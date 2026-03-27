Nóng thế giới ngày 27/3: Ông Trump cảnh báo Iran về hậu quả không thể đảo ngược

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí, tuyên bố tấn công 10.000 mục tiêu ở Iran. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này đã đạt các thỏa thuận khung với các tập đoàn quốc phòng BAE Systems, Lockheed Martin và Honeywell nhằm tăng cường sản xuất đạn dược, hướng tới đưa quân đội Mỹ vào “trạng thái thời chiến”.

Động thái này được đưa ra hơn ba tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng nhằm bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao.

Lực lượng Mỹ chuẩn bị cho Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Cùng với đó, Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

“Các đòn tấn công chính xác đã làm quá tải hệ thống phòng không của Iran, trong khi các phi vụ chiến đấu của chúng tôi đang phát huy hiệu quả rõ rệt”, ông Cooper nói.

Ông cũng cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy khoảng 92% số tàu chiến cỡ lớn của hải quân Iran, qua đó làm suy giảm đáng kể năng lực triển khai sức mạnh trên biển của nước này. "Iran gần như không còn khả năng phô diễn sức mạnh hải quân và ảnh hưởng đáng kể trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu", ông Cooper nhận định.

Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Iran, cho rằng thời gian dành cho đàm phán không còn nhiều, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được đột phá.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận của Iran trong các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo Tehran cần “sớm nghiêm túc” nếu không muốn đánh mất cơ hội đạt được thỏa thuận.

"Các nhà đàm phán Iran có cách hành xử rất khác thường. Họ đang cầu xin chúng tôi để đạt được một thỏa thuận... vậy mà họ lại công khai tuyên bố chỉ 'đang xem xét đề xuất của chúng tôi'. SAI LẦM!!!", ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh rằng, nếu tiến trình này không được thúc đẩy nhanh chóng thì hậu quả có thể là "không thể đảo ngược".

Iran đòi quyền chủ quyền với eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ thúc đẩy một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột thì Iran liên tiếp bác bỏ và đưa ra các yêu cầu riêng, khiến triển vọng đạt thỏa thuận ngày càng xa vời.

Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV, Iran đã từ chối đề xuất của Mỹ và khẳng định cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc “theo điều kiện và thời điểm do Iran quyết định”.

Cùng với đó, Iran đưa ra một đề xuất gồm 5 điểm, bao gồm: chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào quan chức nước này; chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực; yêu cầu bồi thường thiệt hại; các đảm bảo cụ thể ngăn xung đột tái diễn và công nhận “quyền chủ quyền” của Iran đối với eo biển Hormuz.

Ông Trump: Iran “rất muốn đạt thỏa thuận” nhưng không thừa nhận. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 nhận định Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận” nhưng không công khai thừa nhận vì lo ngại các rủi ro về an ninh.

Phát biểu tại một sự kiện gây quỹ của đảng Cộng hòa ở Washington, ông Trump cho biết: “Chưa từng có tiền lệ về những gì chúng ta đang làm ở Trung Đông liên quan đến Iran. Họ đang đàm phán và rất muốn đạt thỏa thuận, nhưng không công khai thừa nhận”.

Trước đó, Nhà Trắng khẳng định các cuộc tiếp xúc với Iran chưa rơi vào bế tắc, dù Tehran chưa chấp nhận ngay kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. Washington hiện đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tại Pakistan để tìm kiếm lộ trình hạ nhiệt căng thẳng.

Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Iran khẳng định chính phủ nước này hiện không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran tối thứ 25/3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã bác bỏ khả năng tồn tại các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng, cho đến thời điểm hiện tại, Tehran chưa từng tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía mà họ coi là đối thủ, và lập trường này cũng sẽ không thay đổi trong tương lai gần.

“Cho đến nay, chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra với kẻ thù, và chúng tôi cũng không có kế hoạch đàm phán", ông nói.

Mỹ tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh hơn nếu Iran không chấp nhận thất bại. Nhà Trắng ngày 25/3 tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình với Iran, nhưng cảnh báo Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và không chấp nhận thực tế rằng nước này đã bị “đánh bại về mặt quân sự”.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 25/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Iran còn “một cơ hội nữa” để hợp tác với chính quyền Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu Tehran tiếp tục từ chối thỏa thuận, ông Trump sẽ bảo đảm Iran phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh hơn.

