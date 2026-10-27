Nóng thế giới hôm nay 27/10: Liên minh Mecca có động thái mới với Iran

Liên minh Mecca có động thái mới với Iran: Iran thông báo các quan chức cấp cao Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tới Tehran tham dự cuộc họp chung về an ninh khu vực. Động thái ngoại giao này diễn ra sau khi Liên minh Mecca quyết định triển khai các cam kết phòng thủ tập thể, giữa lúc căng thẳng Saudi Arabia - Houthi tiếp tục gia tăng.

Ngày 7/8/2026, tại thành phố Mecca, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (giữa) cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký hiệp định phòng thủ giữa ba nước. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 26/10 dẫn thông tin từ Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman, Tư lệnh Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, và Giám đốc Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin sẽ tham gia một cuộc họp chung trong chuyến thăm Tehran.

Theo ông Bagheri, trong cuộc gặp với Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Thống chế Asim Munir đã thông báo quyết định của các quan chức cấp cao Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan về việc đến Tehran, gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và tổ chức một cuộc họp chung.

Ông Bagheri cho biết cả ba nước tham dự cuộc họp, cùng với Iran, có thể thực hiện một bước đi hiệu quả hướng tới xây dựng nền an ninh khu vực dựa trên nội lực, thông qua việc vận dụng kinh nghiệm thành công của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong bảo đảm an ninh quốc gia trong cuộc chiến tranh áp đặt lần thứ ba.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không tấn công Iran trong ngày 25/10: Phát biểu với báo giới trước khi lên chuyên cơ tới bang Michigan để vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng sẽ không có cuộc tấn công nào trong ngày, khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có tiến hành không kích Iran trong ngày 25/10 hay không.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay trong ngày Chủ nhật. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình của Fox News, Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi, liệu Washington nên đạt được thỏa thuận với Iran hay tiến hành các hành động quân sự nhằm kết liễu đối phương.

Nga có thể hỗ trợ Iran giảm sự phụ thuộc vào các cảng biển phía Nam: Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hamid Ghanbari cho biết Nga có thể hỗ trợ Iran giảm phụ thuộc vào các cảng phía Nam, đồng thời trở thành nhà cung hàng hóa thiết yếu và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa hai nước.

Phát biểu được truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ngày 25/10, ông Hamid Ghanbari nhấn mạnh Nga có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho Iran, giảm sự phụ thuộc của nước này vào các cảng phía Nam và thúc đẩy thương mại trong bối cảnh các hạn chế về ngân hàng.

Phái đoàn Qatar đến Iran để tháo “ngòi nổ chiến tranh”: Trước nguy cơ xung đột vũ trang Mỹ - Israel - Iran bùng phát trở lại, một phái đoàn quan chức Qatar hôm 25/10 đã đến Tehran để vãn hồi hòa bình, tháo ngòi nổ chiến tranh.

Thông tin về việc phái đoàn đàm phán Qatar đến Iran, được hãng tin Reuters công bố, dẫn lời một quan chức am hiểu vấn đề. Đây là lần thứ 2 trong tuần, xuất hiện thông tin các nhà đàm phán Qatar đến Tehran để hạ nhiệt căng thẳng, tháo ngòi nổ chiến tranh Mỹ-Iran. Trước đó, trong tuần vừa qua, truyền thông khu vực cũng đưa tin về một phái đoàn quan chức Qatar đến Tehran, trùng thời điểm Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir, đang có mặt tại Iran với cùng sứ mệnh.

