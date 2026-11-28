Ukraine chuẩn bị kế hoạch B nếu không thể gia nhập NATO: Ukraine đang chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh hậu xung đột theo cơ chế tương tự Điều 5 của NATO. Tuy nhiên, Kiev vẫn coi việc gia nhập liên minh quân sự này là mục tiêu ưu tiên.

Cờ Ukraine và NATO. Ảnh: NATO.

Một nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán tiết lộ với RBC-Ukraine rằng phía Nga đến nay vẫn chưa chấp thuận các đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine do Mỹ đưa ra.

Ukraine phát triển vũ khí laser có thể đốt cháy UAV từ khoảng cách 1 km: Ukraine đã đưa một hệ thống vũ khí laser do nước này tự phát triển vào mạng lưới phòng không, bổ sung thêm giải pháp công nghệ nhằm đối phó với các phương tiện bay không người lái (UAV) của đối phương.

Hệ thống mang tên Blysk của Ukraine sử dụng chùm tia laser tập trung có công suất 4 kW để làm nóng, gây hư hại và phá hủy các bộ phận bên ngoài của mục tiêu.

IAEA dàn xếp ngừng bắn giữa Nga và Ukraine: Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đang phối hợp với Nga và Ukraine để dàn xếp một lệnh ngừng bắn cục bộ mới tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát, sau một sự cố mất điện ngoài khu vực.

Thông cáo của IAEA nêu rõ cả hai đường dây điện bên ngoài đều bị mất điện lần thứ 28 kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tháng 2/2022, và điện đang được cung cấp từ máy phát điện diesel. Theo thông báo, sự cố mất điện "được cho là do hoạt động quân sự".

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo sự cố mới nhất "cùng với vị trí của nhà máy nằm ngay trên tiền tuyến của một khu vực chiến sự đang diễn ra, dẫn đến việc kết nối điện bên ngoài nhà máy vô cùng bấp bênh". Ông kêu gọi hai bên "hợp tác trên tinh thần xây dựng với IAEA để chấm dứt các hoạt động quân sự" và tiến hành sửa chữa.

Moscow cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sau khi tàu Nga bị tấn công ở Baltic VOV.VN - Quan chức ngoại giao Nga Dmitry Polyansky vừa cảnh báo thế giới gần hơn với một cuộc chiến tranh hạt nhân khi NATO tiến hành hoạt động quân sự gần biên giới Nga và tàu dân sự Nga bị tấn công trên biển Baltic.

Séc bác bỏ đề xuất gắn ngân sách EU với viện trợ cho Ukraine: Ngày 26/11, Thủ tướng Séc Andrej Babiš kiên quyết phản đối việc gắn đàm phán ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) với gói viện trợ tài chính cho Ukraine, nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ nguồn lực phát triển hạ tầng và y tế trong nước.

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp kéo dài hai ngày của EU tại Brussels, Thủ tướng Babiš khẳng định Séc cần tập trung nguồn vốn để hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc, xây dựng bệnh viện và thu hẹp khoảng cách mức sống trong khối. Theo nhà lãnh đạo Séc, gói hỗ trợ cho Ukraine phải được đàm phán độc lập với khung ngân sách 7 năm tiếp theo của EU (bắt đầu từ năm 2028).

Đàm phán ngân sách EU đổ vỡ vì bất đồng về chi tiêu và viện trợ Ukraine: Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn chia rẽ về việc cắt giảm chi tiêu cũng như khoản vay trị giá 45 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine.

Từ trái sang: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại hội nghị ở Brussels, Bỉ hồi 2025. Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo EU ngày 26/11 đã không thể đạt được đồng thuận về kế hoạch ngân sách dài hạn tiếp theo của khối, khiến hội nghị thượng đỉnh dự kiến kéo dài 2 ngày tại Brussels phải kết thúc sớm do bất đồng về chi tiêu quốc phòng và viện trợ cho Ukraine.

EU hủy ngày họp thượng đỉnh vì bất đồng ngân sách: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hủy bỏ ngày làm việc thứ hai hôm 27/11 của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels do chưa thể thu hẹp các bất đồng sâu sắc xoay quanh ngân sách dài hạn giai đoạn 2028–2034 và gói tài trợ mới dành cho Ukraine.

