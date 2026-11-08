Nóng thế giới hôm nay 8/11: Mỹ tìm cách lấy thông tin chương trình hạt nhân Iran

Mỹ treo thưởng tới 20 triệu USD để tìm thông tin về chương trình hạt nhân Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/11 công bố khoản tiền thưởng lên tới 20 triệu USD cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân Iran.

Cựu Tổng thống Iran Hassan Rouhani đi tham quan phòng điều khiển của Nhà máy điện hạt nhân Bushehr (Ảnh: ABC News/AP)

Khoản tiền này nằm trong thông qua chương trình Phần thưởng vì Công lý, một sáng kiến của cơ quan ngoại giao Mỹ. Theo thông báo, Washington đang tìm kiếm thông tin về các cơ sở hạt nhân, trang thiết bị, nhân sự có liên quan, bao gồm các nhà khoa học tham gia chương trình hạt nhân Iran, cũng như hoạt động di chuyển các thiết bị và nhân sự này.

Chương trình RFJ trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyên tiếp nhận thông tin liên quan đến khủng bố và các hoạt động của nước ngoài mà Washington cho là đe dọa an ninh quốc gia. Những người có thông tin có thể liên hệ với chương trình thông qua các nền tảng Signal, Telegram hoặc trình duyệt Tor, với nhiều lựa chọn ngôn ngữ khác nhau. RFJ được khởi động năm 1984 và đến nay đã chi trả tổng cộng hơn 250 triệu USD cho hơn 125 cá nhân cung cấp những thông tin được đánh giá là có giá trị trong việc bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ không kích Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tối muộn 6/11 (theo giờ Mỹ) xác nhận quân đội nước này tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz song đồng thời khẳng định Washington đã đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán với Tehran. Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết Mỹ đang trao đổi với phía Iran và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tiến trình thương lượng. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá Washington đã đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán với Tehran, song không cung cấp chi tiết về những kết quả cụ thể.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin các báo cáo ban đầu cho thấy hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại hoặc thương vong. và gây thêm bất ổn trong khu vực.

Ông Trump có thể tận dụng 8 tuần để mở chiến dịch quân sự mới tại Iran? Theo NBC News, một số cố vấn cho rằng ông Trump có khoảng thời gian gần 2 tháng để mở chiến dịch quân sự mới tại Iran, trước khi Quốc hội Mỹ khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2027.

Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ và các nghị sĩ khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào đầu năm 2027, bất kỳ quyết định nào của ông Trump nhằm leo thang xung đột với Iran cũng có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Quốc hội khi đó có thể mở các cuộc điều tra và thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt hoạt động quân sự.

Trong bối cảnh này, một số quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Trump có thể sẽ ra lệnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trong vài tuần tới, trước khi những thay đổi về cán cân quyền lực tại Quốc hội gây thêm trở ngại cho các kế hoạch quân sự của ông.

Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 thông báo quyết định bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay bà Susie Wiles, trong động thái điều chỉnh nhân sự cấp cao sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tân Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller (Ảnh: Reuters)

Ông Trump thông báo quyết định trên mạng xã hội, gọi ông Stephen Miller là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của mình, đồng thời đánh giá bà Susie Wiles đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc thay đổi nhân sự dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/11.

Quyết định được đưa ra chỉ 3 ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội trong bối cảnh nhiều cử tri bày tỏ bất mãn về tình hình kinh tế và cuộc chiến với Iran. Ông Stephen Miller là một trong những cố vấn thân cận và có ảnh hưởng lớn đối với Tổng thống Trump, đặc biệt trong việc xây dựng và triển khai các chính sách nhập cư cứng rắn.

Mỹ hối thúc Trung Quốc thực hiện ngay các cam kết thương mại. Mỹ yêu cầu Trung Quốc thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được tại Busan, Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực thi thỏa thuận trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tồn tại những bất đồng thương mại.

Theo Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã có cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong về quan hệ kinh tế và thương mại song phương. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Scott Bessent nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết, bày tỏ quan ngại trước những hành động gần đây của Bắc Kinh. Ông khẳng định tiến triển trong quan hệ thương mại hai nước phải dựa trên những kết quả cụ thể.

Mỹ công bố kế hoạch tổ chức triển lãm hàng không và vũ trụ lớn nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã công bố kế hoạch tổ chức một triển lãm hàng không và vũ trụ quy mô lớn tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, với tham vọng vượt qua các triển lãm hàng không hàng đầu thế giới hiện nay tại Pháp, Anh và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện "Max Power" của NASA ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida ngày 6/11 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Tổng thống Trump cho biết sự kiện mang tên CapeWeek dự kiến được tổ chức lần đầu tiên trong vòng 2 năm tới, sẽ nhằm đưa Mỹ trở thành địa điểm hàng đầu thế giới về giới thiệu công nghệ, sản phẩm và các thành tựu mới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ. Theo kế hoạch, khu vực đường băng từng phục vụ các tàu con thoi của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ được chuyển đổi thành địa điểm triển lãm rộng khoảng 770 ha. Chính quyền Mỹ kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, tạo ra tác động kinh tế trị giá hàng tỷ USD và trở thành nơi ký kết các hợp đồng thương mại có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD.

