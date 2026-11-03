Nóng thế giới hôm nay 3/11: Cơ hội sớm mở cửa trở lại eo biển Hormuz

Cơ hội sớm mở cửa trở lại eo biển Hormuz: Iran ngày 2/11 tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran, thay vì lộ trình 7 ngày đề xuất trước đó.

Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng việc rút ngắn thời hạn là thêm một minh chứng cho thiện chí của Tehran. Ông cho biết hai bên đang trao đổi thông điệp qua các bên trung gian và mọi bước tiếp theo đều phụ thuộc vào việc Washington đáp ứng yêu sách của Iran. Khi đó, an ninh tại eo biển sẽ được khôi phục và tiến trình đàm phán có thể nối lại trong thời gian ngắn.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera công bố ngày 1/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Washington cũng phải công nhận lộ trình quá cảnh mới do Iran và Oman thỏa thuận, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt trong những tháng gần đây và cắt giảm quân số hiện diện tại khu vực.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, Iran đã khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch đối với thị trường năng lượng thế giới. Để đáp trả, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân và triển khai các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này từ tháng 8/2026.

Mỹ và Israel lộ bất đồng về thời điểm mở lại tấn công Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có cuộc điện đàm “thẳng thắn” cuối tuần qua để thảo luận về tiến trình đàm phán với Iran và khả năng nối lại chiến dịch quân sự.

Theo các nguồn tin của trang Axios, cuộc điện đàm diễn ra hôm 31/10, trong đó Thủ tướng Israel gây sức ép để ông Trump tiến hành tấn công Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hiện muốn để các cuộc đàm phán tiếp tục, khiến ông Netanyahu lo ngại.

Một nguồn tin Israel mô tả cuộc điện đàm là “gay gắt”, trong khi nguồn tin Mỹ cho biết cuộc trao đổi “thẳng thắn”. Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về thông tin này.

Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 xác nhận đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề Iran, giữa lúc xuất hiện thông tin hai quốc gia đồng minh bất đồng về thời điểm nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Phát biểu với báo giới ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó và đánh giá đây là cuộc trao đổi rất tốt. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết, ngoài việc xác nhận Iran là một trong những chủ đề được hai bên thảo luận.

Australia kêu gọi Mỹ không mở các cuộc tấn công mới vào Iran: Phát biểu bên lề Hội nghị G20 tại Atlanta (Mỹ), Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng bất ổn trên toàn cầu.

Ngày 1/11, phát biểu tại Hội nghị G20 ở Atlanta (Mỹ), Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết Australia và các đối tác trong G20 ngày càng lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông, cùng với cuộc xung đột Nga - Ukraine, có thể đẩy thế giới vào tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế nghiêm trọng. Theo bà, những tác động này đang thể hiện rõ qua làn sóng biểu tình của giới trẻ tại châu Âu.

Iran đưa hải quân và không quân Hoàng gia Anh vào "danh sách khủng bố": Iran tuyên bố đưa Hải quân và Không quân Hoàng gia Anh vào danh sách khủng bố, đồng thời xếp cơ quan tình báo MI6 vào nhóm thù địch. Đây được xem là động thái đáp trả việc London chỉ định Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là tổ chức khủng bố, khiến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Iran cho biết, ngoài việc đưa lực lượng không quân và hải quân Hoàng gia Anh vào danh sách khủng bố, Iran còn chỉ định cơ quan tình báo MI6 của Anh, là “nhóm thù địch”.

Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz: Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hai tàu dầu nước ngoài được cho là trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 2 tàu dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ, do đi vào tuyến không an toàn và bất hợp pháp ở phía Nam eo Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác thực được thông tin.

Hơn 300.000 người phải di tản do xung đột tại Yemen: Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 1/11 cho biết, hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh ở miền Tây Yemen, hầu hết trong số đó đã phải di tản trong 2 tháng qua, khi xung đột ngày càng leo thang.

