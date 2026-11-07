Nóng thế giới hôm nay 7/11: Rộ tin Mỹ tính nối lại tấn công Iran vào ngày 9/11

Mỹ tính toán phương án nối lại tấn công Iran vào ngày 9/11.

Kênh truyền hình Fox News dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đang tính toán phương án mở lại chiến dịch quân sự với Iran vào ngày 9/11. Đây là thời điểm diễn ra trăng non tại Trung Đông, được xem là “điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự”.

Theo Fox News, ý tưởng tấn công Iran trở lại đã được thảo luận trong các cuộc họp tại Nhà Trắng vào trong ngày 4-5/11. Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 5/11, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ sớm “đưa ra quyết định” liên quan đến việc nối lại xung đột với Iran.

Nhấn mạnh tính nghiêm trọng của khả năng leo thang xung đột, ông Trump nhận định: “Nếu có thể, tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước đó, nhưng có lẽ tôi sẽ buộc phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi”.

Mỹ tính toán phương án nối lại tấn công Iran vào ngày 9/11. Ảnh minh họa: AI

Tổng thống Mỹ họp với các cố vấn an ninh hàng đầu về Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận những bước đi tiếp theo đối với Iran, trong bối cảnh Washington cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cuộc họp diễn ra khi Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép quân sự và kinh tế đối với Tehran, trong khi các bên trung gian đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm ngăn xung đột tái bùng phát.

Theo trang tin Axios, đây là cuộc họp đầu tiên của ông Trump với nhóm cố vấn an ninh hàng đầu về Iran kể từ sau cuộc bầu cử. Theo các quan chức Mỹ, chính quyền đang cân nhắc ba phương án gồm tiến hành không kích mới, tiếp tục siết chặt sức ép kinh tế hoặc đạt thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Một dấu hiệu đáng chú ý về khả năng Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực là việc điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông. CENTCOM cũng đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn, dù chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Quốc vương Qatar. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani để thảo luận về nỗ lực trung gian của Doha nhằm thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc khủng hoảng khu vực.

Văn phòng Quốc vương Qatar cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các nỗ lực ngoại giao do Qatar thúc đẩy nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Quốc vương Qatar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp ngoại giao và ngăn chặn nguy cơ leo thang.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran, sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Các nước trung gian trong đó có Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Ông Trump có thể đối mặt làn sóng điều tra khi đảng Dân chủ nắm quyền ở Quốc hội. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump đối mặt sức ép mới khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, để ngỏ khả năng mở loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền.

Cho đến nay, ông đã đưa ra những thông điệp khác nhau về cách hợp tác với đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện vào tháng 1/2027.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ”, ông Trump nói hôm 3/11, khi kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa dần được xác định. Tuy nhiên, trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông lại tuyên bố: “Tôi nắm trong tay quyền lực tối thượng – đó chính là quyền phủ quyết”.

Tổng thống Trump: Mỹ - Nga sắp đạt thỏa thuận lớn về Ukraine và an ninh châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Moscow đang tiến gần tới các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như vấn đề an ninh châu Âu. Ông kỳ vọng đây sẽ là một thỏa thuận lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

“Sẽ có một thỏa thuận. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn và không chỉ liên quan đến Ukraine. Đây sẽ là một thỏa thuận rất lớn. Nó sẽ bao gồm nhiều vấn đề hơn Ukraine, thậm chí tôi có thể nói rằng thỏa thuận này có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu”, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Đó sẽ là một thỏa thuận lớn, tuyệt vời và tất cả mọi người sẽ hài lòng”.

Mỹ để ngỏ khả năng đưa châu Âu vào đàm phán Ukraine. Chính quyền Mỹ cho biết khuôn khổ đàm phán ba bên nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine có thể được mở rộng trong tương lai, với sự tham gia trực tiếp của các đồng minh châu Âu, nếu các cuộc thương lượng ban đầu đạt được tiến triển.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, trong bài đăng trên mạng xã hội X, đặc phái viên Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết các bên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Abu Dhabi, với sự tham gia của đại diện Nga, Mỹ và Ukraine.

