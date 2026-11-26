Nga tuyên bố trả đũa sau loạt đòn tập kích nhà máy lọc dầu của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/11 tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp trả đũa sau khi Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và những diễn biến quân sự mới đang khiến xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ lan rộng.

Theo ước tính của hai nguồn tin trong ngành được hãng tin Reuters dẫn lại, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% trong khoảng một tháng qua.

Nga tập kích Kiev, Ukraine phóng hàng trăm UAV về phía Moscow. Ảnh: Reuters

Ukraine xác nhận tấn công tàu Nga ở Vịnh Phần Lan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào một tàu hàng Nga ở Vịnh Phần Lan, đồng thời khẳng định đây là mục tiêu quân sự hợp pháp.

“Mọi tàu treo cờ Nga chở vũ khí hoặc hàng hóa thuộc diện trừng phạt mà không ai rõ đó là gì đều là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi, dù ở vùng lãnh hải Nga hay vùng biển trung lập”, Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky thừa nhận một số đồng minh châu Âu lo ngại trước những vụ việc xảy ra trên biển Baltic. Ông cho biết đã chỉ đạo các bộ trưởng và quân đội tăng cường trao đổi thông tin với các đối tác để bảo đảm những nước này nắm được đầy đủ tình hình và không bị bất ngờ.

Ukraine mở rộng phạm vi xung đột với Nga. Xung đột Nga - Ukraine đang có dấu hiệu lan rộng mạnh mẽ ra ngoài chiến trường truyền thống, vươn tới các tuyến hàng hải chiến lược tại Địa Trung Hải, biển Baltic và khu vực Bắc Phi, khi Ukraine liên tiếp tấn công các tàu quân sự và tàu hậu cần của Nga trên nhiều tuyến hàng hải quốc tế.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố các tàu hải quân Nga cũng như tàu hàng vận chuyển trang thiết bị quân sự đều là mục tiêu tấn công hợp pháp và đây là hành động “tự vệ” của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga bị đánh chìm tại cảng Benghazi, miền đông Libya.

Không dừng ở Libya, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào tàu hàng Sparta II của Nga tại vịnh Phần Lan hôm 21/11. Ông khẳng định con tàu là mục tiêu quân sự hợp pháp vì vận chuyển vũ khí.

Tổng thống Ukraine bác đề xuất tới Moscow đàm phán của Tổng thống Belarus. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 bác bỏ đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc cùng tới Moscow đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, cả Moscow lẫn Kiev đều không phải là địa điểm khả thi để tổ chức đàm phán và các bên đều hiểu rõ điều này.

Trước đó, nhà lãnh đạo Belarus cho rằng Ukraine, Nga và Belarus có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận hơn nếu không có sự tham gia của các nước châu Âu. Đề xuất trên trái với lập trường mà Kiev nhiều lần khẳng định, theo đó đại diện châu Âu cần tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến tương lai và những bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.

Mỹ loại khả năng đưa quân, lập căn cứ tại Ukraine sau xung đột. Các nhà đàm phán Mỹ trong các cuộc trao đổi kín đã loại khả năng đưa binh sĩ hoặc thiết lập căn cứ quân sự tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc, trong khuôn khổ các cam kết bảo đảm an ninh.

Một nguồn tin cho biết ông Zelensky đã nói với các đồng minh rằng ông chưa hiểu những cam kết của Mỹ sẽ có ý nghĩa thực tế ra sao nếu không có binh sĩ hoặc căn cứ quân sự tại Ukraine.

Bất đồng xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kiev muốn các đối tác đưa ra cam kết rõ ràng bằng văn bản, trong đó xác định họ sẽ hành động như thế nào nếu Nga tấn công trở lại. Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn đang bàn về vai trò của họ.

Đặc phái viên Mỹ 'góp ý' về cách đàm phán của Tổng thống Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho rằng việc Tổng thống Ukraine liên tục công khai các bất đồng trong quá trình đàm phán có thể khiến Kiev gặp bất lợi.

"Tôi đồng cảm với Tổng thống Zelensky, nhưng thói quen công khai các bất đồng trong quá trình đàm phán có thể khiến Ukraine gặp bất lợi. Điều tôi muốn nói với ông Zelensky là hãy cùng tìm cách chấm dứt xung đột và đạt được một thỏa thuận an ninh vững chắc cho Ukraine. Khi đó, ông ấy có thể tập trung phát triển kinh tế và trực tiếp dẫn dắt công cuộc tái thiết", ông Kushner nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New York Magazine.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky mới đây đã tiếp tục có những phát ngôn nhắm vào Tổng thống Trump, khi tuyên bố sẽ tìm đến Quốc hội Mỹ khóa mới do Đảng Dân chủ kiểm soát nhằm tăng cường sức ép lên Nga nếu nỗ lực hòa giải của chủ nhân Nhà Trắng không thành công.