“Tổng thống Trump không nói suông và ông ấy sẵn sàng giáng một đòn chí mạng. Iran không nên tính toán sai lầm một lần nữa. Sai lầm lần trước đã khiến họ mất đi giới lãnh đạo cấp cao, hải quân, không quân và hệ thống phòng không. Bất kỳ bạo lực nào sau thời điểm này sẽ là do Iran từ chối hiểu rằng họ đã bị đánh bại và từ chối đạt được thỏa thuận", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Mỹ gia tăng áp lực quân sự, điều động thêm các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông. Ảnh: Reuters

Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công. Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

Các nguồn tin cũng cho biết Iran đã gài mìn chống bộ binh và chống tăng quanh đảo, bao gồm cả khu vực bờ biển – nơi có thể trở thành điểm đổ bộ của lực lượng Mỹ nếu một chiến dịch quân sự được triển khai.

Cùng lúc đó, Iran cũng cảnh báo mở rộng xung đột sang Eo biển Bab el-Mandeb. Một nguồn tin quân sự của Iran cảnh báo rằng Tehran có thể mở rộng xung đột sang nhiều mặt trận chiến lược mới, bao gồm khu vực Bab el-Mandeb Strait, nếu Mỹ và Israel tiến hành các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ hoặc các đảo của Iran hoặc gia tăng sức ép thông qua hoạt động hải quân.

Nằm ở vị trí cầu nối giữa Biển Đỏ, Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, eo biển Bab el-Mandeb được coi là một trong huyết mạch vận tải quan trọng, chi phối dòng chảy thương mại toàn cầu, đặc biệt là mặt hàng dầu mỏ và khí đốt.

Theo Tasnim News, nguồn tin quân sự này nhấn mạnh rằng nếu “kẻ thù” tiến hành bất kỳ chiến dịch trên bộ nào nhằm vào lãnh thổ Iran, hoặc tìm cách gây tổn thất thông qua các hoạt động tại Vịnh Ba Tư hay Vịnh Oman, Tehran sẽ đáp trả bằng cách mở thêm các mặt trận mới như một “đòn đánh bất ngờ”.

Iran không chấp nhận đàm phán, Israel tuyên bố tấn công toàn lực. Tuyên bố trên truyền hình Iran tối qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này không có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Ông Araghchi nêu rõ chính sách và cũng là lập trường mang tính nguyên tắc của Iran, vẫn là tiếp tục chiến đấu. Với Iran, nói về đàm phán ở thời điểm hiện tại, đồng nghĩa với thừa nhận thất bại.

Trước tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi, truyền hình Nhà nước Iran cũng dẫn lời một quan chức cấp cao nước này thẳng thừng bác bỏ đề xuất ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đưa ra. Quan chức Iran nêu rõ cuộc chiến chỉ kết thúc khi đáp ứng các điều kiện và lộ trình thời gian do Iran vạch ra.

Về phía Israel, giới chức và truyền thông nước này cũng phát đi thông điệp và tín hiệu cho thấy chiến sự sẽ còn tiếp diễn ác liệt. Tuyên bố trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương khu vực biên giới phía Bắc Israel tối qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định: bất chấp truyền thông đang nói gì về đàm phán, chiến dịch tấn công toàn lực chống Iran sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Cuba: Cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán với Mỹ. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 25/3 cho biết cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán giữa quốc đảo này và Mỹ. Theo ông Díaz-Canel, các cuộc tiếp xúc hiện vẫn ở giai đoạn đầu và để đi tới một thỏa thuận sẽ là một quá trình dài.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ghi hình kéo dài hơn một giờ với chính trị gia cánh tả Tây Ban Nha Pablo Iglesias, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết các cuộc đàm phán đang được chính phủ Cuba xử lý theo cách tiếp cận tập thể. Ông Iglesias có mặt tại Cuba trong khuôn khổ một phái đoàn gồm khoảng 600 nhà hoạt động đến từ 33 quốc gia tới nước này tuần trước để cung cấp viện trợ nhân đạo.

Ông Diaz-Canel lưu ý rằng cựu Chủ tịch Raul Castro "vẫn là lãnh đạo lịch sử của cuộc cách mạng, dù không còn nắm giữ chức vụ" và vẫn có uy tín cao với nhân dân thông qua "sự công nhận lịch sử mà không ai có thể phủ nhận".