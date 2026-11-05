Nóng thế giới hôm nay 5/11: Đảng Dân chủ thắng bầu cử Quốc hội, ông Trump nói gì?

Đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 ghi nhận chiến thắng quan trọng của đảng Dân chủ. Đảng này đã giành được nhiều ghế Thượng viện tại các bang vốn là thành trì của đảng Cộng hòa.

Ứng cử viên Thượng viện thuộc Đảng Dân chủ, đồng thời là Hạ nghị sĩ bang Texas James Talarico, phát biểu sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tối 3/11 (Ảnh: Reuters)

Với kết quả được công bố tới lúc này, phe Dân chủ đã chắc chắn giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ. Trong đó, các ứng viên Dân chủ tại Thượng viện đã vượt qua đối thủ Cộng hòa tại các bang Bắc Carolina, Nam Carolina, Texas, và Ohio. Bên cạnh đó, đảng Dân chủ giành thêm ghế tại Iowa và Kansas, cũng như bảo vệ thành công các ghế Thượng viện tại bang Georgia và New Hampshire. Như vậy với việc giành ghế của đảng Cộng hoà ở ít nhất 6 bang, đảng Dân chủ đã có tổng cộng 51 ghế ở Thượng viện, qua đó khả năng lớn sẽ nắm quyền kiểm soát cơ quan này.

Trong cuộc đua Hạ viện, không nằm ngoài dự báo, đảng Dân chủ cũng giành được hàng loạt ghế từ đảng Cộng hòa tại những khu vực cạnh tranh quan trọng, tiến tới giành quyền kiểm soát Hạ viện. Đây là kết quả từ sự bất mãn của cử tri Mỹ trước tình trạng chi phí sinh hoạt, giá năng lượng leo thang và cách điều hành kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cuộc xung đột với Iran và những tác động tới thị trường năng lượng cũng trở thành chủ đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng đảng Dân chủ sau thất bại của đảng Cộng hòa. Nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời chúc mừng đảng Dân chủ về kết quả của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau khi đảng Cộng hòa phải hứng chịu hàng loạt thất bại.

“Tôi xin nói thế này: Chúc mừng đảng Dân chủ. Họ đã làm rất tốt”, ông Trump chia sẻ với kênh Fox News. Ông cho biết đảng Dân chủ đã chuẩn bị cho thời điểm này từ rất lâu. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng kết quả này là một thất bại cá nhân đối với ông. Ông Trump đồng thời bày tỏ thiện chí hợp tác với đảng Dân chủ. Còn trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico vào đêm công bố kết quả bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cử tri “phần lớn không ưng ý các ứng cử viên”, nhưng ông khẳng định mình “không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai” về những thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa.

Ông Kim Jong Un yêu cầu Triều Tiên hiện đại hóa các cơ sở đóng tàu chiến. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã có chuyến thị sát nhà máy đóng tàu Nampho – nơi đang đóng tàu chiến mới. Ông đã kêu gọi nước này hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu, nhằm xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát nhà máy đóng tàu Nampho ngày 2/11. Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà máy đóng tàu Nampho đang đẩy mạnh dự án hiện đại hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất và đạt tiến triển thuận lợi trong việc đóng tàu chiến mới. Trong chuyến thị sát vào ngày 2/11, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái khẳng định quan điểm của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên về sự cần thiết mang tính lịch sử trong việc đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất và cải tiến công nghệ của nhà máy đóng tàu Nampho cùng các nhà máy đóng tàu lớn khác.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh, tính tất yếu của việc nâng cấp toàn diện sức mạnh chiến đấu của hải quân hiện nay xuất phát từ tình hình địa chính trị mới, cũng như việc phải dùng sức mạnh để kiềm chế những hành động đe dọa hạt nhân từ các đối thủ trong khu vực.

Mỹ vẫn không có kế hoạch tấn công Iran ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết, hiện quân đội nước này chưa có kế hoạch tấn công Iran ngay lập tức và dường như Mỹ đang đạt được mọi thứ mong muốn trong cuộc xung đột với Iran đồng thời khẳng định lập trường của Washington đối với Tehran là tuyệt vời. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Financial Times, Tổng thống Trump bày tỏ hài lòng với tình hình đối đầu hiện nay giữa Mỹ và Iran, cho rằng Washington đang đạt được những mục tiêu đề ra. Khi được hỏi về những tín hiệu từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tuần này, ông Trump khẳng định Mỹ đã sẵn sàng hành động nếu cần thiết, nhưng có thể sẽ không có lý do để làm như vậy.

Đàm phán Mỹ-Iran chưa có tiến triển. Bộ Ngoại giao Iran tối 3/11 khẳng định các cuộc đối thoại về một thỏa thuận tiềm năng Mỹ - Iran, vẫn chưa có thêm tiến triển. Cho đến thời điểm này, sau nhiều kinh nghiệm thực tế, Tehran chưa hết hoài nghi về sự nghiêm túc của Washington trong đàm phán. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, các cuộc thảo luận với Mỹ thông qua trung gian, vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, khả năng đi đến thỏa thuận mới, chưa có thêm tiến triển.

Ông Baqaei cảnh báo các kinh nghiệm thực tế trước đây khiến cho Iran khó lòng lạc quan với sự nghiêm túc của Mỹ trong đàm phán. Vì vậy, dù đối thoại vẫn đang diễn ra, Tehran luôn đặt mình trong trạng thái cảnh giác cao nhất, sẵn sàng cho kịch bản xung đột vũ trang có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cũng tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với các điều kiện mà Iran đưa ra, là chưa thỏa đáng.

