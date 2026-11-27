Ông Trump tuyên bố Mỹ đủ ngân sách cho cuộc chiến với Iran đến cuối tháng 1/2027. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Post hôm 24/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nguồn ngân sách hiện có đủ để duy trì các hoạt động quân sự nhằm vào Iran đến gần cuối tháng 1/2027.

Ông Trump tuyên bố các chiến dịch quân sự của Mỹ đã phá hủy phần lớn năng lực hải quân, không quân và hệ thống phòng không của Iran, đồng thời loại bỏ nhiều nhân vật lãnh đạo của nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington có thể chủ động lựa chọn thời điểm kết thúc cuộc chiến, đồng thời cảnh báo nỗ lực của các nghị sĩ đảng Dân chủ nhằm sớm chấm dứt hoạt động quân sự có thể biến những gì ông coi là chiến thắng thành thất bại. Tổng thống Trump cũng khẳng định thay đổi chế độ ở Iran không phải là mục tiêu của ông. Washington hướng tới việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Hơn 30 tàu dầu phát nổ tại eo Hormuz trong tháng 11. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/11 cho biết, căn cứ các thông báo của Iran, kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026 đến nay, hơn 140 tàu hàng đã bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng tại eo biển Hormuz. Đặc biệt, chỉ trong tháng 11 này, có ít nhất 30 tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển này.

Trước đó, dữ liệu của Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng cho biết, từ đầu tháng 10 đến ngày 22/11, eo biển Hormuz ghi nhận ít nhất 52 cuộc tấn công nhắm vào tàu hàng. Tuy nhiên, bên thực hiện hoạt động tấn công, không được đề cập.

Trong gần 9 tháng qua, Washington, Tehran cùng các nhà trung gian, đã tiến hành nhiều vòng đối thoại gồm cả chính thức và không chính thức, để mở lại eo biển, song chưa mang lại hiệu quả. Giới chức Iran nhất quyết yêu cầu Mỹ phải đáp ứng 7 điều kiện liên quan, bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ bao vây, trừng phạt kinh tế chống Iran, mới mở lại eo biển.

Houthi tiếp tục tấn công hai cảng của Saudi Arabia. Người phát ngôn quân sự Houthi tại Yemen, ông Yahya Saree, tối 25/11 tuyên bố lực lượng này đã tập kích, gây hư hại nghiêm trọng hai cảng Jazan và Jeddah của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ.

Theo ông Saree, các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc không quân Saudi Arabia ném bom thành phố cảng chiến lược Hodeidah do Houthi kiểm soát ở Yemen. Mức độ thiệt hại thực tế hiện chưa được xác định.

Cùng ngày, quân đội Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn thông báo đã tiến hành 21 cuộc không kích, 577 cuộc pháo kích và 36 cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các vị trí của Houthi trên nhiều mặt trận. Quân đội Yemen tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 750 tay súng, phá hủy hoặc làm hư hại gần 80 phương tiện, thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí của Houthi.

Đặc phái viên Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, nhận định xung đột Ukraine về thực chất đã trở thành cuộc chiến ủy nhiệm giữa các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev và Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với ông Mathias Doepfner, Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Axel Springer ngày 25/11, ông Kushner cảnh báo xung đột có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến một cuộc leo thang nghiêm trọng.

“Chúng ta đang sống trong một thời điểm vô cùng nguy hiểm. Cuộc chiến này phần nào vẫn được giới hạn trong phạm vi Ukraine, nhưng trên thực tế đã trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm. Chỉ cần một tính toán sai lầm cũng có thể khiến tình hình leo thang nghiêm trọng”, ông Kushner nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện sự kiềm chế và cam kết với phía Mỹ rằng Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Nga yêu cầu EU làm rõ lập trường về xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/11 cho biết vẫn chưa rõ Liên minh châu Âu (EU) có thể đóng góp gì cho tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine khi khối này chưa công bố lập trường chính thức về các cuộc thương lượng.

