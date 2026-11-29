Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, vây ép Iran: Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép với Iran về cả quân sự lẫn ngoại giao. Tổng thống Trump tuyên bố tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran. Washington bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Iraq nhằm tăng cường kiểm soát các lực lượng vũ trang thân Iran.

Mỹ điều tàu sân bay tới Trung Đông. Ảnh minh họa: AP

Trong cuộc điện đàm với các binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn hôm 26/11 tại bang Florida, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực quân sự tại khu vực. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Iran đang phạm những sai lầm nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Tổng thống Trump khẳng định Washington vẫn dành cơ hội cho Iran giải quyết bất đồng thông qua đàm phán nhằm tránh thương vong, song cảnh báo Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Trump cũng tái khẳng định mục tiêu của Washington là không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran tuyên bố toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz: Iran hôm 28/11 tuyên bố hải quân nước này vẫn đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran đồng thời cảnh báo sẵn sàng đối đầu và giáng đòn đau đớn cho kẻ thù, nếu xung đột bùng phát trở lại.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X sáng 28/11 nhân ngày truyền thống Hải quân Iran, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia khẳng định các lực lượng hải quân Iran vẫn đang toàn quyền giám sát và kiểm soát eo biển Hormuz, trải rộng từ vịnh Ba Tư tới mạn Bắc Ấn Độ Dương. Tướng Akraminia đồng thời tuyên bố hải quân Iran luôn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao độ, hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát khu vực cũng như giáng đòn chí mạng cho kẻ thù, nếu xung đột bùng phát trở lại.

Mỹ cảnh báo EU về đề xuất áp thuế đối với các tập đoàn công nghệ lớn: Mỹ cảnh báo phản đối đề xuất áp thuế dịch vụ kỹ thuật số trên toàn Liên minh châu Âu (EU), cho rằng chính sách này gây bất lợi cho các tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Meta và Amazon, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington phản đối đề xuất áp thuế kỹ thuật số trên toàn EU, cũng như các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số mà Mỹ lâu nay cho là mang tính phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Mỹ và gây bất lợi cho người tiêu dùng. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đề xuất nối lại các cuộc thảo luận về việc áp thuế kỹ thuật số nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách chung của EU, đồng thời giảm gánh nặng đóng góp tài chính của các quốc gia thành viên.

Tin tặc xâm nhập hệ thống điện toán đám mây của Không quân Mỹ: Không quân Mỹ xác nhận tin tặc đã xâm nhập nền tảng điện toán đám mây Cloud One, hệ thống quan trọng phục vụ nhiều hoạt động quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm và gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng đối với các cơ quan quốc phòng Mỹ.

Tin tặc xâm nhập hệ thống điện toán đám mây của Không quân Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Giới chức Mỹ xác nhận vụ tấn công mạng, song không cung cấp thêm thông tin về thời điểm xảy ra vụ xâm nhập cũng như quy mô và mức độ thiệt hại. Hiện chưa rõ liệu tin tặc có tiếp cận hoặc đánh cắp các dữ liệu quân sự nhạy cảm hay không.

Ba Lan cảnh báo rào cản trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine: Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski mới đây cảnh báo, Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số và bất đồng lịch sử.

Phát biểu tại Thượng viện Ba Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ mở được tất cả các nhóm đàm phán gia nhập EU vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, việc mở các nhóm đàm phán này không đồng nghĩa với việc kết thúc quá trình đàm phán, mà chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn tiếp theo, trong đó Ukraine sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để trở thành thành viên EU.

Ukraine lên kịch bản ứng phó tập kích lớn, đề xuất ngừng bắn ở Biển Đen: Trong thông báo trên mạng xã hội X ngày 27/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nghe các báo cáo chi tiết từ quân đội, các cơ quan tình báo, quan chức chính phủ và Thị trưởng Kiev về tình hình thực tế và các mối đe dọa tiềm tàng tại thủ đô.

UAV Sea Baby của Ukraine tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Nga ở Biển Đen vào ngày 28/11/2025. (Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine)

Ukraine đã xây dựng các quy trình cụ thể nhằm duy trì hoạt động giao thông công cộng và hậu cần tại Kiev, nếu các cuộc tấn công của Nga khiến tình hình xấu đi nghiêm trọng. Mục tiêu, theo ông Zelensky, là bảo đảm người dân và doanh nghiệp vẫn có thể đi lại, làm việc, học tập, đồng thời duy trì tối đa điều kiện để người dân tiếp tục ở lại thủ đô trong mọi tình huống.

Tổng thống Putin công bố tàu ngầm hạt nhân mới của Nga: Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, tây bắc nước Nga.

Buổi lễ đánh dấu việc tàu ngầm Perm chính thức được đưa vào biên chế Hải quân Nga. "Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân uy lực như thế này, với khả năng hoạt động trên phạm vi toàn cầu và có tầm quan trọng chiến lược", ông Putin nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng chúc mừng các thủy thủ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân, các viện thiết kế, doanh nghiệp quốc phòng, trung tâm nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp công nghệ cao trong quá trình chế tạo tàu ngầm.

Cựu Chủ tịch Quảng Tây (Trung Quốc) bị kết án tử hình treo vì tham nhũng: Cựu Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Lam Thiên Lập hôm 27/11 đã bị kết án tử hình treo vì nhận hối lộ lên tới hơn 88 triệu USD.

Theo bản án đưa ra tại tòa, từ năm 2008-2025, trong thời gian làm việc tại Quảng Tây, ông Lam Thiên Lập đã lợi dụng chức vụ quyền hạn hỗ trợ nhiều cá nhân, đơn vị trong hoạt động kinh doanh, đấu thầu dự án và bổ nhiệm cán bộ, nhận số tiền hối lộ lên tới 587 triệu nhân dân tệ (hơn 88 triệu USD theo tỉ giá hiện hành). Tòa án cho rằng, hành vi của ông đã cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, cần chịu mức án tử hình.

Tuy nhiên, do có một số tình tiết giảm nhẹ, như một số hành vi nhận hối lộ bất thành, sau khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, nhận tội hối cải và tích cực nộp lại các khoản thu bất hợp pháp, phần lớn số tiền và tài sản nhận hối lộ đã được thu hồi, ông Lam Thiên Lập đã được giảm xuống mức án tử hình hoãn thi hành án 2 năm.

Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa tầm xa tại khu vực cực Bắc: Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa tầm xa do nước này tự sản xuất tại căn cứ Kamifurano, trên đảo Hokkaido vào tháng 12 tới, nhằm tăng cường năng lực phản công và hiện đại hóa lực lượng phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, khí tài sẽ được triển khai tại căn cứ Kamifurano là "Đạn lượn tốc độ cao dạng thức 25" - một loại tên lửa tầm xa có thể tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đối phương từ bên ngoài phạm vi phòng thủ (stand-off missiles) do Nhật Bản tự sản xuất.