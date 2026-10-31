Nóng thế giới hôm nay 31/10: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh với Triều Tiên

Phản ứng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ với việc Triều Tiên phóng tên lửa: Vụ phóng tên lửa ngày 29/10 của Triều Tiên tiếp tục vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, sáng 30/10, Phó Tổng Giám đốc Cục châu Á và châu Đại Dương Ariyoshi Takashi đã có cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc phụ trách chính sách bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Baek Yong Jin và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Wilezol để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên một ngày trước đó.

Có thể xuất hiện bước ngoặt trong đối thoại Mỹ - Triều: Trong khi triển vọng nối lại đối thoại Mỹ - Triều vẫn còn nhiều trở ngại, một số nhận định lạc quan cho rằng tiến trình này có thể xuất hiện bước ngoặt trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) trình Quốc hội nước này, trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 24/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể đã chuyển tới giới lãnh đạo Trung Quốc thông điệp về khả năng nối lại đối thoại với Mỹ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục bị đề nghị án tử hình: Trong phiên phúc thẩm tại Tòa án cấp cao Seoul, các công tố viên đặc biệt tiếp tục đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol liên quan đến lệnh thiết quân luật tháng 12/2024.

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 29/10 đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người bị cáo buộc dẫn đầu âm mưu nổi loạn nhằm phá hoại trật tự hiến pháp thông qua việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, nhóm công tố viên đặc biệt khẳng định “không có lý do gì để do dự khi đề nghị án tử hình”. Theo đó, phía công tố tiếp tục đề nghị mức án cao nhất đối với ông Yoon, tương tự phiên sơ thẩm.

Nhóm công tố viên đặc biệt lập luận rằng: “Cuộc nổi loạn do ông Yoon Suk Yeol gây ra đã chà đạp lên những chuẩn mực đạo đức và thành quả trong lịch sử lập hiến của Hàn Quốc”. Phía công tố nhấn mạnh rằng một người nắm quyền chỉ huy quân đội, từng tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp, lại điều động binh sĩ chĩa súng vào chính người dân nước mình.

Công nhân cảng tại Pháp đồng loạt bãi công phản đối “kinh tế thời chiến”: Ngày 30/10, hầu hết các cảng biển tại Pháp dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong vòng 24 giờ theo lời kêu gọi bãi công của Liên đoàn Cảng biển Quốc gia thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), nghiệp đoàn đại diện cho gần 90% lao động ngành bốc dỡ hàng hải nước này.

Hải cảng Pháp. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới, ông Tony Hautbois, Tổng Thư ký bộ phận công nhân cảng của CGT, cho biết khoảng 95% hoạt động tại các cảng của Pháp sẽ rơi vào tình trạng đình trệ. Đợt tổng đình công này quy tụ khoảng 14.000 lao động ngành cảng, trong đó có 7.500 công nhân bốc dỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt trung tâm logistics và cảng biển trọng yếu như Le Havre, Marseille, Dunkerque, Rouen, Paris (cụm Haropa), Sète, Port-Vendres, Calais, Bordeaux, Saint-Nazaire và Toulon.

Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ Thủ tướng Netanyahu: Tối 29/10, công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 26 tại Israel đã kết thúc. Đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Netanyahu đứng đầu với 27 ghế, nhưng chưa đủ để đứng ra thành lập Chính phủ. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo các đảng đối lập quyết tâm lật đổ vị Thủ tướng đã có 17 năm cầm quyền liên tiếp.

Theo kết quả kiểm phiếu gần như chính thức, đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, có được 27 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội Israel nhiệm kỳ tới. Về nhì là đảng Yashar đối lập của cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot, với 21 ghế. Đảng B’Ychad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett được 12 ghế, đứng vị trí thứ 3. Hai khối tranh cử của người Arab là Liên minh chung được 11 ghế đứng thứ 4, Liên minh Ra’am đứng thứ 5 với 8 ghế, bằng số ghế của đảng Dân chủ do ông Yair Golan lãnh đạo.

