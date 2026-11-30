Mỹ chặn đứng 6 UAV xâm nhập căn cứ không quân Anh, nghi liên quan đến Iran: Theo các nguồn tin, Mỹ đã đẩy lùi vụ xâm nhập của 6 máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Lakenheath ở Suffolk, Anh, hồi giữa tháng 11. Vụ việc làm dấy lên nghi vấn Iran có thể đứng sau, dù phía Mỹ chưa xác nhận khả năng này.

Cổng chính tại căn cứ không quân RAF Lakenheath, nơi đóng quân của lực lượng Không quân Mỹ (USAF). Ảnh: Reuters.

Ngày 29/11, Lực lượng Không quân Mỹ (USAF) xác nhận với Fox News Digital việc đã ứng phó với hoạt động UAV trái phép nhằm vào căn cứ quân sự của Anh. Còn theo tờ Financial Times, khoảng 6 UAV được phát hiện xung quanh căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Lakenheath ở Suffolk, trước khi bị hệ thống chống UAV của Mỹ đẩy lùi.

Iran bắn hạ thêm UAV Mỹ; nỗ lực hòa giải tiếp tục được triển khai: Quân đội Iran tối 28/11 thông báo bắn hạ thêm một máy bay trinh sát không người lái thù địch nghi của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh nỗ lực trung gian hòa giải Mỹ - Iran tiếp tục được triển khai, nhưng chưa mang lại hiệu quả.

Thông báo của Văn phòng truyền thông quân đội Iran cho biết, chiếc máy bay trinh sát không người lái (UAV) của kẻ thù, bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, khi đang thực hiện hoạt động do thám tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chủng loại UAV cũng như thông tin liên quan khác không được đề cập.

Iran sẵn sàng cho kịch bản xung đột trên bộ nổ ra: Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc và tình hình thực địa diễn biến phức tạp, Tướng hàng đầu quân đội Iran hôm 28/11 tuyên bố đã tăng cường binh lực dọc biên giới, sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh trên bộ nổ ra.

UAV Iran. Ảnh: Lục quân Iran.

Trong một tuyên bố chính thức, Phó Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn tướng Amir Nemati khẳng định một lượng lớn binh sĩ và khí tài thuộc các lực lượng biên phòng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Lục quân, cùng các đơn vị vũ trang khác, đã được triển khai tăng cường đến toàn bộ các tuyến biên giới trên bộ của Iran, sẵn sàng cho kịch bản xung đột trên bộ nổ ra.

Pakistan điều quân giúp Saudi Arabia tăng cường phòng thủ trước Houthi: Pakistan sẽ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quốc gia vùng Vịnh này, trong bối cảnh Riyadh đối mặt với những lo ngại an ninh gia tăng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Quân đội Pakistan ngày 29/11 thông báo sẽ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia để hỗ trợ năng lực phòng thủ của Riyadh, tuy nhiên, không công bố số lượng binh sĩ được điều động, nhiệm vụ cụ thể, thời gian triển khai cũng như thời điểm lực lượng này có mặt tại Saudi Arabia.

Houthi gia tăng tấn công nhằm vào Saudi Arabia, căng thẳng khu vực leo thang: Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia, cùng các đợt không kích đáp trả tại Yemen, đang làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 28/11 tuyên bố đã tiến hành 5 chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia trong vòng 48 giờ trước đó. Theo người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree, các mục tiêu bị tấn công gồm sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, hai cơ sở radar tại khu vực Abha và Khamis Mushait, nhà máy lọc dầu Jazan, nhà máy khí đốt Hawiyah và hai trạm điện Shuqaiq, Jazan.

Hết lựa chọn, Thủ tướng Netanyahu đề nghị chia sẻ quyền lực với đối thủ Eisenkot VOV.VN - Trước tình thế không còn nhiều lựa chọn, Thủ tướng Israel Netanyahu đề nghị thỏa thuận chia sẻ quyền lực với đối thủ chính Gadi Eisenkot.

Saudi Arabia bắn hạ 5 tên lửa của Houthi: Liên quân Saudi Arabia - Yemen hôm 28/11 tuyên bố đã bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của lực lượng Houthi ở Yemen, bước leo thang đáng chú ý mới nhất giữa hai bên trong hơn 4 tháng qua.

