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Nóng thế giới hôm nay 6/11: Phe Dân chủ có thể đảo ngược chính sách của ông Trump?

Thứ Sáu, 05:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 6/11/2026): Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ đảo ngược chính sách của Tổng thống Trump; Chủ tịch Hạ viện Mỹ không tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng hòa sau bầu cử; Israel phê chuẩn kết quả bầu cử và trình lên Tổng thống…

Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ đảo ngược một số chính sách của ông Trump: Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tuyên bố, đảng này sẽ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội vừa giành được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, để tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời ưu tiên giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và các vấn đề chăm sóc y tế.

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Ông Jeffries phát biểu trong ngày khai mạc Quốc hội khóa 118 của Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngay sau chiến thắng của đảng Dân chủ tại cả hai viện, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries khẳng định, chiến thắng của đảng Dân chủ không đơn thuần là một làn sóng xanh, còn là một “cơn sóng thần” trên toàn nước Mỹ, phản ánh mong muốn thay đổi mạnh mẽ của cử tri.

Đảng Cộng hòa yêu cầu ông Trump thay đổi chính sách sau thất bại bầu cử: Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ chính các thành viên đảng Cộng hòa, yêu cầu ông điều chỉnh đường lối sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong cuộc bầu cử hôm 3/11, đảng Dân chủ của Mỹ giành quyền kiểm soát Quốc hội, trong khi nhiều ứng viên được ông Trump trực tiếp lựa chọn thất bại trong các cuộc đua quan trọng.

Các đồng minh và chiến lược gia của đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump cải tổ nhân sự Nhà Trắng, chấn chỉnh kỷ luật nội bộ và xem xét lại những chính sách bị cho là góp phần dẫn đến thất bại, trong đó có cuộc chiến tại Iran và chính sách thuế quan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson không tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng hòa sau bầu cử: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố sẽ không tiếp tục đảm nhận vai trò lãnh đạo phe Cộng hòa trong Quốc hội khóa mới, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Theo một số nguồn tin nội bộ, Chủ tịch Hạ viện Johnson sáng 4/11 đã thông báo với đội ngũ nhân viên về quyết định không tiếp tục lãnh đạo nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện trong nhiệm kỳ tới. Quyết định được đưa ra sau khi đảng Cộng hòa chịu tổn thất lớn trong các cuộc đua Hạ viện. Đảng này dự kiến tổ chức bỏ phiếu nội bộ vào ngày 10/11 để lựa chọn người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện khóa mới.

Ông Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/11 thừa nhận, cuộc chiến với Iran đã góp phần khiến đảng của ông thất bại trong bầu cử giữa kỳ, nhưng ông khẳng định không hối tiếc và vẫn sẽ đưa ra quyết định tấn công Iran nếu được lựa chọn lại.

Khi được hỏi về nhận định rằng cuộc chiến với Iran là nguyên nhân dẫn tới kết quả bầu cử bất lợi, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ điều đó phần lớn là đúng, bởi cuộc chiến đã khiến giá xăng tăng trong ngắn hạn. Nhưng nếu phải đưa ra quyết định một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi về lâu dài đó là giải pháp duy nhất. Không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Iran cho rằng cử tri Mỹ đã nói “không” với chiến tranh: Sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra với thắng lợi thuộc về đảng Dân chủ ở cả Thượng viện và Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng cử tri và người dân Mỹ đã nói "không" với chiến tranh, phản đối cuộc chiến mà Tổng thống Donald Trump phát động nhằm vào Iran. 

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Qalibaf cảnh báo: Chính quyền Mỹ không nên chống lại ý nguyện của công chúng trong nước, để phụng sự thế lực bên ngoài. Nếu vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh, Washington sẽ gặp thêm “ác mộng” với Tehran.  

Đại giáo chủ Iran không tin Mỹ sẽ thay đổi chính sách sau bầu cử: Đại giáo chủ Iran cảnh báo rằng tin vào sự thay đổi chính sách của Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sẽ là sai lầm nghiêm trọng.

