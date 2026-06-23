Nóng thế giới ngày 23/6: Cuộc đàm phán xuyên đêm giữa Mỹ và Iran đạt "tiến bộ lớn"

Đàm phán Mỹ - Iran đạt được “tiến bộ lớn”: Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock, Thụy Sĩ kết thúc sáng ngày 22/6 sau một cuộc làm việc xuyên đêm. Hai bên thông báo đã đạt được “tiến bộ lớn”, đồng thời nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật trong tuần này để đi tìm ra cách thức thực hiện. Các cuộc đàm phán được tổ chức trong khuôn khổ Bản ghi nhớ 14 điểm được ký kết hồi đầu tháng này, nhằm mục đích chấm dứt xung đột và đặt nền tảng cho một giải pháp chính trị rộng hơn giữa Mỹ và Iran. Mặc dù Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về kết quả, nhưng các nhà đàm phán đã nhất trí về một số cơ chế được thiết kế để ngăn chặn leo thang trở lại và thúc đẩy các cuộc thảo luận về các vấn đề quan trọng còn tồn đọng.

Phái đoàn Mỹ tại cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ ngày 21/6 (Ảnh: Reuters)

Có 5 kết quả chính được xác định sau vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran. Theo đó, hai bên đã nhất trí về một lộ trình nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Một ủy ban cấp cao sẽ giám sát quá trình này và đưa ra định hướng chính trị cho các nhóm làm việc kỹ thuật xử lý các vấn đề chính. Một trong những kết quả quan trọng nhất là thỏa thuận thành lập một nhóm giảm xung đột bao gồm các bên và Lebanon để ngăn chặn các cuộc giao tranh tái diễn. Cơ chế này nhằm mục đích “đảm bảo việc tuân thủ chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lebanon”. Đường dây liên lạc trực tiếp qua eo biển Hormuz giữa Iran và Mỹ cũng sẽ được thiết lập để giảm nguy cơ hiểu lầm và đảm bảo sự di chuyển an toàn của tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý miễn trừ việc xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng một số tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài, và một kế hoạch tái thiết và phát triển lớn được khởi động cho Iran. Trọng tâm đàm phán trước mắt sẽ là thực hiện cơ chế giảm xung đột ở Lebanon, duy trì ổn định ở eo biển Hormuz và thúc đẩy các cuộc thảo luận về lệnh trừng phạt và các vấn đề liên quan đến hạt nhân.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo quyết định từ chức ngày 22/6 (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo quyết định từ chức: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 thông báo sẽ từ chức, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra một cách có trật tự. Sau tuyên bố, Thủ tướng Keir Starmer cho biết lãnh đạo mới sẽ được lựa chọn trước khi Quốc hội Anh họp trở lại vào tháng 9, mở đường để Vương quốc Anh có nhà lãnh đạo thứ 7 trong vòng 10 năm. Ông Starmer giữ cương vị Thủ tướng Anh kể từ khi dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024. Tuy nhiên, sau hai năm cầm quyền, mức độ tín nhiệm dành cho ông cũng như Công đảng đã sụt giảm mạnh.

Quyết định từ chức của ông được cho là xuất phát từ chiến thắng của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra tuần trước. Ông Burnham, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester với nhiều người ủng hộ được dự đoán sẽ thách thức ông Starmer trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Công đảng.

Trung Quốc áp dụng biện pháp hạn chế với hàng loạt doanh nghiệp Mỹ: Ngày 22/6, Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc công bố các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của nhiều doanh nghiệp Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại - công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng. Theo đó, 10 thực thể Mỹ đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Trung Quốc. Đây đều là các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, công nghệ hoặc chuỗi cung ứng chiến lược. Các thực thể này bị cấm tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trung Quốc cho biết động thái này nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí, đồng thời là phản ứng trước việc Mỹ mở rộng cái gọi là “danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc” trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp trong lĩnh vực mua sắm công đối với 46 doanh nghiệp Mỹ. Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và chuỗi cung ứng then chốt.

Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến 1953: Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc xác nhận phía Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên đang tiến hành lắp đặt nhiều “chướng ngại vật” dọc khu vực phía Bắc ranh giới quân sự liên Triều (MDL). Trong một thông cáo được đưa ra ngày 22/6, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên lắp đặt nhiều “chướng ngại vật” dọc khu vực phía Bắc ranh giới quân sự liên Triều (MDL) là hành động vi phạm một cách rõ ràng Hiệp định đình chiến Triều Tiên, được ký ngày 27/7/1953, nhằm chấm dứt các hành động thù địch trong Chiến tranh Triều Tiên.

Theo Hiệp định này, khu vực 2 km về phía Bắc và 2 km về phía Nam tính từ MDL là khu phi quân sự (DMZ), được quản lý nhằm ngăn chặn mọi hành động xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa hai bên. Cũng trong ngày 22/6, một số cơ quan truyền thông của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Triều Tiên đang lắp đặt hệ thống hàng rào dây thép gai và thi công các trận địa mìn tại địa điểm gần MDL.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu tại thủ đô Moscow, Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày 18/6 (Ảnh: Reuters)

Nga bắn hạ gần 60 UAV hướng về thủ đô Moscow: Lực lượng phòng không Nga thông báo đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow rạng sáng 22/6. Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, gần 60 UAV hướng về thủ đô đã bị bắn hạ. Trên Telegram, ông cho biết các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới những khu vực UAV rơi xuống, song không cung cấp thêm chi tiết. Cơ quan giám sát hàng không Nga thông báo các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky gần Moscow đã phải tạm dừng các chuyến bay trong thời gian ngắn do hoạt động của các UAV này.

Truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết tổng cộng 301 UAV đã bị các hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong đêm, bao gồm cả các khu vực tại Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Đợt tấn công mới nhất xảy ra sau khi nhà máy lọc dầu duy nhất ở Moscow một lần nữa bị UAV tập kích trong tuần trước. Đây là một trong những cuộc tập kích lớn nhất nhằm vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Tây Ban Nha chuẩn bị đối mặt đợt nắng nóng có thể lên tới 45°C: Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha vừa ra cảnh báo nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục đầu tiên trong năm từ tuần này. Nguyên nhân do một khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào bán đảo Iberia, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vọt lên mức 45°C. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 40°C, trong khi một số khu vực thuộc miền Nam nước này có khả năng ghi nhận mức nhiệt đạt đỉnh 45°C.

Đợt nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha, đặc biệt là các vùng Andalusia, Extremadura, Castile-La Mancha và nhiều khu vực nội địa. Các chuyên gia khí tượng cho biết, "chảo lửa" này hình thành từ sự kết hợp giữa một vùng áp cao mạnh bao phủ Tây Âu và luồng không khí nóng từ sa mạc Sahara. Hiện tượng thường được gọi là "vòm nhiệt" khiến không khí nóng bị giữ lại trong nhiều ngày liên tiếp và làm nhiệt độ tăng cao bất thường.

Cảnh sát Australia bắt giữ số ma túy kỷ lục lên tới 2,7 tấn cocaine: Cảnh sát Australia thông báo thu giữ số ma túy kỷ lục trong lịch sử nước này với 2,7 tấn cocaine được phát hiện. Số ma túy này được giấu trong các hầm ngầm tại một khu đất gần thành phố Sydney, có giá trị ước tính trên thị trường khoảng 816 triệu AUD (tương đương 572 triệu USD). Vụ bắt giữ được thực hiện hôm 19/6 tại một khu đất ở ngoại ô phía Tây Sydney trong khuôn khổ cuộc điều tra về một băng nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc nhập khẩu ma túy dọc theo bờ biển phía đông của Australia. Hai người đàn ông bị bắt giữ và bị cáo buộc cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cả hai người này còn bị buộc tội tàng trữ một lượng lớn ma túy nhập khẩu trái phép, một tội danh có mức án tối đa là tù chung thân. Cảnh sát Australia cáo buộc cocaine được đưa lậu vào nước này tại một địa điểm ở phía bắc bang Queensland trước khi được vận chuyển đến Sydney theo chỉ đạo của một nhóm tội phạm có tổ chức.