Ông Kushner cho biết Mỹ sẽ tham vấn chặt chẽ với các đối tác châu Âu bên lề cuộc gặp. Nếu đạt được tiến triển, Washington hướng tới việc chuyển sang một khuôn khổ đa phương rộng mở hơn, trong đó các nước châu Âu sẽ tham gia trực tiếp. Ông nhấn mạnh việc thiết lập một cơ chế phù hợp có ý nghĩa then chốt đối với mục tiêu chấm dứt xung đột, đồng thời tạo điều kiện chuyển từ tình trạng đối đầu sang một nền hòa bình bền vững.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần thích ứng với cục diện chính trị mới tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần thích ứng với cục diện chính trị mới tại Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev cần thích ứng với những thay đổi trong chính trường Mỹ, chủ động xây dựng đối thoại nhằm duy trì sự ủng hộ của Washington, đồng thời tìm kiếm thêm viện trợ quân sự, đặc biệt là tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot để đối phó các cuộc tấn công của Nga.

“Chúng ta cần nhanh chóng đoàn kết sự ủng hộ lưỡng đảng mà mình đang nhận được. Hiểu rõ những thay đổi về tương quan quyền lực, chúng ta cần xây dựng đối thoại theo cách phù hợp. Tôi tin rằng Ukraine có cơ hội gia tăng sự ủng hộ”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, nước này cần tăng cường năng lực thông qua các gói viện trợ, đồng thời tìm cách tiếp nhận khoản hỗ trợ trị giá 16 tỷ USD mà ông cho biết Washington từng cam kết nhưng chưa thực hiện.

Các nước Trung Âu khẳng định ủng hộ Ukraine và việc mở rộng EU. Ngày 5/11, các Tổng thống nhóm Visegrad (V4) đã nhất trí ủng hộ chính sách mở rộng Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong bối cảnh nước này đẩy mạnh phối hợp ngoại giao và tìm kiếm hỗ trợ an ninh từ phương Tây.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống các nước V4 (gồm CH Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary diễn ra tại Trenčín, Slovakia, các tổng thống nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chính sách mở rộng EU và coi đây là một khoản đầu tư chiến lược vào hòa bình, an ninh và vị thế toàn cầu của châu Âu.

Nhiều máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở châu Âu sau đe dọa đánh bom. Một chiến dịch đe dọa đánh bom đồng loạt nhằm vào khoảng 20 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu đã diễn ra vào ngày 5/11, buộc không quân nhiều nước phải khẩn cấp điều tiêm kích hộ tống và chuyển hướng máy bay.

Phần lớn các cảnh báo bom được gửi qua thư điện tử vào đầu giờ sáng trong một khoảng thời gian ngắn, cho thấy dấu hiệu của một hành động phối hợp chặt chẽ. Nhà chức trách Italy cho biết ban quản lý sân bay Rome và sân bay Sofia nhận được email nhận trách nhiệm từ nhóm tự xưng là "Những chiến binh của Nhà nước Nam giới".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng cảnh giác trước các mối đe dọa lai, bao gồm hàng loạt cuộc tấn công mạng nhắm vào các chuỗi siêu thị tại châu Âu thời gian gần đây.

Gần 600.000 người biểu tình, đụng độ bùng phát tại nhiều đô thị lớn ở Pháp. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 575.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) khẳng định con số thực tế lên tới 1,6 triệu người. Các cuộc tuần hành lớn diễn ra tại Paris, Lyon, Marseille và nhiều địa phương, với sự tham gia đông đảo của người lao động, người nghỉ hưu, học sinh và sinh viên. Các công đoàn yêu cầu cải thiện thu nhập và bảo vệ an sinh xã hội, trong khi giới trẻ đòi bổ sung nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập.

Trước sức ép của các cuộc biểu tình, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết sẽ chủ trì hội nghị xã hội tại phủ Thủ tướng Matignon vào ngày 9/11 tới. Hội nghị quy tụ đại diện các tổ chức công đoàn và giới chủ nhằm tìm giải pháp cải thiện tiền lương và sức mua của người dân.