Iran sử dụng tên lửa Kheibar Shekan trong các cuộc tấn công vào Mỹ và đồng minh tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Toàn bộ căn cứ Mỹ ở Trung Đông đều trong tầm hỏa lực của Iran. Tuyên bố trong cuộc gặp chỉ huy cùng các quan chức hàng đầu thuộc lực lượng bán quân sự Basij, Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Abdollahi chỉ rõ trong cuộc chiến do Mỹ khơi mào, các lực lượng vũ trang Iran đã giáng những đòn sấm sét vào các căn cứ Mỹ trên toàn khu vực, phá hủy phần lớn các cấu phần hạ tầng và khiến một lượng lớn các cơ sở không thể vận hành. Tổn thất quá lớn khiến Washington phải cân nhắc việc bố trí các căn cứ Mỹ, tới các vị trí ở xa Iran hơn.

Tướng Abdollahi khẳng định nỗ lực này sẽ không thể giúp các căn cứ Mỹ an toàn, nếu xung đột bùng phát trở lại. Nguyên do là bởi dù được bố trí ở bất kỳ địa điểm nào tại Trung Đông, các căn cứ Mỹ cũng đều nằm trong tầm bắn của hỏa lực Iran.

Theo phân tích của tờ Nhật báo Phố Wall các cuộc tấn công trả đũa của Iran trong cuộc chiến bùng phát cuối tháng 2/2026, đã khiến tổng cộng 274 công trình tại 24 căn cứ có sự hiện diện của quân đội Mỹ trên khắp Trung Đông, bị hư hại.

Lực lượng Houthi cảnh báo tấn công thủ đô lâm thời của Yemen. Theo Arab News, phát ngôn viên quân đội Yemen Majed al-Nuzaili ngày 24/11 đã thừa nhận khả năng Houthi có thể tấn công thủ đô lâm thời Aden, trong bối cảnh lực lượng do Iran hậu thuẫn đã kiểm soát thủ đô Sanaa trước đó.

"Houthi đang chuẩn bị tấn công Aden. Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm trọng, sẵn sàng ứng phó để bảo vệ thành phố. Dù tình hình hiện tại không như chúng tôi mong muốn, nhưng chưa đến mức tồi tệ như thông tin được đưa ra. Việc Houthi chiếm được Aden chỉ là kịch bản giả định và sẽ không thành hiện thực", ông Al-Nuzaili cho biết.

Cũng theo ông Al-Nuzaili, quân đội của chính phủ Yemen hiện đã chặn đứng đà tiến quân của Houthi, bất chấp việc lực lượng này chỉ còn cách Aden 60km. Quan chức Yemen cũng lập luận rằng đối thủ thực sự mà lực lượng chính phủ phải đối mặt không phải là một lực lượng dân quân địa phương, mà là một đội quân được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hậu thuẫn.

Israel tính tung đòn phủ đầu, Iran đứng trước nguy cơ mới. Ngày 24/11, Israel cáo buộc Iran phát triển vũ khí hóa học nhằm khôi phục lợi thế chiến lược sau những tổn thất trong xung đột với Israel và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết tình báo hai nước đã theo dõi hoạt động này trong nhiều tháng.

Ông cảnh báo Israel có thể tiến hành tấn công phủ đầu để ngăn Tehran sở hữu loại vũ khí nguy hiểm, đồng thời cho rằng chương trình này có thể làm thay đổi cán cân an ninh Trung Đông. Tuy nhiên, phía Israel chưa công bố bằng chứng cụ thể về quy mô, tiến độ hay địa điểm triển khai chương trình vũ khí hóa học mà nước này cáo buộc Iran đang theo đuổi.

Thêm 2 tàu dầu va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sáng 25/11 thông báo, vừa có thêm 2 tàu dầu va trúng thủy lôi là bốc cháy tại eo biển Hormuz. Các phương tiện không thể tiếp tục di chuyển, song tình trạng cụ thể không được tiết lộ.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 2 tàu dầu gặp sự cố đầu giờ sáng khi đi vào tuyến không an toàn ở Nam eo Hormuz. Sau khi va trúng thủy lôi, khoang máy của cả 2 tàu đều bị cháy và phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Quốc tịch các tàu cũng không được nhắc đến. Thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo việc tàu dầu va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Hầu hết báo cáo chưa được các nguồn độc lập xác nhận.