Iran cho phép tàu của 4 nước đi qua eo Hormuz. Một nghị sĩ cấp cao trong Quốc hội Iran ngày 3/11 thông báo Tehran đã miễn trừ hạn chế lưu thông với tàu của 4 nước qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz nhìn từ phía Bahrain (Ảnh: Reuters)

Thông tin được Nghị sĩ Amir Hayat Moqaddam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran nói với truyền thông. Ông Moqaddam cho biết Tehran đã quyết định cho phép tàu hàng của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq và Qatar, được tự do lưu thông qua eo biển Hormuz mà không bị hạn chế. Trong số này, các tàu của Trung Quốc và Ấn Độ, phải trả phí. Tàu của Qatar được miễn trừ. Cơ chế áp dụng với tàu của Iraq không được đề cập. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran tuyên bố chủ quyền và hạn chế lưu thông từ cuối tháng 2/2026, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran.

Nga tuyên bố không chạy đua vũ trang với châu Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow không chạy đua vũ trang với châu Âu, đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh mới. Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về an ninh Á - Âu ngày 3/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang với châu Âu, mà thay vào đó tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận an ninh mới nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ đối đầu quân sự. Ông Lavrov cảnh báo những hệ lụy từ việc gia tăng đối đầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia châu Âu xem xét lại cách tiếp cận trong quan hệ với Nga. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, các bên cần đánh giá tình hình một cách khách quan, thực tế và cùng nhau khắc phục những sai lầm, bất đồng tích tụ trong thời gian qua, qua đó tạo nền tảng cho một hệ thống bảo đảm an ninh chung thực sự công bằng.

Trước đó, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu công khai đề cập đến khả năng chạy đua vũ trang với Nga.

Mỹ lên kế hoạch mua hơn 1.000 tên lửa tầm xa ERAM cho Ukraine. Không quân Mỹ đang tìm nhà thầu sản xuất hơn 1.000 tên lửa hành trình ERAM cho Ukraine, có tầm bắn trên 460 km và khả năng tấn công chính xác ngay cả khi bị gây nhiễu GPS.

Theo Defense News, ngày 3/11, Không quân Mỹ đã gửi yêu cầu tới các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nhằm đánh giá khả năng sản xuất và cung cấp tên lửa hành trình ERAM cho Ukraine. Đây là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, có kích thước nhỏ, được thiết kế để sản xuất hàng loạt với chi phí tương đối thấp. Không quân Mỹ mô tả ERAM là vũ khí thế hệ mới, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách xa nhằm vào những mục tiêu cố định có giá trị cao, đồng thời giúp máy bay mang phóng hạn chế phải tiếp cận các khu vực có nguy cơ bị phòng không đối phương đánh chặn. Hiện đây mới là giai đoạn tìm kiếm và đánh giá năng lực của các nhà thầu, chưa phải thông báo về một hợp đồng mua sắm đã được ký kết.

Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống. Ngày 3/11, Cảnh sát Indonesia vừa tiến hành bắt giữ Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia Listyo Sigit Prabowo và 2 sĩ quan cấp cao khác với cáo buộc tự ý truy cập số điện thoại của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và nhiều quan chức cấp cao khác. Hành động nghe lén điện thoại Tổng thống Indonesia này bị coi là trái với quy định và không liên quan đến lệnh điều tra nào. Cục trưởng Cục Điều tra hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Asep Safrudin cho biết cơ quan chức năng xác định vụ việc diễn ra vào ngày 30/10, sau khi một số cảnh sát phát hiện các dấu hiệu bất thường và báo cáo lên cấp trên. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 11 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 4 USB.

Các nghi phạm hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến nghe lén trái phép, truy cập trái phép hệ thống điện tử và can thiệp, xóa dữ liệu điện tử. Nếu bị kết tội, mức hình phạt cao nhất dành cho các tội danh này có thể lên tới 10 năm tù giam.

Châu Âu chấn động vì làn sóng dọa đánh bom giả. Bầu trời châu Âu vừa trải qua 3 ngày căng thẳng liên tiếp khi ít nhất 9 chuyến bay thương mại bị đe dọa đánh bom giả, trong đó hãng hàng không giá rẻ Ryanair chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hãng hàng không giá rẻ Ryanair chịu ảnh hưởng nặng nề nhất liên quan đến làn sóng đe dọa đánh bom giả tại châu Âu - Ảnh: Reuters

Chỉ riêng trong ngày 3/11, có tới 7 chuyến bay bị đe dọa đánh bom tại châu âu, buộc lực lượng an ninh tại Ba Lan, Italy, Bulgaria và Tây Ban Nha phải đồng loạt kích hoạt quy trình khẩn cấp. Toàn bộ các máy bay đều hạ cánh an toàn và lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào. Làn sóng đe dọa đánh bom giả đã gây xáo trộn nghiêm trọng tại nhiều sân bay lớn. Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp xảy ra các vụ việc tương tự.

Phương thức chung của thủ phạm là gửi các email nặc danh thông báo có bom. Dù giới chức châu Âu và Anh đánh giá các cảnh báo này có độ tin cậy thấp, quy trình an toàn hàng không bắt buộc mọi lực lượng phải kích hoạt mức báo động cao nhất, gây ra tình trạng chậm chuyến hàng loạt và tâm lý hoang mang tột độ cho hành khách.