Thông báo chính thức Liên quân Saudi Arabia - Yemen cho biết, trong ngày 28/11, hệ thống phòng không của lực lượng này, đã bắn hạ 4 tên lửa đạn đạo cùng 1 tên lửa hành trình do Houthi phóng đi, nhắm vào khu vực phía Nam Saudi Arabia, trong đó có Thủ đô Riyadh. Mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống nhiều địa điểm, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa chính phủ vì bất đồng về ngân sách chiến tranh Iran: Chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa ngay trước dịp lễ Giáng sinh, trong bối cảnh các nghị sĩ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa đạt được đồng thuận về ngân sách liên bang, đặc biệt là các khoản chi phục vụ cuộc chiến với Iran.

Ngân sách hoạt động hiện nay của Chính phủ liên bang sẽ hết hạn vào ngày 11/12 tới song Quốc hội Mỹ chỉ còn chưa đầy 2 tuần để thông qua dự luật chi tiêu mới. Trong khi đó những bất đồng liên quan đến chính sách quân sự của Tổng thống Donald Trump tại Trung Đông đang khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp.

Ba Lan gia hạn vùng đệm biên giới với Belarus thêm 90 ngày: Ngày 28/11, Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo, nước này sẽ tiếp tục duy trì vùng đệm dọc biên giới với Belarus thêm 90 ngày, trong bối cảnh áp lực di cư và nguy cơ vượt biên trái phép tại khu vực này vẫn tiếp diễn.

Ba Lan gia hạn vùng đệm biên giới với Belarus thêm 90 ngày. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Ba Lan, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski đã ký quy định gia hạn các hạn chế đi lại đối với khu vực dọc biên giới với Belarus, có hiệu lực từ ngày 30/11 đến ngày 27/2/2027. Đây là lần gia hạn thứ 10 kể từ khi Ba Lan lần đầu tiên thiết lập vùng đệm này vào ngày 13/6/2024.

Italy cảnh báo Ukraine sau vụ tấn công cảng Libya: Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cảnh báo Tổng thống Zelensky rằng Rome sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp tục hỗ trợ Kiev sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào cảng Benghazi của Libya.

Trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận chiến dịch này được triển khai mà không có sự phối hợp trước với các đối tác, đồng thời cam kết bảo đảm chia sẻ thông tin đầy đủ hơn trong thời gian tới. Theo La Repubblica, vụ việc đã đặt Rome vào tình thế khó xử, khiến việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trở nên phức tạp hơn.

Tỷ phú Elon Musk cáo buộc USAID bị “vũ khí hóa” và gây ra “rất nhiều cái chết” VOV.VN - Tỷ phú công nghệ người Mỹ Elon Musk đưa ra bình luận này bên dưới một bài đăng, cho rằng USAID đã bị biến thành công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và tác động lên các cuộc bầu cử trên toàn thế giới.

Thâm hụt thương mại Mỹ gia tăng bất chấp chính sách thuế quan: Bất chấp chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, thâm hụt thương mại hàng hóa Mỹ trong tháng 10 tiếp tục tăng khi nhập khẩu lập kỷ lục, nhờ đầu tư hạ tầng AI và nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 27/11, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong tháng 10 tăng 10,7% so với tháng trước, lên 149,5 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025 và vượt xa dự báo 133 tỷ USD của giới chuyên gia kinh tế.

Trung Quốc cảnh báo siêu El Nino có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài: Theo thông tin từ cơ quan khí tượng Trung Quốc, hiện tượng siêu El Nino đã phát triển đến mức mạnh nhất, dự kiến sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến khí hậu mùa Đông năm nay và mùa Xuân năm sau của nước này, đồng thời gây ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài.

Theo phân tích của các chuyên gia Trung Quốc, do ảnh hưởng của hiện tượng siêu El Nino, từ mùa Hè 2026, vị trí áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương liên tục lệch về phía Bắc, tạo thuận lợi cho việc hình thành bão. Từ tháng 7 đến tháng 10 đã hình thành tổng cộng 23 cơn bão, số lượng bão hình thành và đổ bộ nhiều hơn hẳn so với trung bình cùng kỳ, cường độ nhìn chung cũng mạnh hơn.