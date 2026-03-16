Nóng thế giới ngày 16/3: Trung Quốc và Anh trước đề xuất gửi tàu chiến tới Hormuz

Trung Quốc và Anh phản ứng khi ông Trump muốn họ gửi tàu chiến tới Hormuz: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/3 tuyên bố rằng ông “hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác” sẽ điều động tàu hải quân để khai thông các tuyến đường vận chuyển ở eo biển Hormuz, cả Trung Quốc và Anh đều đã phản hồi yêu cầu bình luận từ phía CNN.

Tàu hàng hải đậu ở Muscat (Oman) gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Cả hai Anh và Trung Quốc đều không xác nhận liệu họ có đang điều động tàu chiến đến eo biển Hormuz hay không.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không cho biết liệu nước này có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân đến khu vực hay không; người này nói rằng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, và rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị cản trở”.

Iran cho phép mọi nước, ngoại trừ Mỹ và Israel, đi qua eo biển Hormuz: Ngoại trưởng Iran hôm 14/3 tuyên bố rằng tất cả các quốc gia ngoại trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz.

“Trên thực tế, eo biển Hormuz vẫn mở”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói. “Nó chỉ đóng cửa đối với các tàu chở dầu và tàu thuyền thuộc về kẻ thù của chúng tôi, những kẻ đang tấn công chúng tôi và các đồng minh của họ. Những tàu khác được tự do đi qua”, ông Araghchi nói với MS NOW.

UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga: Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, cho biết những bình luận của Ngoại trưởng Iran Araghchi cáo buộc UAE gây hấn với Iran là “một phần của chính sách rối ren, lạc lối, mất phương hướng và bỏ quên sự khôn ngoan".

Trong một bài đăng trên mạng X, vị cố vấn của UAE nói rằng, UAE đã “nỗ lực chân thành” để làm trung gian hòa giải và tránh một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Ông nói thêm rằng UAE “tiếp tục ưu tiên lý trí và logic, kiềm chế và tìm kiếm lối thoát cho Iran và khu vực”, nhưng lưu ý rằng “UAE có quyền tự vệ trước sự gây hấn này”.

Israel tuyên bố không kích 400 đợt vào Iran, hạ thêm 2 quan chức tình báo cấp cao: Israel cho biết họ đã hạ thêm hai quan chức tình báo cấp cao của Iran khi tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo an ninh của Iran.

Nhà cửa đổ nát ở Tehran sau 1 đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố mới đây, quân đội Israel cho biết các quan chức tình báo của Iran là Abdollah Jalali-Nasab và Amir Shariat đã tử vong trong một cuộc không kích vào Tehran hôm 13/3.

Tuyên bố cho biết hai người đàn ông này phụ trách Cục Tình báo thuộc Bộ chỉ huy khẩn cấp Khatam al-Anbiya, và cho biết cái chết của họ đánh dấu “một đòn giáng mạnh nữa vào cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của chế độ Iran”.

Ông Trump hoài nghi về lãnh đạo mới của Iran, nói chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cho biết ông chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay, đồng thời từ chối tiết lộ những điều khoản cụ thể mà Washington có thể chấp nhận.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

Israel và Lebanon dự kiến tổ chức đàm phán trực tiếp: Tổng thống Pháp ngày 14/3 cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon.

Trong khi đó, truyền thông Israel cũng đưa tin về việc nước này và Lebanon dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong những ngày tới, trong bối cảnh xung đột tái bùng phát giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Israel tiếp tục tấn công Gaza: Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza hôm qua (14/3) cho biết, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 6 người thiệt mạng trong 24 giờ qua.

Đây là đợt bạo lực mới nhất tại vùng lãnh thổ này, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục leo thang. Theo Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, cuộc tấn công của Israel tại thành phố Khan Yunis ở miền Nam Gaza đã khiến 2 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng. Trong khi một cuộc tấn công khác ở phía Đông thành phố Gaza đã khiến 3 người thiệt mạng.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát huấn luyện hỏa lực pháo binh tầm xa: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (14/3) đã thị sát cuộc huấn luyện hỏa lực pháo binh tầm xa của quân đội nước này.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 15/3, các đơn vị pháo binh tầm xa của quân đội nước này ở khu vực phía Tây đã tiến hành huấn luyện tấn công hỏa lực vào ngày 14/3, với sự tham gia của 12 hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu chính xác cỡ nòng 600mm và 2 đại đội pháo binh. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cuộc huấn luyện.

Nhật Bản thiết lập cơ chế phòng thủ “Lá chắn UAV duyên hải”: Trong khuôn khổ hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ và khả năng răn đe, cũng như trong xu thế thế giới sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào chiến đấu, Nhật Bản cũng đã lên kế hoạch sử dụng khí tài này để thiết lập một hệ thống phòng thủ mới.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang xúc tiến các điều kiện cần và đủ để thiết lập một mạng lưới phòng thủ tại các khu vực ven biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV). “Lá chắn UAV duyên hải” này được cấu thành bởi hàng ngàn UAV thuộc 10 chủng loại khác nhau, sử dụng cho các mục tiêu như thu thập thông tin, phát hiện sớm nguy cơ, phòng thủ radar, đánh chặn chiến hạm của đối phương.

Campuchia xây dựng hai cảng mới với công suất xử lý 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm: Campuchia tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông thủy với hai dự án cảng mới có khả năng bốc dỡ 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là nội dung quan trọng trong nghị định vừa được Thủ tướng Hun Manet ký ban hành nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng hàng hóa từ các tỉnh trọng điểm ra thị trường quốc tế.

(Ảnh minh họa: Fb Thủ tướng Hun Manet)

Thủ tướng Hun Manet đã ban hành nghị định ngày 13/3 thành lập Cảng đa năng và Trung tâm hậu cần Kampong Chhnang tại tỉnh Kampong Chhnang và Cảng hậu cần Kampot tại tỉnh Kampot.

Myanmar bắt giữ 86 đối tượng lừa đảo trực tuyến và buôn người: Lực lượng chức năng Myanmar mới đây đã triển khai một chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến và buôn người tại thị trấn Myawaddy thuộc bang Kayin. Theo đó, 86 người nước ngoài hiện bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 15/3 cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc có người nước ngoài lẩn trốn trong khu vực, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích và kiểm tra nhiều tòa nhà, khu dân cư tại làng Maethawthalay, thị trấn Myawaddy vào khoảng 16h ngày 14/3.

Hạ viện Thái Lan kiện toàn ban lãnh đạo, chuẩn bị bầu thủ tướng: Trong phiên họp đầu tiên của Hạ viện Thái Lan ngày 15/3, cơ quan lập pháp đã chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo với việc bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và hai Phó Chủ tịch mới.

Ông Sophon Zaram, đại diện đảng Bhumjaithai từ tỉnh Buri Ram, giành chiến thắng áp đảo với 289 phiếu thuận trên tổng số 497 nghị sĩ tham dự, trở thành tân Chủ tịch Hạ viện. Ứng viên còn lại cho vị trí Chủ tịch Hạ viện - Parit Wacharasindhu thuộc đảng Nhân dân, nhận được 123 phiếu, bên cạnh 80 phiếu trắng và 5 phiếu không hợp lệ.