Nóng thế giới hôm nay 9/11: Iran phát cảnh báo mới về tầm bắn tên lửa

Iran dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km.

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại khi Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km từng tự áp đặt, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh học thuyết hạt nhân nếu cần thiết.

Những tuyên bố cứng rắn từ Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, còn eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng an ninh hàng hải. Tuy nhiên, bất chấp những động thái gia tăng sức ép, các nỗ lực trung gian hòa giải vẫn đang được duy trì, đặt ra câu hỏi liệu hai bên sẽ tiếp tục leo thang đối đầu hay tìm được lối thoát thông qua ngoại giao.

Iran sử dụng tên lửa Kheibar Shekan trong các cuộc tấn công vào Mỹ và đồng minh tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết chặt Iran. Sau nhiều tháng triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran, quân đội Mỹ cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí hiện đại và các mặt hàng thuộc diện trừng phạt qua biên giới đường bộ cũng như biển Caspi.

Quân đội Mỹ ngày 7/11 thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí, công nghệ lưỡng dụng và các mặt hàng bị cấm vận của Iran qua các tuyến đường bộ và đường biển. Theo thông tin được Reuters đăng tải đầu tiên, lực lượng đặc nhiệm này sẽ đặt trụ sở tại thành phố Tampa, bang Florida, đồng thời phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ Mỹ.

Mỹ xác nhận tấn công vô hiệu hóa tàu hàng tại Vịnh Oman. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), một máy bay quân sự Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công phần đuôi tàu hàng Huda, treo cờ Saint Kitts, tại Vịnh Oman. Phía Mỹ cáo buộc con tàu nhiều lần phớt lờ cảnh báo và tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa sau khi rời một cảng của Iran.

Quân đội Mỹ cho biết đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi khu vực bị nhắm mục tiêu trước khi tiến hành cuộc tấn công. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về thiệt hại và thương vong. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 7/11 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia, đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Tuyên bố của Houthi cho biết, lực lượng này đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, sân bay Riyadh và cơ sở quân sự của Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi cũng cáo buộc, các cuộc tấn công của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại khu vực Al-Shariya thuộc tỉnh Sanaa đã khiến 27 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương, trong đó hầu hết là dân thường.

Thủ lĩnh đối lập Eisenkot được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Israel. Tổng thống Israel đã quyết định chọn Thủ lĩnh phe đối lập, cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot, thành lập Nội các mới, thay thế chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Netanyahu. Thông báo chọn ông Gadi Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar và là Thủ lĩnh phe đối lập tại Israel, làm Thủ tướng mới, được Văn phòng Tổng thống Israel Isaac Herzog công bố tối 7/11.

Theo luật bầu cử Israel, Thủ tướng được chỉ định Eisenkot có tổng cộng 28 ngày và có thể được gia hạn thêm 14 ngày nữa, để thành lập một chính phủ mới. Nếu ông Eisenkot không thể hoàn thành sứ mệnh theo hạn định, Israel sẽ phải giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lại. Trong thời gian chờ thành lập chính phủ mới, ông Netanyahu tiếp tục lãnh đạo chính phủ hiện hành của Israel dưới danh nghĩa Thủ tướng tạm quyền, với một số hạn chế quyền lực nhất định.

Các binh sĩ Ukraine đứng canh hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AP

Đức tuyên bố hết khả năng viện trợ Patriot cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin hiện đã sử dụng hết khả năng cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

"Những gì chúng tôi cung cấp vào thời điểm này sẽ chưa thể được bổ sung trong thời gian tới. Điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống trong năng lực phòng thủ của Đức mà chúng tôi không thể chấp nhận chịu trách nhiệm. Ở giai đoạn hiện nay, chúng tôi không thể làm gì hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Theo ông Pistorius, các quốc gia khác cần tích cực hơn trong việc tham gia củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Vấn đề này dự kiến sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11.

Nga nói châu Âu không có chỗ trên bàn đàm phán. Phía Nga khẳng định châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán với Mỹ và Ukraine, bởi phương Tây vẫn phớt lờ những quan ngại chính đáng của Moscow về an ninh.

Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/11 đã chỉ trích việc Liên minh Tự nguyện của châu Âu tổ chức diễn tập quân sự ngay trước thềm cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng việc châu Âu muốn triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù dưới danh nghĩa Liên minh Tự nguyện hay dưới sự bảo trợ của bất kỳ tổ chức nào khác.

Ukraine nói Nga dùng tên lửa Triều Tiên. Theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/11 cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất trong cuộc tập kích một cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine. Trong số 36 tên lửa đạn đạo được cho là Nga phóng đi trong đêm, lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 4 quả, làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa Đông.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc giám định pháp y sơ bộ tại những địa điểm bị tên lửa đánh trúng xác nhận lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 do Triều Tiên sản xuất và cung cấp để tấn công một cơ sở năng lượng trọng yếu. Tuy nhiên, cả giới chức Nga lẫn Triều Tiên đều chưa bình luận về cáo buộc của Tổng thống Zelensky liên quan đến tên lửa KN-23.

Nga nêu các mục tiêu tập kích ở Ukraine. Theo Reuters ngày 7/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, năng lượng và giao thông tại Kiev cùng khu vực lân cận.

Phía Nga cho biết các mục tiêu bị đánh trúng gồm cầu Bắc ở Kiev — nơi Moskva cáo buộc được sử dụng để vận chuyển vũ khí và phương tiện quân sự cho lực lượng Ukraine — cùng nhà máy Meridian, cơ sở mà Nga nói sản xuất tên lửa hành trình Flamingo. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các cơ sở năng lượng, công nghiệp và một trạm biến áp tại tỉnh Zhytomyr bị tấn công.

Xả súng kinh hoàng tại Krakow (Ba Lan): 21 người thương vong. Truyền thông Ba Lan đưa tin, 6 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương sau một vụ xả súng vào chiều ngày 7/11 tại một quảng trường ở thành phố Krakow, Ba Lan.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng là người Ba Lan, 25 tuổi, đã xả súng vào những người dân khi lái xe vào Quảng trường chính, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Một số cảnh sát cũng bị thương trong cuộc đấu súng.

Đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho rằng thủ phạm vụ xả súng này có thể bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực hữu, hiện danh tính vẫn chưa được tiết lộ.