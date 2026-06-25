Nóng thế giới ngày 25/6: Ukraine nhắm vào tuyến đường huyết mạch của Nga ở Crimea

Iran tuyên bố không đàm phán về tên lửa đạn đạo: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23/6 khẳng định nước này không bao giờ đàm phán hay chấp nhận đàm phán vấn đề tên lửa, coi đây là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Trong tuyên bố, ông Pezeshkian khẳng định vấn đề tên lửa của Iran không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán vấn đề năng lực phòng vệ của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt hành động quân sự chống Iran: Thượng viện Mỹ ngày 23/6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch.

Mỹ và Iran đưa ra tuyên bố trái chiều về việc thanh sát hạt nhân: Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/6, ông Trump tuyên bố bất chấp những thông tin mà ông gọi là “sai sự thật”, Tehran đã “hoàn toàn và trọn vẹn đồng ý với các cuộc thanh sát hạt nhân cấp cao nhất trong thời gian dài phía trước, thậm chí là vô tận”. Theo Tổng thống Mỹ, cơ chế này sẽ bảo đảm “sự trung thực hạt nhân” của Iran. Ông nhấn mạnh nếu Tehran không chấp nhận điều kiện này, sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên.

Tuy nhiên, phía Iran vẫn chưa xác nhận các tuyên bố của ông Trump liên quan đến việc chấp nhận thanh sát hạt nhân vô thời hạn cũng như cơ chế quản lý các tài sản được giải phóng. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran: Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

“Tổng thống Trump đang làm chính xác những gì cần thiết, làm suy yếu khả năng hạt nhân của Iran”, Tổng thư ký NATO Rutte nói trong chương trình “Báo cáo đặc biệt với Bret Baier”. Thời gian qua, nhiều nước nói với ông Trump rằng cuộc chiến với Iran “không phải là cuộc chiến của chúng tôi” và rằng “chúng tôi không bắt đầu nó”. Về điều này, Fox News trích dẫn lời ông Rutte nói rằng “Tôi nghĩ Tổng thống Trump, khi nói đến vấn đề Iran, đã làm chính xác những gì ông ấy cần làm”.

Iran và Oman dự tính thu phí eo biển Hormuz: Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển và eo Hormuz dần được mở cửa trở lại, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hôm 23/6 thông báo sẽ bắt đầu một chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ cùng hàng trăm con tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư kể từ đầu xung đột. Tổng Giám đốc Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc, ông Arsenio Dominguez cho biết đây là chiến dịch quy mô lớn, có sự phối hợp của cả Iran, Oman, các quốc gia khu vực cũng như giới chức Mỹ và ngành công nghiệp hàng hải.

Iran tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự, sẵn sàng tấn công phủ đầu kẻ thù: Trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến căng thẳng, Iran tuyên bố đã thay đổi chiến lược và học thuyết quân sự, chuyển từ vị thế phòng vệ thụ động sang chủ động tấn công phủ đầu kẻ thù. Tuyên bố được người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quân đội Iran, Tướng Ahmad Reza Pourdastan đưa ra ngày 24/6 và được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Tướng Pourdastan khẳng định dưới học thuyết quốc phòng mới, các hoạt động tác chiến phủ đầu đã được định nghĩa và sẽ được tiến hành trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo đó, Iran sẽ khiến kẻ thù khiếp sợ bằng những hoạt động tác chiến phủ đầu trên những mặt trận chưa từng được biết đến.

Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea, nhằm cô lập bán đảo này: Hôm 23/6, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea khi Kiev tìm cách cô lập bán đảo quan trọng này do Nga kiểm soát. Nga đã phải tạm ngừng bán xăng cho dân thường ở Crimea khi Ukraine tăng cường chiến dịch tập kích gần đây nhằm phá vỡ các tuyến cung cấp và lưới điện của Nga tại đây vào thời điểm cao điểm mùa du lịch hè. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Ảnh vệ tinh cho thấy lửa và khói bốc lên từ các bồn chứa dầu sau vụ tấn công nhằm vào một kho dầu ở thành phố Kerch, bán đảo Crimea ngày 21/6/2026. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuần trước cho biết lực lượng của ông đang “cô lập Crimea bằng máy bay không người lái (UAV)”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã được cảnh báo rằng Ukraine nhắm vào mục tiêu làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và ngành du lịch của Nga. Ông không nói rõ ai đã đưa ra cảnh báo đó. Ông Putin nói rằng các UAV của Ukraine “đang ồ ạt xuất hiện” nhằm “gây bất ổn” cho xã hội Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bốn cơ sở cho đàm phán với Ukraine: Phát biểu tại cuộc họp với Chính phủ Nga ngày 23/6, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine. Tổng thống Putin cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên bốn nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận ở Anchorage (Mỹ), các thực tế trên chiến trường, cùng những nguyên tắc từng nêu tại Bộ Ngoại giao Nga. Ông Putin bác bỏ các vụ tấn công mà phía Nga gọi là các vụ khủng bố nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga và cho rằng đây là nỗ lực của Ukraine nhằm tạo ấn tượng về vị thế đàm phán, nhưng không làm thay đổi cục diện chiến trường. Nhà lãnh đạo Nga cũng nêu điều kiện để kết thúc xung đột, gồm việc Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Hungary tạm dừng xem xét đơn xin gia nhập EU của Ukraine: Truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU khi vào ngày 15/6, các nước thành viên EU nhất trí thông qua, việc mở chương đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Các nhà lãnh đạo hai nước hy vọng các tiến trình gia nhập sẽ diễn ra thuận lợi sau khi các bên đã có động thái cởi mở cho việc gia nhập EU. Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23/6, Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu, thay mặt cho 27 quốc gia thành viên của khối nêu rõ lập trường chung của các quốc gia này, trong khi trước đó Hungary là quốc gia duy nhất phản đối động thái này dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban.

Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn, tăng cường năng lực răn đe trên biển: Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 24/6 đưa tin nước này đã chính thức đưa vào biên chế một tàu khu trục mới có lượng giãn nước 5.000 tấn. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định năng lực tác chiến của Hải quân Triều Tiên sẽ được nâng lên mức "đáng ngưỡng mộ ngoài sức tưởng tượng". Triều Tiên lần đầu công bố tàu Choe Hyon vào tháng 4/2025 trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân. Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí trên tàu trước khi chính thức đưa phương tiện này vào hoạt động.

Triều Tiên đưa tàu khu trục 5.000 tấn vào biên chế. Ảnh: KCNA

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất nhiệm kỳ: Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy những hoài nghi của người dân Mỹ về kết quả cuộc chiến với Iran đang tiếp tục tác động tới mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump. Kết quả khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trăm đã giảm xuống còn 34%, tương đương mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai từng được ghi nhận hồi tháng 4. Cuộc điều tra cũng cho thấy chỉ khoảng 24% người Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran là xứng đáng với những chi phí đã bỏ ra, trong khi một nửa số người được hỏi đánh giá cuộc xung đột không đáng để tiến hành. Khoảng 63% số người tham gia khảo sát bày tỏ nghi ngờ khả năng thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran có thể mang lại hòa bình lâu dài.

Trung Quốc vượt Mỹ dẫn đầu danh sách siêu máy tính nhanh nhất thế giới: Siêu máy tính LineShine do Trung Quốc tự phát triển đã đứng đầu danh sách TOP500 toàn cầu, đánh dấu sự trở lại vị trí dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực siêu máy tính toàn cầu sau 9 năm. Theo thông báo của Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc ở Thâm Quyến, tại Hội nghị Siêu máy tính quốc tế (ISC) 2026 tổ chức ở Hamburg, Đức ngày 23/6, siêu máy tính thế hệ mới LineShine của trung tâm này đã trở thành siêu máy tính đầu tiên trên thế giới vượt mốc 2 EFlops về hiệu năng duy trì, vượt trội hơn các siêu máy tính cấp E hàng đầu của Mỹ và châu Âu, đứng đầu Bảng xếp hạng Top500 lần thứ 67 về các siêu máy tính nhanh nhất thế giới công bố tại hội nghị.