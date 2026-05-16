Nóng thế giới ngày 16/5: Dấu ấn của Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc: Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Trước đó, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên máy bay về nước, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã “đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau”. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước. Theo ông, điều này một lần nữa chứng minh, việc đạt được sự chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng giữa Trung Quốc và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tìm ra con đường đúng đắn để cùng tồn tại, là nguyện vọng của người dân hai nước và kỳ vọng của người dân thế giới.

Tổng thống Trump nói Chủ tịch Tập Cận Bình đang cân nhắc mua dầu của Mỹ: Tổng thống Donald Trump cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý xem xét khả năng mua dầu của Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News tối 14/5, ông Trump cho biết Trung Quốc hiện nhập khẩu khoảng 40% lượng dầu từ Iran.

“Họ lấy phần lớn dầu mỏ, khoảng 40% lượng dầu của họ, từ khu vực đó”, ông Trump nói khi đề cập đến nguồn dầu từ Iran, đồng thời cho biết: “Một trong những điều mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được trong thỏa thuận là họ đã đồng ý rằng họ muốn mua dầu của Mỹ. Họ sẽ tới Texas". Theo ông Trump: “Chúng tôi sẽ bắt đầu đưa các tàu Trung Quốc tới Texas, Louisiana và Alaska. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những điều đã được thống nhất. Đây là một vấn đề rất lớn". Khi được hỏi liệu một thỏa thuận tiềm năng có bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hay không, ông Trump trả lời: “Có, tất cả mọi thứ". Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng ông thích ý tưởng mua dầu từ Mỹ.

Giải mã ngôn từ ngoại giao và tính toán chiến lược tại thượng đỉnh Mỹ - Trung: Tổng thống Donald Trump gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là "nhà lãnh đạo tuyệt vời", còn ông Tập nói hai nước "nên là đối tác chứ không phải đối thủ". Nhưng đằng sau những phát biểu nồng ấm hiếm thấy đó là một bàn cờ lợi ích phức tạp mà cả hai bên đều đang toan tính kỹ lưỡng.

Ông Trump nói Trung Quốc cam kết không viện trợ quân sự cho Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, đồng thời đề nghị hỗ trợ thúc đẩy thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News sau các cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh ngày 14/5, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra cam kết mạnh mẽ liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Iran.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. Đó là một tuyên bố rất quan trọng. Ông ấy nói điều đó hôm nay và nhấn mạnh rất rõ ràng”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ còn tiếp diễn” giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn với Tehran vẫn rất mong manh. Phát biểu được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm 15/5 tại Bắc Kinh, nơi ông đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài đăng dài đề cập quan hệ Mỹ - Trung, ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đang suy yếu. Trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump từng cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn với Iran đang ở trạng thái “nguy kịch”. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó cho biết Washington “đang đạt được tiến triển”, song vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu Tehran có đáp ứng “lằn ranh đỏ” của Mỹ là không sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Trung Quốc lên tiếng sau khi ông Trump nói Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ mở lại Hormuz: Trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 15/5 không đề cập trực tiếp việc Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển này và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn.

Trong một tuyên bố dưới hình thức hỏi đáp khi trả lời câu hỏi về việc liệu nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ có bàn về tình hình Iran hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường trong vấn đề này, cho rằng cuộc chiến ở Iran đã gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân các nước trong khu vực, bao gồm cả Iran, và ảnh hưởng vẫn tiếp tục lan rộng, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế toàn cầu, hoạt động chuỗi cung ứng, trật tự thương mại quốc tế và sự ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu, gây tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh: Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, hoặc ít nhất không phụ thuộc nhiều như Trung Quốc, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực này thực chất là một động thái nhằm bảo vệ lợi ích cho các đồng minh và đối tác.

“Chúng tôi hoàn toàn không cần nó. Hoàn toàn không cần", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 14/5 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông tiếp tục lập luận rằng Mỹ duy trì hoạt động tại khu vực chủ yếu để hỗ trợ các quốc gia khác: “Có thể đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta phải làm điều đó, nhưng chúng ta làm vậy để giúp Israel, giúp Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain và nhiều nước khác".