Nhà đầu tư Nga giành thắng lợi pháp lý trong vụ tài sản bị phong tỏa tại EU. Tòa án Luxembourg ra phán quyết có lợi cho nhà đầu tư Nga, mở ra khả năng thu hồi chứng khoán bị phong tỏa tại EU.

Tòa án Luxembourg bác bỏ quyết định từ chối giải phóng chứng khoán của một doanh nghiệp Nga và các khách hàng không thuộc diện trừng phạt, mở ra cơ hội pháp lý cho các nhà đầu tư có tài sản bị phong tỏa tại Liên minh châu Âu (EU).

Theo phán quyết được đưa ra tuần trước, Tòa án Hành chính Luxembourg xác định Bộ Tài chính nước này đã từ chối không đúng quy định yêu cầu giải phóng chứng khoán của một doanh nghiệp Nga và các khách hàng có tài sản được lưu ký thông qua Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia Nga (NSD). Quyết định này được xem là một bước tiến pháp lý quan trọng đối với các nhà đầu tư Nga có tài sản bị phong tỏa tại EU kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, có thể tạo cơ sở để các nhà đầu tư khác của Nga khiếu kiện, yêu cầu xem xét lại việc phong tỏa tài sản.

Virus Tây sông Nile tiếp tục lan rộng tại châu Âu. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), virus Tây sông Nile lây lan ở mức kỷ lục trong năm 2026, với gần 2.000 ca nhiễm trong cộng đồng tại 20 quốc gia và hơn 230 đơn vị hành chính.

ECDC cho biết Italy tiếp tục là tâm dịch lớn nhất châu Âu khi ghi nhận hơn 760 ca nhiễm, trong đó có trên 720 ca lây truyền nội địa và ít nhất 57 trường hợp tử vong. Sự lưu hành của virus được xác nhận tại 85 tỉnh thuộc toàn bộ 20 vùng của nước này, với gần 400 ca xuất hiện các biến chứng viêm hệ thần kinh. Về mặt thú y, Italy cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 200 ổ dịch được phát hiện trên các loài chim hoang dã và hơn 30 ổ dịch trên đàn ngựa. Pháp cũng chứng kiến mùa dịch bùng phát mạnh nhất từ trước tới nay khi ghi nhận khoảng 160 đến 180 ca nhiễm nội địa trên người cùng 43 đợt bùng phát trên đàn ngựa. Khu vực Tây Bắc Âu, Hà Lan, Bỉ, Đức cũng đã ghi nhận hàng chục ca nhiễm nội địa trên người.

Thượng viện Paraguay bỏ phiếu phế truất Tổng thống Santiago Peña. Ngày 6/11, Thượng viện Paraguay đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống Santiago Peña sau khi ông này vướng vào cuộc điều tra hình sự liên quan đến sự sụp đổ của Ngân hàng số Ueno – tổ chức tài chính mà ông từng có quan hệ kinh doanh.

Vụ bê bối liên quan tới Ngân hàng số Ueno khiến Tổng thống Paraguay Santiago Peña bị phế truất (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 6/11, 44 trong tổng số 45 nghị sĩ tại Thượng viện Paraguay đã ủng hộ quyết định phế truất Tổng thống Santiago Peña. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Phó Tổng thống Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, tiếp quản quyền điều hành đất nước. Ông Peña đã tuyên bố từ chức trước đó một ngày, trong lúc Quốc hội đang xem xét các cáo buộc liên quan đến vụ sụp đổ của Ueno Bank – ngân hàng tư nhân bị đóng cửa đột ngột do khủng hoảng khả năng thanh toán, khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi.

Quyết định phế truất của Thượng viện cũng đồng nghĩa với việc ông Peña mất quyền miễn trừ. Không lâu sau cuộc bỏ phiếu phế truất tại Thượng viện, cơ quan công tố Paraguay cũng đã ra lệnh quản chế tại gia với cựu Tổng thống Peña.

Trước đó, Viện Dân biểu Paraguay cáo buộc Tổng thống có hành vi “sao nhãng nghiêm trọng và có hệ thống trách nhiệm công vụ” liên quan đến các giao dịch và mối liên hệ với ngân hàng Ueno.

Núi lửa Semeru phun trào liên tục, Indonesia cấm hoạt động trong bán kính 13km. Núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java, Indonesia, liên tiếp phun trào từ chiều 6/11 đến rạng sáng 7/11, tạo ra các cột tro bụi và dòng mây nóng lan toả hơn 5km xuống sườn núi. Người dân và du khách được cảnh báo tránh xa miệng núi lửa trong phạm vi bán kính 13 km.

2 vụ phun trào xảy ra chiều 6/11 tạo cột tro bị cao khoảng 1.000 m so với đỉnh và dòng mây nóng lan rộng 5,5 km xung quanh đỉnh núi. Đến rạng sáng 7/11, núi lửa Semeru lại phun trào, kéo dài khoảng 6 phút, với biên độ địa chấn lên tới 33 mm. Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Lumajang cho biết, các đợt phun trào chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của người dân. Khu vực có nguy cơ cao đã được kiểm soát, trong khi lực lượng phản ứng nhanh cùng nhân viên quân đội và cảnh sát Indonesia duy trì túc trực tại các điểm giám sát để theo dõi diễn biến, sẵn sàng đối phó với các tình huống nguy cấp.