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Nóng thế giới ngày 1/7: Hàng loạt ca tử vong do nắng nóng, y tế châu Âu quá tải

Thứ Tư, 05:00, 01/07/2026
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 1/7/2026): Nắng nóng lịch sử làm nhiều người tử vong ở châu Âu; tình hình Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng; số người thiệt mạng do động đất Venezuela tăng; xả súng tại Đức làm nhiều người chết.

Nắng nóng tại châu Âu: Hơn 1.300 ca tử vong, WHO kêu gọi ứng phó khẩn cấp: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đợt nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu, với hơn 1.300 ca tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận kể từ ngày 21/6 vừa qua.

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Nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến những đợt nắng nóng khắc nghiệt xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện khoảng 150 triệu người tại châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, hệ thống điện chịu áp lực lớn, trong khi số người tử vong tiếp tục gia tăng.

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu: Cuộc sống người dân bị đảo lộn: Đợt nắng nóng đến sớm tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại châu Âu, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục ở nhiều quốc gia. Nắng nóng cực đoan không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và đời sống của người dân.

Tại Italy, 22 thành phố tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ vì nắng nóng. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tại Trung và Đông Âu.

Châu Âu nắng nóng lịch sử làm hàng nghìn người chết, hệ thống y tế quá tải: Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng cho biết đợt nắng nóng đã khiến khoảng 1.000 người tử vong nhiều hơn mức bình thường, phần lớn là người cao tuổi. Một số nhà tang lễ tại Paris được cho là đã rơi vào tình trạng quá tải.

Không chỉ các cơ quan chức năng, người dân ở nhiều nước cũng đang chật vật tìm cách thích nghi với nền nhiệt cao bất thường. Tại Budapest, Hungary nơi nhiệt độ lên tới 38 độ C, người dân phải tập trung quanh các vòi phun sương và điểm cấp nước công cộng để tránh nóng. Nhiều người lo ngại tình trạng này sẽ còn kéo dài.

Mỹ và Iran ngừng giao tranh, chưa thống nhất được lộ trình đàm phán tiếp theo: Mỹ và Iran hôm 29/6 thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị gặp các đại diện Mỹ tại Doha (Qatar), đồng thời xác nhận các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc.

“Chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo. Cuộc gặp tại Doha có thể mang ý nghĩa quan trọng, cũng có thể không và điều đó sẽ sớm được kiểm chứng. Tuy nhiên, về mặt quân sự, chúng ta đang ở thế thượng phong. Tôi cho rằng chúng ta gần như đã đạt được mục tiêu, đó là phi hạt nhân hóa Iran. Chúng ta không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thực tế, họ cũng đã đồng ý với điều đó”.

Iran phát tín hiệu hòa dịu với Mỹ nhưng vẫn để ngỏ đòn đáp trả quyết liệt: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 khẳng định Tehran cam kết thực hiện bản ghi nhớ (MOU) với Mỹ, với điều kiện Washington cũng phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian nhấn mạnh: "Sự thấu hiểu lẫn nhau là con đường hai chiều. Nếu phía Mỹ tuân thủ thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các cam kết của mình", nhà lãnh đạo Iran viết.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Tehran sẽ không nhân nhượng trước các sức ép từ bên ngoài. "Cách tiếp cận của chúng tôi trước những lời đe dọa vô căn cứ và hành động hăm dọa phi lý là luôn dựa trên lý trí và phẩm giá trong quá trình ra quyết định. Đồng thời, khi cần thiết, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia một cách quyết liệt và không hề nao núng", Tổng thống Iran tuyên bố.

Israel cảnh báo xung đột với Iran có thể bùng phát trở lại: Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 30/6 cho rằng xung đột giữa Israel và Iran có thể bùng phát trở lại "chỉ trong vòng hai ngày" nếu Tehran phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel.

Ông Israel Katz cũng tuyên bố Lãnh đạo tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei sẽ là một trong số các "mục tiêu" bị nhắm tới, theo truyền thông Israel.

Oman khẳng định không ủng hộ thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz: Giới chức Oman, một trong hai quốc gia nằm sát bên eo biển Hormuz, vừa tái khẳng định quan điểm không ủng hộ việc thu phí tàu thuyền lưu thông qua vùng biển chiến lược này.

Tuyên bố không ủng hộ thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, được Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đưa ra tối 29/6, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc tế Monte Carlo. Ngoại trưởng Albusaidi khẳng định, Oman không ủng hộ việc áp đặt bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Muscat có thể cân nhắc việc thiết lập các cơ chế liên quan các dịch vụ hàng hải, bao gồm cơ chế nâng cao an toàn hàng hải, hoạt động cứu hộ, các biện pháp chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường, tương tự như các mô hình đang triển khai tại eo biển Malacca và Singapore.

Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.700: Ít nhất 1.719 người đã thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết ngày 29/6. Trong khi đó, theo NASA, khoảng 58.870 tòa nhà tại khu vực miền Trung và miền Bắc Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy.

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Cảnh tượng đổ nát sau động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez, thảm họa động đất đã ảnh hưởng đến ít nhất 22.619 người, trong đó 5.034 người bị thương. Ít nhất 855 tòa nhà bị hư hại, trong đó 189 công trình đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ khi hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, Venezuela đã ghi nhận 609 dư chấn, bao gồm một dư chấn mạnh xảy ra trong ngày 29/6 và được cảm nhận rõ ở nhiều nơi, nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại sau thảm họa động đất tại Venezuela: Ngày 29/6, Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh liên tiếp tuần trước đã vượt 1.700 người và vẫn còn hàng chục nghìn người mất tích.

Trong tuyên bố, Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ (SOUTHCOM) cho biết cảng La Guaira - một trong hai cảng chính của Venezuela - hiện đang hoạt động sau khi được sửa chữa và tàu USS Fort Lauderdale đang sử dụng cảng để chuyển nhu yếu phẩm và thiết bị cần thiết đến Venezuela.

Trong khi đó, lực lượng không quân Mỹ cũng đang hỗ trợ khôi phục hoạt động tại sân bay quốc tế Simon Bolivar gần thủ đô Caracas - nơi chịu tổn thất nặng nề do động đất. Trước đó ngày 27/6, sân bay này đã mở cửa trở lại một phần để tiếp nhận các chuyến bay chở hàng cứu trợ.

Xả súng tại cơ sở phúc lợi ở Đức, 5 người thiệt mạng: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra hôm 29/6 tại một cơ sở phúc lợi dành cho thanh thiếu niên ở thị trấn Stade, gần thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức.

Cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ hai người liên quan, trong đó có nghi phạm nổ súng. Tuy nhiên, động cơ gây án vẫn chưa được xác định và vai trò của người còn lại đang tiếp tục được điều tra. Nhà chức trách khẳng định không còn nghi phạm nào khác đang bỏ trốn và hiện không có mối đe dọa đối với cộng đồng.

Trí Nhân/VOV.VN tổng hợp
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