Thông tin này được Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố vào tối ngày 26/11, theo giờ địa phương, đồng thời cho biết mục tiêu của khối là nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo diễn ra vào hai ngày 17 và 18/12 tới.

Ông Trump sẵn sàng đón Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 cho biết ông chưa rõ liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Florida hay không, song khẳng định sẵn sàng đón nhà lãnh đạo Nga nếu ông muốn tham dự.

“Nếu ông ấy muốn đến, ông ấy hoàn toàn có thể”, Tổng thống Trump nói với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, nơi ông đang nghỉ lễ Tạ ơn.

Anh yêu cầu 100.000 quân nhân dự bị chuẩn bị cho chiến tranh VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông, quân đội Anh đã khởi động chiến dịch huy động lực lượng quân nhân dự bị quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Iraq đóng 2 cửa khẩu biên giới với Iran và Syria: Chính quyền Trung ương Iraq ngày 26/11 đã quyết định triển khai lực lượng và đóng lại 2 cửa khẩu trên bộ quan trọng kết nối giữa khu vực người Cuốc của nước này, với 2 quốc gia láng giềng chung biên giới là Iran và Syria.

Hai cửa khẩu biên giới trên bộ bị chính quyền trung ương Iraq đóng lại hôm 26/11 là Al-Waleed kết nối với Syria và Bashta kết nối với Iran. Trước đó, cả 2 cửa khẩu này đều thuộc quyền kiểm soát và điều hành của chính quyền tự trị người Kurd (KRG). Thời điểm mở lại các cửa khẩu, chưa được công bố.

2 công dân Italy thiệt mạng trong cuộc tấn công UAV của Iran vào Kuwait: Ngày 26/11, truyền thông Italy cho biết 2 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran vào Kuwait xảy ra trong cùng ngày.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Hãng thông tấn chính thức ANSA của Italy cho biết, 2 công dân nước này thiệt mạng do mảnh vỡ của máy bay không người lái Iran bị phòng không Kuwait bắn hạ, rơi trúng. Cả 2 nạn nhân là nhân viên kỹ thuật đang làm việc cho công ty Rheinmetal.

Indonesia thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng trước đề xuất áp thuế từ Mỹ: Indonesia sẽ tìm kiếm đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để phản hồi đề xuất gần đây từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) về việc áp thuế nhập khẩu mới lên tới 18% đối với hàng hóa từ Indonesia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Vahd Nabyl A. Mulachela cho biết, Bộ Ngoại giao vẫn đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan và sẽ chú trọng vào đối thoại mang tính xây dựng với chính phủ Mỹ. Chính phủ đang xem xét kỹ lưỡng báo cáo điều tra theo Mục 301 của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các kết luận lẫn mức thuế được nêu trong báo cáo công bố ngày 25/11 mới chỉ dừng lại ở mức đề xuất và chưa phải là quyết định cuối cùng. Do đó, Indonesia sẽ tiếp tục ưu tiên đối thoại mang tính xây dựng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, đồng thời bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình.

Trung Quốc, Nhật Bản phản đối mức thuế quan mới của Mỹ VOV.VN - Trung Quốc, Nhật Bản cùng các đối tác thương mại khác của Mỹ đã lên tiếng phản đối kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang duy trì năng lực sản xuất dư thừa.

Quan chức cấp cao Hamas thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel: Israel đã liên tục tấn công Gaza trong những ngày qua, trong đó các cuộc tấn công trong đêm thứ ba liên tiếp đã khiến 10 người thiệt mạng, bao gồm một quan chức cấp cao Hamas. Các cuộc tấn công của Israel cũng diễn ra tại miền Nam và miền Đông Lebanon trong ngày 26/11.

Theo các nhân viên y tế Gaza, cuộc không kích hôm 26/11 của Israel nhằm vào một căn hộ tại Deir Al-Balah thuộc trung tâm Gaza, khiến ông Khaled Abu Nada - thành viên Văn phòng chính trị của Hamas và là Thứ trưởng Giáo dục Gaza, cùng với vợ ông thiệt mạng.