Ông Trump nêu vấn đề Iran để kêu gọi cử tri Israel ủng hộ Thủ tướng Netanyahu: Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước cuộc bầu cử tại Israel ngày 27/10, kêu gọi cử tri giúp 2 nhà lãnh đạo “hoàn thành nhiệm vụ” trong xung đột với Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính trường Israel chia rẽ và căng thẳng về khả năng nối lại chiến sự.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/10, ông Trump nhắc lại tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu đưa ra một tuần trước đó. Động thái mới xuất hiện chỉ vài giờ sau khi trang tin Axios đưa tin, Thủ tướng Israel đã thúc giục Tổng thống Mỹ công khai thể hiện sự ủng hộ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy liên minh cánh hữu do đảng Likud của ông Netanyahu dẫn dắt còn cách xa mục tiêu giành đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 26 để bầu Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Israel tiếp tục tấn công tại Gaza làm hàng chục người chết và bị thương: Không ngoài lo ngại của giới phân tích, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công người Palestine trong bối cảnh bầu cử tại Israel tới gần. Trong đó, các cuộc tập kích mới nhất trong ngày hôm qua của quân đội Israel tại dải Gaza, khiến ít nhất 7 người chết, hàng chục người bị thương.

Israel tấn công Gaza. Ảnh: aa.com

Cơ quan Y tế Palestine cho biết, thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận tại phía Bắc dải Gaza, khi quân đội Israel tấn công vào trường Đại học Hồi giáo ở bên trong thành phố Gaza. Đòn tập kích khiến 3 cán bộ nhà trường thiệt mạng và khoảng 10 sinh viên bị thương.

Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine sau ngày 4/11: Điện Kremlin ngày 25/10 cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột sau ngày 4/11.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp ba bên dự kiến sẽ được nối lại sau ngày Thống nhất dân tộc của Nga (4/11). Theo ông, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng bởi cuộc gặp chủ yếu mang tính chất thăm dò và khó có thể giải quyết được nhiều vấn đề ngay trong vòng tiếp xúc đầu tiên.

Ukraine nêu 3 phương án ngừng tấn công cơ sở lọc dầu Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga theo đề nghị từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng với điều kiện 1 trong 3 phương án do Ukraine đề xuất phải được thực hiện.

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga không thể gây tác động đáng kể đến giá năng lượng toàn cầu. Ông dẫn số liệu cho rằng Nga chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng dầu diesel xuất khẩu trên thế giới, trong khi 98% còn lại thuộc về các nước xuất khẩu khác.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: pbs.org

Mỹ sắp nối lại đàm phán ba bên với Nga và Ukraine: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 25/10 cho biết, nước này đang tiến rất gần tới việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Ukraine, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Phát biểu trên chương trình của Fox News, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trong những ngày cuối tuần, về các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Washington đang ở rất gần thời điểm khởi động các cuộc đàm phán ba bên, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết.

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ca ngợi thỏa thuận với Nga về việc cung cấp nhiên liệu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu. “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ còn cung cấp dầu cho cả thế giới và đó là một điều rất tốt”, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại căn cứ không quân Andrews trước khi lên đường tới Michigan.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu: Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.

Ông Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin: “Người châu Âu đang tự phá bỏ các truyền thống của chính mình, vì vậy, họ càng không thể truyền tải những giá trị đó cho người di cư”.

Triều Tiên gửi thư tố cáo Hàn Quốc lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Ngày 22/10 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) vào hôm 21/9 khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi và có phản ứng mang tính trách nhiệm.

Đáp lại, hôm 26/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này cũng đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 25/10, khẳng định rằng vụ nổ mìn gần đường phân giới quân sự khiến binh sĩ Hàn Quốc bị thương thực chất là "một vở kịch do Hàn Quốc tự biên tự diễn".

Hàn - Mỹ lại tập trận chung khi tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng: Bất chấp những phản ứng mạnh từ Bình Nhưỡng và tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn sau những tranh cãi kéo dài, lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ lại vừa khởi động một cuộc tập trận chung mới.

Cuộc tập trận chung vừa được Không quân Hàn Quốc và Mỹ khởi động hôm 26/10 có tên gọi “Lá cờ tự do (Freedom Flag)”. Hoạt động quân sự quy mô lớn này được tổ chức tại Căn cứ Gunsan - phía Tây Hàn Quốc, và sẽ kéo dài đến ngày 6/11. Đây là cuộc tập trận chung được tổ chức 2 lần mỗi năm vào các thời điểm khác nhau trong 6 tháng đầu và cuối năm.