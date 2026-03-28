Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran

Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Khi được phóng viên hỏi về vấn đề này, ông Trump cho biết: “Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng đó là một lựa chọn”. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý cách tiếp cận với Iran có thể tương tự trường hợp Venezuela, cho rằng Washington đã đạt được những kết quả tích cực khi hợp tác với quốc gia Nam Mỹ này trong lĩnh vực dầu mỏ.

“Chúng ta đã làm rất tốt với Venezuela. Mỹ thu về hàng tỷ USD. Hiện nay, Venezuela đang ở trong tình trạng tốt hơn bao giờ hết, giống như một mô hình hợp tác liên doanh, trong đó Mỹ thu được rất nhiều lợi ích”, ông Trump nói.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Nguồn: Planet Labs PBC/Reuters

Tổng thống Mỹ tiết lộ về “món quà” từ Iran. Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng "món quà" từ các nhà đàm phán Iran chính là việc họ cho phép ít nhất 8 tàu ​​chở dầu đi qua eo biển Hormuz hồi đầu tuần này.

Tại cuộc họp Nội các ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc các tàu đi qua eo biển Hormuz là một dấu hiệu cho thấy các nhà đàm phán của Iran đang chứng minh rằng họ thực sự nghiêm túc. Theo ông Trump, các tàu này mang cờ Pakistan. Tổng thống Mỹ trước đó cũng chính là người đầu tiên úp mở về “món quà” từ Iran trong một phát biểu hôm 24/3.

Mỹ tạm hoãn tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày. Tổng thống Donald Trump ngày 26/3 tuyên bố chính quyền của ông sẽ tiếp tục tạm hoãn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày nữa.

“Theo yêu cầu của Chính phủ Iran, xin hãy hiểu rằng tuyên bố này nhằm thể hiện việc tôi tạm dừng kế hoạch phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, đến thứ Hai, ngày 6/4/2026, lúc 20h theo giờ miền Đông. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và, bất chấp những tuyên bố sai lệch trái chiều từ các phương tiện truyền thông đưa tin giả và những người khác, chúng đang diễn ra rất tốt”, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Theo ông Trump, phía Iran yêu cầu thêm 7 ngày nhưng ông đã gia hạn thêm 10 ngày và các quan chức Iran "rất biết ơn" vì điều đó.

Trung gian đàm phán bác tin Iran đề nghị Mỹ tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng. Các bên trung gian hòa giải cho biết, Iran chưa từng đưa ra yêu cầu Mỹ tạm hoãn 10 ngày các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng. Tehran cũng chưa có phản hồi cuối cùng về kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Phía Iran chỉ bày tỏ quan tâm tới đàm phán nhưng ban lãnh đạo nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ tính đưa thêm 10.000 quân tới Trung Đông, gia tăng áp lực lên Iran. Mỹ đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm tăng cường các lựa chọn quân sự đối với Iran, trong khi hai bên vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Lầu Năm Góc cho biết việc điều động này sẽ mở rộng các phương án quân sự cho Tổng thống Donald Trump, đồng thời vẫn theo dõi các cuộc đàm phán có thể có với Tehran.

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nắm rõ kế hoạch, lực lượng bổ sung này nhiều khả năng bao gồm bộ binh và các đơn vị xe bọc thép. Nếu được triển khai, số quân này sẽ được bổ sung vào khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ cùng hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh điều tới khu vực trước đó.

Binh sĩ Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ đến căn cứ không quân Ali Al Salem, Kuwait. Ảnh: Lục quân Mỹ/Reuters

Tổng thống Iran mong muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tối 26/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ vững sự thống nhất trong thế giới Hồi giáo trước những biến động leo thang tại khu vực Tây Á, nơi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đang ngày càng gay gắt.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ và lợi ích quân sự của Mỹ trong khu vực là “phản ứng tự nhiên và chính đáng” trước những hành động mà Tehran cáo buộc là gây hấn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo. Ông đồng thời bày tỏ đánh giá cao lập trường của chính phủ và người dân Malaysia khi lên án các hành động quân sự mà Iran coi là “phi pháp và vô nhân đạo”.

“Chúng tôi mong muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và khôi phục an ninh, ổn định cho khu vực”, ông Pezeshkian nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phối hợp hành động nhằm ngăn chặn nguy cơ khu vực rơi vào một thảm họa rộng lớn hơn.

Tehran phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công Iran. Theo hãng tin Tasnim, Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, đã gửi hai thư riêng tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để phản đối các nước Vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Cụ thể, trong các bức thư, ông Iravani bày tỏ sự phản đối của Tehran đối với “hành động của Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia” khi các quốc gia này “đã cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ để tấn công các mục tiêu ở Iran”.

“Trong bối cảnh này, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết và thực thi đầy đủ quyền tự vệ của mình”, ông Iravani nhấn mạnh trong thư.

Mỹ lần đầu in chữ ký Tổng thống Donald Trump trên tiền giấy USD. Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ in chữ ký của Tổng thống Donald Trump lên các đồng USD giấy nhân dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của nước này - động thái lần đầu tiên áp dụng đối với một tổng thống đương nhiệm.

Chữ ký của ông Trump sẽ được in trên toàn bộ tiền giấy của Mỹ, thay thế chữ ký của Thủ quỹ Mỹ - một thay đổi chưa từng có trong 165 năm qua. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết động thái này nhằm ghi nhận “những thành tựu mang tính lịch sử” của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo Reuters, các tờ 100 USD mang chữ ký của ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ được phát hành vào tháng 6, trước khi mở rộng sang các mệnh giá khác trong những tháng tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng, ngày 9/4/2025. Ảnh: Reuters

Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.

Phiên điều trần tập trung vào tranh cãi pháp lý về việc ông Nicolas Maduro có được phép sử dụng nguồn tiền của nhà nước Venezuela để chi trả cho đội ngũ luật sư hay không. Các luật sư bào chữa cho rằng việc chính phủ Mỹ ngăn chặn nguồn tiền này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền hiến định của bị cáo trong việc lựa chọn luật sư theo Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, đại diện công tố cho rằng việc phong tỏa nguồn tiền xuất phát từ các lệnh trừng phạt nhằm phục vụ lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Washington. Theo lập luận này, ông Maduro không được Mỹ công nhận là nguyên thủ hợp pháp nên không thể sử dụng nguồn ngân sách nhà nước Venezuela cho mục đích cá nhân.

Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp. Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng Hy Lạp, ngày 26/3, cơ quan chức năng đã phát hiện hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng 9 vụ xâm phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở phía Đông Bắc và Đông Nam biển Aegean. Ngoài ra, cùng chiếc máy bay đó còn gây ra sáu vụ vi phạm quy định về vùng thông tin bay Athens (Athens FIR).

Máy bay chiến đấu của không quân Hy Lạp đã được điều động để xác định và đánh chặn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ theo đúng quy định quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang diễn biến phức tạp.