Các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev đến nay vẫn chưa được tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Sau nhiều tuần bất đồng nội bộ, lãnh đạo EU đã nhất trí thành lập nhóm đàm phán gồm đại diện các cơ quan của khối cùng Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Gomel, Belarus, ông Lavrov cho biết Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas đã bác bỏ khả năng thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời kêu gọi không tính đến lợi ích của Nga. Ngoại trưởng Lavrov đặt câu hỏi về ý nghĩa của các cuộc đàm phán nếu NATO và EU muốn độc quyền quyết định cấu trúc an ninh châu Âu mà không tính đến lợi ích của Moscow. Ông Lavrov cũng chỉ trích Brussels đưa ra các tuyên bố công khai thay vì chuyển những đề xuất cụ thể qua các kênh ngoại giao chính thức, đồng thời nhấn mạnh Nga muốn làm rõ mục tiêu và lập trường của EU trước khi tiến hành đối thoại với khối này.

Ukraine tuyên bố tập kích căn cứ không quân Nga, làm hư hại 5 máy bay. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tập kích căn cứ không quân Savasleyka thuộc tỉnh Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga, làm hư hại 5 máy bay chiến đấu, đồng thời tiếp tục tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Samara.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tập kích căn cứ Savasleyka được thực hiện với sự phối hợp của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Đây là nơi đồn trú của các máy bay MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Thông tin sơ bộ từ phía Ukraine cho thấy 3 máy bay MiG-31 và 2 máy bay Su-34 của Nga bị hư hại, không thể hoạt động trong một thời gian. Tuy nhiên, số lượng máy bay bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được xác minh.

Ukraine cũng tuyên bố tiếp tục tập kích hai nhà máy lọc dầu Syzran và Kuibyshev thuộc tập đoàn Rosneft của Nga, gây hư hại nhiều hạng mục sản xuất và bể chứa dầu. Hai cơ sở này từng phải ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công hồi tháng 9. Hai nhà máy có tổng công suất chế biến hơn 15 triệu tấn dầu mỗi năm, cung cấp nhiên liệu máy bay cho Không quân Nga và các sản phẩm dầu mỏ phục vụ Quân khu Trung tâm và Quân khu phía Nam của Nga.

Ông Kim Jong Un kêu gọi mở rộng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/11 đưa tin, trong chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và nghiên cứu vũ khí, nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi mở rộng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực.

Ông Kim Jong Un khẳng định năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân của Triều Tiên đang được mở rộng một cách có hệ thống, đồng thời nhấn mạnh vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi trước những sức ép từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo mọi nỗ lực phủ nhận vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn được ghi nhận trong Hiến pháp nước này từ năm 2023, sẽ bị coi là “tuyên bố chiến tranh công khai”.

Một vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nghị sĩ Dân chủ phản đối đề xuất thuế nhập khẩu mới của ông Trump. Đề xuất áp thuế nhập khẩu mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với 14 nền kinh tế theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đang vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số tổ chức kinh tế Mỹ.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho rằng, thay vì giải quyết những vấn đề thương mại liên quan đến Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Trump lại gây bất đồng với các đồng minh, làm gia tăng gánh nặng chi phí cho các gia đình Mỹ, trong khi người lao động hầu như không được hưởng lợi.

Hạ nghị sĩ Katherine Clark cũng chỉ trích đảng Cộng hòa tiếp tục theo đuổi chính sách tăng thuế nhập khẩu thay vì hợp tác với đảng Dân chủ để giảm chi phí sinh hoạt. Bà cam kết cùng các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện sẽ hành động nhằm chấm dứt tình trạng này.

Tòa án Mỹ tiếp tục ngăn nỗ lực hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 25/11 đã ra phán quyết ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi sắc lệnh hành pháp mới nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đối với một số nhóm trẻ em. Sắc lệnh này nhắm đến trẻ em sinh ra tại Mỹ có cha mẹ là nhân viên chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, cũng như trẻ em được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ cho những người không phải là công dân Mỹ.

Thẩm phán liên bang Christopher Cooper cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền đặt ra những ngoại lệ mới đối với quyền công dân của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ và thuộc phạm vi tài phán của nước này. Ông Cooper cũng viện dẫn phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm nay bác bỏ sắc lệnh tương tự của Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh Hiến pháp Mỹ bảo đảm quyền công dân cho gần như mọi trẻ em sinh ra trên lãnh thổ nước này.

Phán quyết mới đánh dấu thêm một trở ngại pháp lý đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thu hẹp quyền công dân theo nơi sinh, vốn được quy định trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.