Palestine hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ mới của Israel: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 29/10 đã bày tỏ hy vọng, việc bầu ra chính phủ mới của Israel sẽ cho phép nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, khi tiến trình hòa bình Trung Đông đã bị đình trệ trong nhiều năm.

Phát biểu tại họp báo, sau cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides tại Cộng hòa Cyprus, Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết, trong nhiều năm, Palestine đã luôn thể hiện thiện chí để đạt được hòa bình với Israel, để hai bên có thể sống trong an ninh, ổn định và hòa bình, đồng thời bày tỏ có thể đối thoại ngay sau khi chính phủ mới của Israel được thành lập.

Israel đối mặt những tuần đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ VOV.VN - Ủy ban bầu cử Israel ngày 29/10 công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy, không có khối chính trị nào giành được đa số tại Quốc hội, báo hiệu những cuộc thương lượng khó khăn để thành lập chính phủ mới.

Mỹ đánh giá chiến dịch phong tỏa Iran, chuẩn bị kịch bản quân sự mới: Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về tình hình chiến sự với Iran, trong đó tập trung vào hiệu quả của chiến dịch phong tỏa hải quân đang được triển khai.

Theo hai quan chức Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), phụ trách các lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông, đã có cuộc họp với Tổng thống Donald Trump hôm 29/10 để báo cáo tình hình chiến sự với Iran, đặc biệt là chiến dịch phong tỏa hải quân đang diễn ra.

Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự đến Israel, chuẩn bị nối lại tấn công Iran?: Truyền thông Israel sáng 30/10 đưa tin quân đội Mỹ đã triển khai 10 máy bay vận tải quân sự đến các căn cứ ở phía Nam Israel. Động thái có thể là để chuẩn bị cho một chiến dịch tập kích mới chống Iran trong thời gian tới.

Trong Chiến dịch Slingshot, máy bay KC-130J Super Hercules được sử dụng như trung tâm hậu cần cơ động, đi trước lực lượng F-35B để thiết lập các điểm tiếp nhiên liệu và hỗ trợ tại những sân bay có cơ sở hạ tầng hạn chế. Ảnh: USMC.

Đài Kan của Israel cho biết, 10 máy bay vận tải quân sự của Mỹ, đã được chuyển đến các căn cứ Ovda và Nevatim ở khu vực sa mạc Negev, phía Nam Israel. Ngoài số vận tải cơ triển khai đến Israel, nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ cũng được điều đến các căn cứ ở Jordan, Saudi Arabia và Qatar, song chưa rõ số lượng. Điểm xuất phát của các chiến đấu cơ là từ Fort Bliss ở bang Texas, một trong những trung tâm phòng không lớn nhất của Mỹ.

Mỹ sa thải tướng cấp cao bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã sa thải Trung tướng Lục quân Brett Sylvia, một quan chức cấp cao phụ trách hoạch định chiến lược tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, với cáo buộc tiết lộ thông tin mật liên quan đến cuộc xung đột ở Iran.

Việc sa thải ông Sylvia là một trong những động thái đáng chú ý nhất trong chiến dịch quy mô lớn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhằm truy tìm các quan chức bị nghi làm rò rỉ thông tin cho truyền thông, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ với Iran bước sang tháng thứ 9.

Chiến dịch này bao gồm việc thành lập lực lượng đặc nhiệm tại Lầu Năm Góc để xác định nguồn phát tán thông tin và triển khai rộng rãi các cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đối với quan chức cấp cao trong quá trình điều tra.

Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu: Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow ủng hộ mọi nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ với các nước châu Âu, đồng thời cảnh báo nếu xung đột giữa hai bên bùng phát, sẽ không có bên nào giành chiến thắng.

Phát biểu với báo giới tối 29/10, sau hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Nga Putin đề cập đến cuộc điện đàm trong tuần giữa ông với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra chiến sự với châu Âu, dù không mong muốn kịch bản này.

“Chúng tôi ủng hộ mọi bước đi...mọi hành động nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ và toàn diện với các nước châu Âu”, ông Putin nói.