Nóng thế giới hôm nay 4/11: Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm, Iran cảnh báo đáp trả

Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran. Các quan chức Mỹ ngày 2/11 xác nhận, quân đội nước này đã tấn công đảo Qeshm của Iran.

Theo một quan chức Mỹ, cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả việc Iran nổ súng vào một máy bay Mỹ vào tối cùng ngày. Quan chức này nhấn mạnh đây là hành động “mang tính phòng vệ” trước cuộc tấn công từ phía Iran. Ông khẳng định sự việc không đồng nghĩa với việc Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, cũng không đánh dấu sự khởi đầu của một đợt leo thang căng thẳng mới.

Trong khi đó, theo truyền thông Qatar, người dân trên đảo Qeshm cho biết đã nghe thấy 5 tiếng nổ và nhìn thấy hai chiếc máy bay bay qua khu vực. Một số tiếng nổ khác cũng được ghi nhận gần thành phố Bandar Lengeh, nằm gần eo biển Hormuz. Các nhân chứng cho biết tiếng nổ phát ra từ hướng biển.

Ảnh chụp từ trên cao eo biển Clarence nằm giữa đảo Qeshm với đất liền Iran, ngày 10/12/2023. Nguồn: Reuters

Iran cảnh báo đòn đáp trả Mỹ có thể vượt ra ngoài Tây Á sau vụ tấn công đảo Qeshm. Quân đội Iran cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và trên phạm vi rộng hơn nếu Mỹ tiếp tục tấn công, đồng thời tuyên bố xung đột có thể vượt ra ngoài Tây Á. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran.

Người phát ngôn quân đội Iran Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cảnh báo mọi hành động tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ bị đáp trả ngay lập tức bằng những đòn giáng trả mạnh mẽ, trên phạm vi rộng hơn trước đây. Ông nhấn mạnh rằng nếu một cuộc chiến mới bùng phát, phạm vi địa lý của cuộc xung đột sẽ không còn giới hạn ở khu vực Tây Á.

Người phát ngôn quân đội Iran lưu ý rằng nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự mới nào, các cơ sở quân sự, trang thiết bị, lực lượng và lợi ích của Mỹ tại bất kỳ địa điểm nào nằm trong tầm tấn công đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga, nhưng với điều kiện Moscow phải có động thái tương tự. Ông Zelensky tiết lộ đã có “một số cuộc trao đổi khác nhau” về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các trợ lý của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngoài ra, ông Zelensky đưa ra một phương án khác để Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, đó là Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tự chi trả cho số vũ khí này, thay vì chỉ trông chờ vào viện trợ. Mặt khác, ông cũng cho biết Ukraine chỉ duy trì việc ngừng tấn công trong thời gian được cung cấp tên lửa Patriot.

Mỹ công bố thời điểm đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong hai ngày 10-11/11. Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao được chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những cơ chế bảo đảm an ninh sau xung đột, biện pháp giảm leo thang căng thẳng, hoạt động nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình. Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh sáng kiến này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch giữa Nga và Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin phản hồi kế hoạch của Mỹ khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/11 cho biết, kế hoạch được cho là do Mỹ đề xuất nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine không thể thực hiện trong điều kiện hiện nay.

Tuyên bố được ông Peskov đưa ra khi bình luận về thông tin trên tờ Wall Street Journal (WSJ), theo đó Washington đang thúc đẩy khôi phục tuyến vận chuyển khí đốt này như một phần trong đề xuất ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.

