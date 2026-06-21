Nóng thế giới ngày 21/6: Iran kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình

Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz, kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình: Giới chức Iran hôm 19/6 đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, hay từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, sự thành bại của các cuộc đàm phán tới đây, phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Viết trên mạng xã hội X, ông Seyed Mehdi Tabatabaei, phụ tá cấp cao của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, chỉ rõ Mỹ phải ngăn Israel phá hoại nỗ lực tạo lập hòa bình trong khu vực. Quan chức Iran khẳng định kẻ thù chính của hòa bình và sự ổn định tại Trung Đông lúc này chính là Israel, thế lực đang ra sức cản trở nỗ lực tiến tới thỏa thuận Mỹ - Iran.

Phản ứng của ông Trump sau khi Israel và Hezbollah nối lại lệnh ngừng bắn: Tổng thống Donald Trump ngày 19/6 đã dành nhiều lời ca ngợi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bất chấp những căng thẳng nảy sinh trong những ngày gần đây liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon và tác động của chiến dịch này đối với thỏa thuận Mỹ - Iran. Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump và các quan chức trong chính quyền Mỹ liên tục chỉ trích giới chức Israel do lo ngại các hoạt động quân sự của nước này tại Lebanon có thể làm chệch hướng tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Iran tuyên bố phải duy trì lợi thế tại eo biển Hormuz trong mọi thỏa thuận: Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei và là cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh cũng phải bảo đảm Iran duy trì lợi thế tại eo biển Hormuz và tiếp tục giữ vững ảnh hưởng trong khu vực. Ông cho rằng cuộc xung đột cần kết thúc theo cách bảo đảm năng lực răn đe của Iran “trong 50 năm tới”, theo Iran International.

“Trong lực lượng vũ trang, chúng tôi sẽ đáp trả mọi sai lầm của đối phương bằng những biện pháp còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì họ đã gây ra”, ông Rezaei nói.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 19/6 ca ngợi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vừa được ký kết, cho biết hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Quan chức cấp cao Mỹ - Iran lên đường sang Thụy Sĩ đàm phán: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đều đang trên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán, hãng tin Axios đưa tin ngày 19/6. Thông tin về triển vọng đàm phán Mỹ - Iran này xuất hiện trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon dường như đã hồi sinh những nỗ lực nhằm biến một thỏa thuận tạm thời về chiến tranh với Iran thành một thỏa thuận khu vực lâu dài. Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn ở Lebanon hôm 19/6 sau khi giao tranh leo thang làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran - vốn rất quan trọng để mở lại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung dầu.

Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ 14 điểm trong tuần này để ngừng giao tranh và mở ra một khung thời gian 60 ngày cho việc giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran, cũng như các vấn đề gai góc khác cần thiết để tạo ra một thỏa thuận bền vững hơn.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran: Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 19/6, với chủ đề xung đột Mỹ - Iran: “Chúng ta đã tiến hành một cuộc chiến, tiêu tốn hàng tỷ USD, gây áp lực rất lớn lên quân đội của chúng ta. Rất nhiều người đã chết. Và cảm giác như chúng ta lại trở về điểm xuất phát trước khi chiến tranh bắt đầu, thậm chí có thể còn tệ hơn một chút”.

Ông Trump từ yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” đến thỏa thuận với Iran: Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc chiến với yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện”. Tuy nhiên, xung đột kết thúc bằng một bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) với phạm vi hạn chế hơn nhiều.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Axios, ông Trump thừa nhận đã chấp nhận đàm phán và ký kết thỏa thuận nhằm ngăn cuộc chiến leo thang thành một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Dù vậy, Tổng thống Mỹ phủ nhận việc điều này khiến ông phải nhìn nhận lại quyền lực của mình. Khi được hỏi ông đã rút ra bài học gì về giới hạn quyền lực sau cuộc chiến, ông trả lời: “Không có giới hạn”.

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”: Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình. Trang Iranintl đưa tin, Hamzeh Khalili, quan chức cấp cao ngành tư pháp Iran, cho biết các vụ án đã được xử lý “nhanh chóng và dứt khoát” trong cuộc chiến gần đây, với sự phối hợp từ các cơ quan an ninh và giám sát của nước này.

Ba Lan quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng của Tổng thống Ukraine: Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại Ba Lan, đây được coi là danh hiệu cao quý, là biểu tượng cho sự tin tưởng của Ba Lan cũng như mối liên kết đặc biệt với Ba Lan.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ba Lan gọi quyết định của Ukraine hồi cuối tháng trước về việc đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân đội Kháng chiến Ukraine (UPA) trong Thế chiến thứ hai là không thể chấp nhận được. Ông Nawrocki nhấn mạnh rằng quyết định này không nhằm chống lại người dân Ukraine và không đại diện cho sự thay đổi trong định hướng chiến lược của chính sách an ninh Ba Lan.

Đàm phán bế tắc, EU cân nhắc mở kênh liên lạc trực tiếp với Nga: Tại Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/6 vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Trọng tâm của cuộc tranh luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với điện Kremlin. Theo ông, đây không phải là nỗ lực mở ra một kênh đàm phán song song với tiến trình do Mỹ dẫn dắt hay nhằm đưa EU vào vai trò trung gian hòa giải, mà nhằm bảo đảm châu Âu có thể trực tiếp truyền đạt quan điểm và tiếp nhận thông điệp từ Nga.

UAV tập kích tàu mang cờ Panama trên Biển Đen gây thương vong: Cơ quan Hàng hải Panama (AMP) tối 19/6 cho biết, một tàu mang cờ Panama đã bị tập kích bằng UAV trên Biển Đen, làm một thủy thủ thiệt mạng và hai người khác bị thương. Theo AMP, vụ tấn công bằng UAV tại Biển Đen xảy ra vào ngày 18/6. Một trong những thủy thủ bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, con tàu vẫn có thể tiếp tục hành trình, cơ quan này cho biết thêm. Cơ quan Hàng hải Panama thông báo, họ đã “kích hoạt các giao thức liên quan để thu thập thông tin chính thức về vụ việc và duy trì liên lạc với các bên liên quan”.

Virus cúm gia cầm H5 lần đầu xuất hiện tại lục địa Australia: Ngày 20/6, Australia chính thức khẳng định sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5. Sự xuất hiện của virus nguy hiểm này khiến cho Australia lo ngại chủng cúm này có thể sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và động vật hoang dã của nước này. Bộ trưởng Nông nghiệp Australia - bà Julie Collins khẳng định lần đầu tìm thấy virus này trong 1 con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực các thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700km.