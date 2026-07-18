Nóng thế giới ngày 18/7: Ông Trump tuyên bố Mỹ đang thắng lớn ở Iran

Nhà Trắng tuyên bố Iran vẫn muốn đạt thỏa thuận với Mỹ. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/7 cho biết, các đợt không kích gần đây của Mỹ được tiến hành sau khi Iran vi phạm bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Theo bà Leavitt, Tehran đã không tuân thủ cam kết không tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, buộc Tổng thống Donald Trump phải ra lệnh đáp trả và yêu cầu Iran phải chịu hậu quả.

“Iran hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận, bởi họ đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ các chiến dịch quân sự của Mỹ. Lý do dẫn đến các cuộc không kích trong những ngày qua là vì Iran đã vi phạm bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết”, bà Leavitt cho biết.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Mỹ tiếp tục không kích vào Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn tê liệt. Đêm 16/7, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ 6 liên tiếp, không quân Mỹ tập kích quốc gia Hồi giáo, đánh dấu đợt đụng độ dài ngày và ác liệt nhất giữa hai bên trong thời gian ngừng bắn.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại các khu vực ven bờ, trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, cũng như nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Trong đó, hãng thông tấn Mehr cho biết vũ khí Mỹ đã đánh trúng các mục tiêu trên đảo Qeshm, gần eo Hormuz, trong đó có làng Masan. Khu vực cảng Bandar Abbas ở gần đó cũng bị tập kích bởi các tên lửa Mỹ, gây ra nhiều tiếng nổ dữ dội.

Về tình hình eo Hormuz, một số nguồn tin khu vực cho biết, hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua khu vực này vẫn rất hạn chế. Nhiều khả năng số tàu đi qua eo Hormuz trong ngày 16/7, chỉ tương đương thậm chí thấp hơn hôm 15/7, tức chưa đến 10 tàu.

Ông Trump: Mỹ đang thắng lớn ở Iran, mọi người sẽ sớm thấy thành quả. Ông Trump tuyên bố Mỹ đang giành được thắng lợi lớn ở Iran trong bối cảnh Washington mở rộng không kích gây sức ép lên Tehran. Phát biểu trong bài diễn văn trước toàn quốc ngày 16/7 (giờ địa phương), ông Trump nói: “Chúng ta đang thắng lớn ở Iran và các bạn sẽ sớm thấy thành quả của những nỗ lực đó, trong một tương lai rất gần”.

Iran cảnh báo “cả khu vực sẽ phải trả giá” khi Mỹ ném bom các cây cầu. Truyền thông Iran cho biết ít nhất ba cây cầu ở miền Nam nước này đã bị tấn công, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Kênh Press TV đưa tin hai trong số các cây cầu bị đánh trúng nằm tại thành phố Bandar Khamir, đồng thời công bố hình ảnh và video về hiện trường.

“Nếu đối phương tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran hoặc tiến hành thêm các vụ ám sát nhằm vào quan chức của chúng tôi, thì toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá”, một quan chức tình báo cấp cao của Iran cảnh báo khi Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhất. Nguồn tin này cho biết Iran sẽ phát động một cuộc chiến quy mô toàn khu vực, khiến Mỹ “choáng váng” và chứng minh cho Tổng thống Trump thấy những kỳ vọng cũng như đánh giá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “phi thực tế”.

Iran tập kích 3 nước vùng Vịnh để trả đũa Mỹ. Bộ Quốc phòng Qatar ngày 17/7 cho biết hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Tại Kuwait, hệ thống phòng không cũng đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xâm nhập. Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Kuwait khẳng định đây là đợt tấn công thù địch và ác ý do Iran tiến hành. Tại Bahrain, Bộ Nội vụ nước này xác nhận còi báo động đã được kích hoạt và người dân được yêu cầu lập tức tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, thông tin về hoạt động tập kích chưa được công bố.

Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhắm vào các căn cứ Mỹ trên toàn vùng Vịnh. Đòn tấn công nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ nhắm vào Iran hồi giữa đêm.