“Tình hình thực tế đã nói lên tất cả”, ông Peskov nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh những điều kiện hiện tại khiến kế hoạch trên không thể triển khai. Tuy nhiên, ông Peskov không loại trừ khả năng nối lại hoạt động cung cấp khí đốt trong tương lai. “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của bên mua, thiện chí của bên bán cũng như khả năng cung cấp của họ”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Trump thất bại trong nỗ lực can thiệp 20.000 phiếu bầu tại California. Tòa án Tối cao Mỹ ngày 2/11 nhanh chóng bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Trump về việc yêu cầu bang California tách riêng tối đa 20.000 lá phiếu gửi qua đường bưu điện bị nghi do những người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác yêu cầu khẩn cấp do chính quyền Tổng thống Trump đệ trình chỉ vài giờ trước đó trong một quyết định ngắn gọn và không kèm giải thích. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt vụ kiện liên quan đến bầu cử được đưa ra vào thời điểm sát ngày bỏ phiếu (3/11). Trước đó, các tòa án cấp dưới cũng đã ra phán quyết không chấp thuận yêu cầu của chính quyền liên bang. Đáng chú ý, Tòa án Tối cao đưa ra quyết định nhanh đến mức không yêu cầu bang California trình bày quan điểm trước, như thông lệ thường thấy trong những vụ việc tương tự.

Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ hack Binance 6,3 tỷ USD. Triều Tiên ngày 3/11 bác bỏ cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng nước này đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản số trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, gọi đây là những tuyên bố “phi lý” và "khiêu khích chính trị".

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định những cáo buộc của Mỹ không có gì mới và mang tính khiêu khích chính trị nghiêm trọng. Theo bà, FBI đang tìm cách gán cho Triều Tiên danh xưng “quốc gia tội phạm mạng”, với cáo buộc một tổ chức tin tặc được Bình Nhưỡng hậu thuẫn có liên quan đến vụ việc. Bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên sẽ “xem xét lại” một số vấn đề trước thái độ thù địch mà bà mô tả là “rất khó chịu” từ phía Mỹ. Tuy nhiên, bà không nêu cụ thể những vấn đề mà Bình Nhưỡng đang cân nhắc.

Vụ tấn công mạng hôm 29/10/2026 khiến Binance bị đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền mã hõa. Ảnh minh họa: Reuters

Triều Tiên lại thử nghiệm đầu đạn chùm tầm trung cho tên lửa hành trình. Ngày 2/11, Triều Tiên lại tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm tầm trung cho tên lửa hành trình chiến lược, với khả năng phá hủy vùng mục tiêu rộng từ 5 - 6ha.

Viện nghiên cứu thuộc Tổng cục Tên lửa Triều Tiên “xác nhận đầu đạn chùm tầm trung gắn trên tên lửa hành trình có thể san phẳng khu vực mục tiêu rộng 5 - 6ha với mật độ công phá mạnh nhất”. Viện này cũng cho biết, việc cải tiến khả năng di chuyển ở giai đoạn cuối của tên lửa hành trình đã giúp nâng cao khả năng tấn công thẳng đứng vào mục tiêu.

Tướng Kim Jong Sik, Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm.

Thông tin hộ chiếu của Tổng thống Hàn Quốc và nhiều quan chức bị rò rỉ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/11 đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi thông tin hộ chiếu của Tổng thống Lee Jae Myung, phu nhân và nhiều quan chức chính phủ bị rò rỉ trên mạng. Theo Yonhap, vụ rò rỉ liên quan đến thông tin cá nhân của Tổng thống Lee Jae Myung và các thành viên phái đoàn tháp tùng ông trong chuyến công du nước ngoài hồi tháng 6.

Tại cuộc họp khẩn, Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang-hyun đánh giá đây là sự cố an ninh nghiêm trọng, yêu cầu các cơ quan chức năng xác định phạm vi dữ liệu bị lộ và những thiệt hại liên quan. Văn phòng Tổng thống cũng khởi động quy trình thay thế hộ chiếu cho toàn bộ những người bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang phối hợp điều tra, kiểm tra các máy tính và tài khoản email liên quan đến chuyến công du. Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu gỡ bỏ dữ liệu bị rò rỉ khỏi trang web liên quan, đồng thời rà soát khả năng còn những trường hợp khác bị lộ thông tin cá nhân.