thời khẳng định Séc sẽ tiếp tục duy trì các hạn chế quốc gia hiện hành thay vì ủng hộ một sáng kiến khó có thể đạt được sự đồng thuận từ các nước thành viên.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka cho biết, nước này không ủng hộ sáng kiến của Phần Lan nhằm hạn chế đáng kể việc cấp thị thực cho công dân Nga nhập cảnh vào EU.

Iran sẽ không thay đổi lập trường dù Mỹ tiếp tục tấn công: Bất chấp chiến lược gây sức ép và đe dọa tấn công của Mỹ, giới chức Iran khẳng định nước này sẽ không thay đổi lập trường, kể cả trong trường hợp Washington khai chiến trở lại.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm 2026. Ảnh: AP.

Tuyên bố do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra ngày 25/10, trong một sự kiện được tổ chức tại thủ đô Tehran. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Iran nhấn mạnh bất kể chiến tranh có tiếp diễn hay không, lập trường của Tehran cũng không thay đổi. Ông Araghchi lập luận: Mỹ đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran và nhận được cùng một kết quả. Vì vậy, nếu xung đột tái diễn, những gì Mỹ nhận được từ Iran cũng không có gì khác biệt.

Iran thông báo bắn hạ UAV của Mỹ tại eo biển Hormuz: Căng thẳng khu vực vùng Vịnh tiếp tục gia tăng khi Iran ngày 25/10 thông báo bắn hạ thêm một UAV được cho là của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Chiếc UAV mà Iran thông báo bắn hạ là LUCAS, dòng máy bay không người lái cảm tử giá rẻ sử dụng đạn tuần kích của quân đội Mỹ. Đây là một trong những vũ khí Mỹ đã triển khai trong chiến dịch tập kích vào Iran ngày 28/2.

Hàng trăm nghìn người biểu tình tại Pháp, gần 1.000 người bị bắt giữ: Ngày 24/10, hàng trăm nghìn người đã đồng loạt xuống đường trên khắp nước Pháp nhằm yêu cầu cải thiện sức mua, điều kiện giáo dục và dịch vụ công. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong trật tự, nhưng căng thẳng và đụng độ đã bùng phát tại nhiều đô thị lớn vào cuối ngày.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, ước tính khoảng 410.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc, riêng thủ đô Paris có tới 110.000 người. Các yêu cầu tập trung vào giảm sức ép chi phí sinh hoạt, tăng nguồn lực cho giáo dục và bảo vệ dịch vụ công.

Biểu tình quy mô lớn bước sang tuần thứ 2, Pháp tăng cường an ninh trên cả nước: Hơn 400.000 người hôm 24/10 tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố của Pháp để bày tỏ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao và yêu cầu cải thiện các chính sách xã hội. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, đụng độ vẫn xảy ra tại Paris và một số thành phố lớn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đánh giá tình hình an ninh trong các cuộc biểu tình hôm 24/10 đã được kiểm soát tốt hơn so với một tuần trước. Theo ông, phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, số vụ phá hoại, cướp bóc giảm đáng kể và không ghi nhận các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào trụ sở chính quyền như đợt biểu tình trước.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội: Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 đang bước vào giai đoạn quyết định, với 18 bang triển khai bỏ phiếu sớm. Kết quả sẽ định hình cán cân quyền lực tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump.

Cử tri tại New York hôm 24/10 bắt đầu đi bỏ phiếu sớm để lựa chọn các đại diện tại Quốc hội và nhiều chức vụ cấp bang. Cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, đồng thời bầu chọn hàng chục thống đốc cùng nhiều chức vụ tại các bang và địa phương.

Myanmar gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày tại 55 thị trấn: Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tiếp tục gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày tại 55 thị trấn trên cả nước, đồng thời giao Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ye Win Oo thực thi các quyền hành chính và điều hành theo sắc lệnh này.

Đây là lần gia hạn thiết quân luật mới nhất đối với các khu vực được xem là trọng điểm xung đột tại Myanmar. Trước đó, số địa phương áp dụng thiết quân luật đã giảm từ 58 xuống 55 thị trấn sau cuộc họp Hội đồng Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) vào ngày 14/10. Ba thị trấn được đưa ra khỏi danh sách gồm Nganzun thuộc vùng Mandalay và Kyaukme, Hsipaw thuộc bang Shan.

Trí Nhân/VOV.VN tổng hợp
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