Cảnh báo được Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đưa ra trong thông điệp chính thức đăng trên trang web cá nhân. Ông Khamenei nhấn mạnh những người vẫn còn nuôi dù chỉ một chút hy vọng rằng hành vi của Mỹ có thể thay đổi thông qua những biến chuyển phe cánh hoặc đảng phái, hay tin rằng việc nhượng bộ có thể khiến Mỹ từ bỏ thái độ thù địch đối với Iran, đều đã nhầm lẫn nghiêm trọng.

Israel phê chuẩn kết quả bầu cử và trình lên Tổng thống: Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra hôm 27/10, sau khi không tìm thấy bằng chứng gian lận mà đảng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc.

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Israel hôm 4/11 đã được trình lên Tổng thống Isaac Herzog, người sẽ tổ chức hai ngày tham vấn với các lãnh đạo của các khối, trước khi chọn ra ứng cử viên có vị thế tốt nhất để thành lập liên minh.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV Mỹ tại eo biển Hormuz: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối 4/11 thông báo, đã bắn hạ thêm 1 chiếc UAV trinh sát quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong ngày, Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, song thông tin chưa được xác thực.

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UAV MQ-9 của Mỹ. Ảnh: WANA.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, chiếc UAV MQ-1 do Mỹ sản xuất đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ tại khu vực đảo Qeshm.

Hàn Quốc tiếp tục không đồng thuận với Mỹ về vấn đề trừng phạt Triều Tiên: Trong quá trình thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đơn phương bổ sung đối với Triều Tiên, Mỹ, Australia, Liên minh châu Âu (EU) và các bên khác đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc cùng tham gia, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã không hưởng ứng.

Các nguồn tin ngoại giao của Hàn Quốc cho hay, các biện pháp trừng phạt bổ sung lần này được thực hiện dựa trên kết quả điều tra của "Nhóm giám sát trừng phạt đa phương" - một cơ quan chuyên theo dõi các hành vi của Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc ban hành.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa phòng không mới: Triều Tiên hôm 4/11 đã tiến hành các cuộc thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính năng kỹ thuật và thiết kế của hệ thống tên lửa phòng không mới.

Cuộc thử nghiệm do Đại tướng Kim Jong Sik, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cùng lãnh đạo Tổng cục Tên lửa và các cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng chỉ đạo thực hiện.

Nga và Ukraine nêu trọng tâm đàm phán tại Abu Dhabi: Trước thềm cuộc đàm phán ba bên với sự trung gian của Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 10-11/11, Nga và Ukraine đã công bố những vấn đề ưu tiên muốn đưa ra thảo luận.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, ngày 4/11, cho biết các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sẽ là vấn đề được đưa ra đàm phán. Ông nhấn mạnh những bảo đảm này phải mang tính tương hỗ, tức là đảm bảo lợi ích của các bên, đồng thời cho biết các chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi kín.

Saudi Arabia và Syria ký thoả thuận hợp tác quốc phòng: Theo truyền thông Saudi Arabia, nước này và Syria hôm 4/11 đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, cũng như ký một số thỏa thuận kháctrong chuyến thăm Riyadh của Tổng thống Ahmed Al-Sharaa.

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Saudi Arabia và Syria được ký kết, trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia.

EC cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hành động ở Biển Aegean và Địa Trung Hải: EC cảnh báo các tranh chấp trong quan hệ Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ chưa được giải quyết; những thách thức đối với chủ quyền của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đe dọa sự ổn định khu vực.

Ngày 4/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra những cảnh báo mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ về các hành động của nước này ở biển Aegean và Đông Địa Trung Hải, bày tỏ lo ngại về việc vi phạm không phận Hy Lạp, các tranh chấp về chủ quyền biển, sự can thiệp vào đường dây truyền tải điện giữa Hy Lạp và Cộng hòa Síp, cũng như mối đe dọa an ninh lâu dài đối với Hy Lạp.

Trí Nhân/VOV.VN tổng hợp
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