Iran cấp phép cho 30 tàu đi qua eo Hormuz trong một ngày: Iran thông báo đã cấp phép cho 30 tàu di chuyển qua eo Hormuz trong một ngày giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt. Động thái này được chú ý khi tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch toàn cầu vẫn trong tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Trong một tuyên bố chính thức, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz đêm 13/5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tàu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. Số lượng tàu thực tế đã đi qua eo Hormuz kể từ đêm 13/5, cũng chưa được công bố.

Hạ viện Mỹ bác đề xuất hạn chế quyền lực của Tổng thống trong cuộc chiến với Iran: Hạ viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đối với Iran, cho thấy chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ giữa lúc căng thẳng với Tehran tiếp tục leo thang. Hạ viện Mỹ hôm 14/5 đã bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm ngăn chặn cuộc chiến với Iran cho đến khi Quốc hội cho phép tiến hành các hành động quân sự, do đề xuất không thể nhận được đa số phiếu. Với tỷ lệ 212 phiếu thuận và 212 phiếu chống đối với nghị quyết về quyền lực thời chiến, có nghĩa là nghị quyết đã thất bại vì cần đa số phiếu để được thông qua.

Iran cáo buộc UAE can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công: Ngoại trưởng Iran ngày 14/5 cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) can dự trực tiếp vào các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh xung đột khu vực đang tiếp tục lan rộng. Hãng tin Reuters cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của nhóm BRICS ở New Delhi, Ấn Độ, nhằm đáp lại các bình luận từ phía đại diện UAE.

“Tôi đã không nêu đích danh UAE trong bài phát biểu tại BRICS vì lợi ích của sự đoàn kết. Tuy nhiên, sự thật là UAE đã trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn chống lại đất nước chúng tôi. Khi các cuộc tấn công bắt đầu, họ thậm chí còn không đưa ra tuyên bố lên án", truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Araqchi cho hay. Ngoại trưởng Iran cho rằng UAE cần xem xét lại lập trường đối với Tehran, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Mỹ và Israel sẽ không thể bảo đảm an ninh cho quốc gia vùng Vịnh này.

Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu: Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái, trong bối cảnh Israel và Lebanon đang tiến hành đàm phán tại Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình và duy trì lệnh ngừng bắn. Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam và miền Đông Lebanon trong hôm qua (14/5), hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này. Trước đó một ngày, các cuộc không kích dữ dội của Israel tại miền Nam và phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

Ông Zelensky chỉ đạo quân đội Ukraine chuẩn bị đáp trả cuộc tập kích của Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/5 cho biết ông đã chỉ thị quân đội và các cơ quan đặc nhiệm chuẩn bị “những phương án đáp trả có thể” sau đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev. Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng hàng chục tên lửa cùng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) trong đêm nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác trên cả nước. Các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine, trong đó một tòa chung cư bị phá hủy một phần. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng 56 tên lửa các loại trong cuộc tấn công đêm 13 rạng sáng 14/5, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cùng 675 UAV tấn công tự sát. Phía Ukraine cho biết đã bắn hạ hoặc gây nhiễu thành công 29 tên lửa hành trình Kh-101, 12 tên lửa Iskander hoặc S-400 cùng 652 UAV trước khi các khí tài này tiếp cận mục tiêu.

Giám đốc CIA gặp quan chức cấp cao Cuba tại La Habana: Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới La Habana gặp quan chức Cuba giữa lúc căng thẳng song phương leo thang vì khủng hoảng nhiên liệu, mất điện và các biện pháp siết chặt từ Washington. Theo thông báo của Chính phủ Cuba, phái đoàn Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe dẫn đầu đã có cuộc gặp với phía Bộ Nội vụ Cuba tại thủ đô La Habana ngày 14/5, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng liên quan đến các biện pháp phong tỏa nhiên liệu của Mỹ đối với đảo quốc Caribe này.

Phía Cuba cho biết, các đại diện của nước này tại cuộc họp nhấn mạnh rằng Cuba không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm bảo đảm an ninh cho cả hai nước cũng như an ninh khu vực và quốc tế.