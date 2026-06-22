Nóng thế giới ngày 22/6: Mỹ - Iran nối lại đàm phán giữa lúc Hormuz bị đóng cửa

Mỹ, Iran nối lại đàm phán tại Geneva. Một vòng đàm phán mới nhằm giải quyết các xung đột tại Trung Đông đã chính thức bắt đầu vào ngày 21/6 tại Thụy Sĩ với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các nhà đàm phán Iran. Sự kiện này diễn ra sau khi các cuộc thảo luận dự kiến vào ngày 19/6 bị trì hoãn vào phút chót do những diễn biến phức tạp trên thực địa. Theo ông JD Vance, ưu tiên hàng đầu của Washington trong lần này là xây dựng khuôn khổ đàm phán, thúc đẩy tiến triển trong hồ sơ hạt nhân Iran và tìm kiếm giải pháp cho lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

Phái đoàn Iran tham gia đàm phán do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đã tới Thụy Sĩ từ tối 20/6.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock, Thụy Sĩ, ngày 20/6/2026. Ảnh: Reuters

Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz. Trong một động thái gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Tư lệnh quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền kể từ ngày 21/6. Lý do được Tehran đưa ra là nhằm phản đối các cuộc tấn công quân sự liên tục của Israel vào Lebanon, vi phạm các cam kết trong thỏa thuận sơ bộ.

Ông Trump dọa áp phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran đổ vỡ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 tuyên bố Mỹ sẽ không áp dụng phí đối với hoạt động qua lại eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày ngừng bắn sơ bộ, nhưng cảnh báo Washington sẽ thực hiện việc thu phí này nếu một thỏa thuận hòa bình cuối cùng không được ký kết. Ông Trump giải thích rằng các khoản phí tiềm tàng nhằm bù đắp cho vai trò "Thiên thần hộ mệnh" và chi phí an ninh khổng lồ mà Mỹ đã gánh vác để bảo vệ khu vực này.

Hé lộ khác biệt giữa Mỹ và Israel trong vấn đề Iran. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ đồng minh Mỹ - Israel, thừa nhận rằng giữa hai nước tồn tại những khác biệt về phương thức đạt được mục tiêu liên quan đến Iran. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/6, ông Vance nhấn mạnh rằng mặc dù chia sẻ lợi ích chiến lược chung, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên giải pháp đàm phán để xử lý hồ sơ Iran. Điều này trái ngược với quan điểm của một số thành phần cứng rắn trong chính phủ Israel vốn muốn sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn đối với Tehran.

Ông Vance cũng đưa ra lời khuyên rằng Israel cần thận trọng để tránh đi chệch khỏi các mục tiêu chiến lược của Washington, đồng thời nhắc nhở về sự phụ thuộc đáng kể của Tel Aviv vào nguồn cung vũ khí từ Mỹ. Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Vance công khai chỉ trích các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, cho thấy áp lực từ Nhà Trắng đối với đồng minh trong việc duy trì ổn định khu vực để phục vụ tiến trình đàm phán tại Thụy Sĩ.

Mỹ và Qatar xem xét giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Nhằm tạo động lực cho các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đang phối hợp với Qatar để xem xét khả năng cho phép Iran tiếp cận 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa. Khoản tiền 6 tỷ USD này vốn có nguồn gốc từ doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Iran bị kẹt tại Hàn Quốc trong nhiều năm.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, số tiền này sẽ được quản lý thông qua một "kênh nhân đạo" tại Qatar, chỉ được sử dụng để mua sắm các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nông sản và thuốc men. Cơ chế này tương tự như thỏa thuận từng được thiết lập dưới thời Tổng thống Joe Biden nhưng đã bị đình chỉ sau cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào Israel ngày 7/10/2023.

Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị đợt tập kích quy mô lớn mới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/6 đã phát đi cảnh báo khẩn cấp tới người dân về việc quân đội Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các tín hiệu cảnh báo không kích và tìm nơi trú ẩn an toàn. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Ukraine thực hiện liên tiếp hai đợt tập kích UAV lớn vào Moscow, khiến một nhà máy lọc dầu tại thủ đô Nga phải ngừng hoạt động.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu liên quan đến năng lực tác chiến của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bằng UAV của Kiev.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuter

UAV tấn công cơ sở lọc dầu Nga cách biên giới gần 1.900 km. Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tyumen nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.900 km.

Trong thông điệp đầu tiên đăng trên kênh Telegram chính thức của mình lúc 11 giờ 25 phút theo giờ địa phương ngày 20/6, Thống đốc vùng Tyumen, Alexander Moor đã nêu cảnh báo về khả năng xảy ra tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và ra lệnh sơ tán nhân viên nhà máy lọc dầu Tyumen. Đến 13 giờ 36 phút, Thống đốc Moor tuyên bố cuộc tấn công đã bị đẩy lùi nhưng thừa nhận các mảnh vỡ đã rơi xuống khuôn viên nhà máy lọc dầu. Theo thông tin sơ bộ, nhà máy không bị hư hại và các nhân viên đã được sơ tán.