Houthi dọa tấn công hạ tầng dầu mỏ tại Saudi Arabia. Lực lượng Houthi ở Yemen tối 16/7 cảnh báo nhóm này sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia nếu quốc gia Arab tham gia các cuộc tập kích nhắm vào Yemen. Cảnh báo do đích thân Thủ lĩnh Houthi, ông Abdul Malik al Houthi đưa ra, trong một tuyên bố chính thức phát trên truyền hình. Người đứng đầu nhóm vũ trang lớn nhất Yemen khẳng định toàn bộ các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng trọng yếu tại Saudi Arabia sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của tên lửa và máy bay không người lái Houthi, nếu Riyadh tham gia hoạt động tấn công chống Yemen.

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/7 đã bổ nhiệm Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Yevhenii Khmara giữ chức Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm này.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết SBU đã thể hiện năng lực nổi bật trong việc tổ chức các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga và đây là lợi thế giúp ông Khmara đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. “Tôi đã giao cho ông Yevhenii Khmara thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng, tiếp tục cải cách lĩnh vực quốc phòng và bảo đảm Ukraine đạt được tất cả những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra”, ông Zelensky viết. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội ủng hộ quyết định bổ nhiệm này.

Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Yevhenii Khmara giữ chức Quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin nói gì về triển vọng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine? Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/7 cho biết Moscow đánh giá cao thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ các nỗ lực hòa bình, nhưng hiện chưa có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới.

“Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine”, ông Peskov nói với các phóng viên. Theo ông: “Chúng tôi biết ơn phía Thổ Nhĩ Kỳ vì điều đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có triển vọng trước mắt để nối lại tiến trình đàm phán; chúng tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào theo hướng đó. Dù vậy, phía Nga chắc chắn vẫn để ngỏ con đường này”.

Bão Maysak ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người ở Quảng Tây, Trung Quốc. Tính đến ngày 16/7, bão Maysak đã ảnh hưởng đến 2,6 triệu người ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,27 tỷ USD).

Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức ngày 16/7, ông Châu Vận Quy, Phó Giám đốc Sở Quản lý khẩn cấp Quảng Tây (Trung Quốc), đã mô tả bão Maysak là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu tự trị này trong những năm gần đây. Ông cho biết, Quảng Tây đã phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ I về phòng chống lũ lụt và hạn hán (bao gồm cả thiên tai địa chất) và tình trạng khẩn cấp cấp độ I về cứu trợ thiên tai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quảng Tây phải kích hoạt nhiều phản ứng cao nhất khi ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai (lần kích hoạt cấp độ I trước đó là trong trận mưa, tuyết và băng giá năm 2008).

Người dân đi giữa gió và mưa tại Nam Ninh, Quảng Tây ngày 5/7. Ảnh: Tân Hoa xã.

WHO cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lan rộng với tốc độ chưa từng thấy. Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi tuyên bố dịch, số ca mắc bệnh đã tăng lên một cách chóng mặt, đưa đợt dịch này trở thành đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba trong lịch sử từng được ghi nhận trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan y tế đã xác nhận có hơn 2.000 ca nhiễm và dịch bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 796 người.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 16/7, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước giới truyền thông. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh trong những tháng gần đây, tốc độ lây lan của virus đã vượt mốc kiểm soát thông thường và nhanh hơn bất kỳ đợt dịch nào trước đó.

Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu: Dự báo có thể vượt mốc 50°C. Theo các số liệu nghiên cứu mới được công bố, nhiệt độ tại khu vực Địa Trung Hải được dự báo sẽ tiếp tục tăng vọt trong thời gian tới. Những ngày gần đây, nhiều vùng tại Tây Ban Nha đã phải hứng chịu mức nhiệt lên tới 44°C. Khí hậu khô nóng gay gắt cũng là nguyên nhân làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng trên khắp Tây Ban Nha và Pháp, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Giáo sư Bill McGuire, Giáo sư danh dự về các hiểm họa địa vật lý và khí hậu tại Đại học UCL ở London, nhận định rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhiệt độ vượt quá 50°C vào cuối mùa hè này hoặc năm sau, đặc biệt là khi tác động nóng lên của hiện tượng El Niño đạt mức cao nhất.