Theo báo cáo của IOM, các gia đình di tản tại Yemen phải đối mặt với giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu nơi trú ẩn, trong khi các hạn chế về việc tiếp cận đang cản trở việc phân phối viện trợ.

Cơ quan an ninh Nga bắt giữ nghi phạm đe dọa tấn công khủng bố tại Moscow: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ một nghi phạm chưa thành niên bị cáo buộc đe dọa tấn công khủng bố tại khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno ở Moscow.

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB, nghi phạm là công dân Nga chưa thành niên. FSB cho biết người này từng đăng tải trên TikTok những hình ảnh mặc trang phục kiểu quân sự, đeo mặt nạ, kính và tai nghe, cầm một vật có hình dáng giống súng trường tự động.

Công nghệ phòng không AI mới có thể giúp Ukraine đối phó UAV Nga: Hệ thống phòng không CONTRA tích hợp AI, sử dụng 2 loại đạn đánh chặn giá rẻ, có thể giúp Ukraine đối phó UAV phản lực của Nga.

Quân đội Nga khai hỏa vào mục tiêu Ukraine. Ảnh: TASS

Trong bối cảnh Nga tăng cường sử dụng các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực như Geran-4 và Geran-5, công ty quốc phòng Helsing của Đức đã công bố hệ thống phòng không mới mang tên CONTRA. Hệ thống được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đánh chặn các mục tiêu trên không có tốc độ cao với chi phí thấp hơn đáng kể so với tên lửa phòng không truyền thống.

Trung Quốc cảnh báo công dân không khai thác vàng trái phép tại Nga: Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga ngày 1/11 đã cảnh báo công dân nước này không khai thác vàng bất hợp pháp tại Nga, sau khi có những trường hợp bị trục xuất, phạt tiền, thậm chí kết án tù.

Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga cho biết, Nga áp dụng những quy định nghiêm ngặt về việc khai thác các loại khoáng sản như vàng trên lãnh thổ của mình, việc công dân nước ngoài khai thác vàng bất hợp pháp tại Nga được coi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Máy bay chở 9 người rơi gần khu dân cư tại bang Florida, Mỹ: Một máy bay phản lực chở 9 người đã bị rơi gần khu dân cư tại Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 1/11. Cơ quan chức năng Mỹ đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay phản lực Learjet 60 gặp nạn vào khoảng 12h50 trưa ngày 1/11 (theo giờ địa phương), khi đang thực hiện chuyến bay từ Austin, bang Texas, đến Bahamas.

FAA xác nhận có 9 người trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy sau đó cho biết toàn bộ 9 người đã thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong dưới mặt đất.

Thái Lan bắt nhóm nghi phạm buôn lậu đạn dược từ Campuchia: Lực lượng chức năng Thái Lan mới đây cho biết đã bắt giữ 5 nghi phạm với cáo buộc buôn lậu 32.400 viên đạn dùng cho súng AK-47 từ Campuchia vào tỉnh Trat (miền Đông Thái Lan).

Theo truyền thông địa phương, lực lượng chức năng Thái Lan đã phát hiện và theo dõi một xuồng cao tốc có biểu hiện nghi vấn khi di chuyển dọc sông Welu, tỉnh Chanthaburi vào ngày 31/10. Đến 21h55 cùng ngày, chiếc xuồng dừng tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Trat để chuyển các vật nặng lên phương tiện.

Khoảng 6h00 sáng ngày 1/11, lực lượng hải quân đã phối hợp cảnh sát địa phương tiếp cận kiểm tra chiếc xuồng. Theo đó, giới chức Thái Lan phát hiện 15 bao bì in logo sản phẩm bột ngọt nhưng bên trong chứa tổng cộng 32.400 viên đạn dùng cho súng AK-47.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số đạn dược, đồng thời bắt giữ 5 người trên xuồng, gồm 4 công dân Thái Lan và 1 công dân Campuchia.