Tuy nhiên, kênh Telegram ASTRA đã phân tích các đoạn video do nhân chứng ghi lại, trong đó có thể thấy khói bốc lên từ cơ sở này. Các video khác do người dân địa phương quay được cho thấy một đoàn ít nhất mười xe cứu hỏa đang di chuyển về phía nhà máy.

Anh phát triển tên lửa tầm xa cho Ukraine không sử dụng linh kiện Mỹ. Chính phủ Anh vừa công bố việc phát triển thành công ba mẫu tên lửa tấn công tầm xa dành riêng cho Ukraine, được thiết kế hoàn toàn không sử dụng linh kiện từ Mỹ. Dự án mang tên Brakestop này nhằm giúp London và Kiev có toàn quyền quyết định sử dụng vũ khí mà không phải chờ đợi sự phê duyệt từ các quy định kiểm soát xuất khẩu khắt khe (ITAR) của Washington,. Các mẫu tên lửa mới như Crossbow hay Tiger Shark đã hoàn thành thử nghiệm và dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao vào cuối năm 2026.

Một đặc điểm nổi bật của dự án Brakestop là hướng tới việc sản xuất số lượng lớn với chi phí thấp, chỉ khoảng 400.000 bảng Anh mỗi quả. Tên lửa được thiết kế theo dạng mô-đun, mang đầu đạn nặng khoảng 225 kg và sử dụng các linh kiện thương mại sẵn có để đẩy nhanh quy mô sản xuất lên mức 20 quả mỗi tháng.

Số ca mắc Ebola tại CHDC Congo tăng lên gần 1.000 trường hợp. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) thông báo đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra đang diễn biến hết sức nghiêm trọng với 956 ca mắc được xác nhận và 247 trường hợp tử vong. Tỉnh Ituri hiện là tâm điểm của dịch bệnh, chiếm hơn 91% tổng số ca mắc trên toàn quốc. Giới chức y tế cảnh báo số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng cao khi các đội ứng phó mở rộng tìm kiếm tại các cộng đồng vùng sâu vùng xa.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là tỷ lệ truy vết người tiếp xúc chỉ đạt dưới 70%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu an toàn 95%. Các tổ chức quốc tế như CDC châu Phi và G7 đã kêu gọi một sự phối hợp khẩn cấp toàn cầu vì hiện vẫn chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được cấp phép cho chủng virus này.

Số ca mắc Ebola tại CHDC Congo tăng lên gần 1.000 trường hợp. Ảnh: Reuters

Thái Lan: Sập hầm đường sắt khiến 4 người thương vong. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng đường hầm đường sắt Doi Luang ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan vào chiều 20/6. Vụ sập hầm xảy ra khi các công nhân đang lắp đặt hệ thống chống thấm, khiến một công nhân người Thái Lan và một lao động Myanmar thiệt mạng tại chỗ. Hai người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau sự cố, Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Thái Lan (SRT) đã ra lệnh tạm dừng thi công toàn bộ khu vực trong 2 ngày để tiến hành điều tra nguyên nhân và kiểm tra kết cấu công trình. Nhà thầu được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bồi thường và hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân. Vụ việc này cũng khiến giới chức Thái Lan phải ra lệnh rà soát lại tiêu chuẩn an toàn lao động tại tất cả các dự án hạ tầng quy mô lớn đang triển khai trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa những rủi ro tương tự trong tương lai.

Bão Mekkhala áp sát Philippines, dự báo đạt cường độ cực đại trong 2 ngày tới. Bão nhiệt đới Mekkhala - tên địa phương Franciso đang mạnh dần lên khi tiến gần Philippines, với dự đoán đạt cường độ cực đại vào ngày 22/6 hoặc 23/6.

Trong bản tin lúc 11 giờ sáng 21/6 (giờ địa phương), Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) thông báo, bão Mekkhala đang có sức gió duy trì tối đa 110 km/giờ và gió giật lên đến 135 km/giờ. Cơn bão được quan sát lần cuối cách 1.170 km về phía đông nam Luzon, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 25 km/giờ. Theo Pagasa Mekkhala sẽ mạnh hơn nữa và đạt cường độ cực đại trong một hoặc 2 ngày tới. Để đề phòng gió mạnh từ bão Mekkhala, cảnh báo cấp 1 có thể được ban hành cho một số khu vực ở Cagayan, quần đảo Babuyan và Batanes vào sáng 22/6.